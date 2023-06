Nøtten Kjelsås måtte knekke: – Veldig forløsende

15 poeng av 15 mulige på hjemmebane. Oslos tak har vært et fort for Eivind Kampens mannskap, men på bortebane har det kladdet. Fasit der var tre tap og én uavgjort, men så snudde det endelig forrige runde. Da ble Grorud senket med 1-0 i byderbyet.

– Det er litt vanskelig å si hvorfor det har vært så stor forskjell på resultatene hjemme og borte. Jeg tror det er litt tilfeldig, sier Kampen til Dagsavisen.

– Men vi har hatt en veldig selvtillit hjemme, som har vært deilig å flyte litt på. Så handler det om å overføre det til bortebane, som har vært en nøtt for oss. Men det er nok et ganske stort innslag av tilfeldigheter. Nå vant vi mot Grorud sist, men med en prestasjon som ikke var veldig mye sterkere enn kamper der vi har reist tomhendte hjem, fortsetter Kjelsås-treneren.

– Et bunnivå som ikke duger mot noen

Likevel kan den knepne seieren mot Grorud sist ha spilt en rolle.

– Alt i fotball er litt selvforsterkende. Det er ikke noe vi har snakket veldig mye om, for vi har konsentrert oss om prestasjon, men seieren sist var veldig forløsende. Og så scoret vi i tillegg vårt første mål på bortebane. Det har spillerne registrert, sier Kampen.

Spillerne hans har imponert så langt. Kjelsås ligger à poeng med Arendal på tredjeplass. Det er kun to poeng opp til toer Lyn på kvalik.

– Vi har fått de erfaringene vi trenger. Vi vet mer om hva som skal til nå. Så handler det om å sortere ut de små nyanseforskjellene. Vi ser på de prestasjonene som ikke har holdt opp mot de som har holdt. Så langt har vi vist fram at toppnivået i Kjelsås er godt nok til å leke med hvem som helst, men at vi samtidig har et bunnivå som ikke duger mot noen i hele verden.

Dét har ikke overrasket Kampen.

– Det er litt som forventet, for vi har hatt ganske store forandringer her. Mange spillere skal bære en stor rolle for første gang. Da vil det svinge litt. Men hvor fort man lærer av de opplevelsene? Det tror jeg blir utrolig viktig for fortsettelsen, sier Kjelsås-treneren.

Kjelsås kan hente nye spillere

Han sier trenerteamet og spillergruppa skal fokusere på de små tingene som har bikket kamper inn i et godt spor.

– Og samtidig må vi spikke litt på tingene som har gjort det motsatte.

Kampen forventer at det vil skje ting på overgangsmarkedet i sommer for Kjelsås’ del. Men hvor mye, er foreløpig vanskelig å si.

– Forsvinner det spillere, vil det diktere hva vi eventuelt skal gjøre. I tillegg er Simen Olafsen ute en periode etter operasjon, så det kan også påvirke. Vi får se hva som skjer, sier han.

Jens Aslaksrud og Kjelsås har vært i dytten på hjemmebane. (Håvard Sollie)

Kjelsås-opprykk?

Hva er så ambisjonen til slutt? Avstanden opp til Egersund på direkte opprykk er kun fire poeng.

– Begynner det å vokse et opprykkshåp nå?

– Jeg tror ikke vi skal prate så mye om det. Vi vil være med å spille de viktige kampene i toppen, og da kan alt skje. Men vi har ikke noe uttalt opprykksmål, understreker Kjelsås-treneren.

Neste test for ham og laget er hjemmekampen mot Fram lørdag. Gjestene har elleve poeng så langt, men har fått en oppsving med to trepoengere på rad. Kampen forventer et vrient, hardtarbeidende bortelag.

– Fram-kampen blir en superinteressant test for oss. Vi er inne i en periode nå der det kan være lett å miste riktig fokus. Jeg er 100 prosent sikker på at det blir beintøft, men det vil være desto mer tilfredsstillende å levere en god prestasjon. Det vil i så fall være enda et steg i riktig retning for oss, mener Kampen, som føyer til at neste ukes cupkamp mot KFUM ikke vil diktere laguttaket lørdag.

