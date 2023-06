Thomas Holm ønsker seg VIF-jobben – forventer å bli kontaktet

Det er i et intervju med Nordstrands Blad at Holm snakker om den ledige trenerjobben i Eliteserien. Avisen påpeker at den mangeårige Nordstrand-treneren er svært populær blant Vålerenga-fansen.

– Jeg har sagt at jeg har noe jeg kan bidra med. Du kan si at det er favorittklubben min, for det er barndomsklubben min. Og så handler det om å tro på seg selv. Jeg har tro på mitt innhold på treningsfeltet og min påvirkningskraft på spillergruppa og supporterne, sier Holm i intervjuet.

Den tidligere midtbanespilleren spilte 96 kamper for Vålerenga i Eliteserien mellom 2002 og 2007.

Nordstrand-treneren opplyser at han inntil videre ikke har hørt noe fra Vålerenga-ledelsen, men sier han blir overrasket dersom de ikke tar kontakt.

– Så ærlig skal jeg være. Du kan si hva du vil om at jeg er trener i lavere divisjoner, men hvor mange eksempler har du ikke på at det har vært en suksess, sier Holm.

Vålerenga sparket nylig Dag-Eilev Fagermo. Assistenten Jan Frode Nornes leder laget på midlertidig basis.

Thomas Holm spilte også for Heerenveen, Veendam, Molde, Tromsø og Fredrikstad i sin aktive karriere.