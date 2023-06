VIF-keeperens VM-plass reddet av skade

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Guro Pettersen skal til fotball-VM for kvinner og utgjør keeperteamet sammen med Aurora Mikalsen (Brann) og Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner). Det var Sunniva Skoglund (Stabæk) av Norges landslagskeepere det siste året som ble vraket.

I nesten hele denne sesongen har Guro Pettersen vært randrevalg i Vålerenga mens amerikanske Jalen Tompkins har stått. I de tolv første seriekampene sto Pettersen bare to kamper fra start.

Pådro seg kneskade

Men da Tompkins pådro seg en kneskade mot Rosenborg i slutten av mai, overtok 31-åringen plassen. Og den sjansen har hun tatt vare på.

Keepertrener på landslaget Jon Knudsen, innrømmer at Guro Pettersens spilletid de siste ukene har vært helt avgjørende.

– Ja, det vil jeg si. At hun nå kom tilbake og fikk stått disse kampene og fikk vist nivået sitt, var viktig. Hun har rutine og med henne på plass mener jeg vi har et sterkt keeperteam, sier Jon Knudsen til Dagsavisen etter at uttaket ble offentliggjort mandag.

Guro Pettersen har så langt ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Cecilie Fiskerstrand er tilbake etter langt skadeavbrekk og var nesten på gråten da hun fikk beskjeden søndag kveld.

Landslagssjef Hege Riise sa på pressekonferansen at Aurora Mikalsen pr. i dag er førstekeeper, men Jon Knudsen korrigerer det bildet litt.

– Ja, jeg forholder meg til det Hege sa, men det er med visse forbehold. Aurora har grepet sjansen, men det er lenge til VM, vi skal gjennom en lang reise og akklimatisering og vi skal ha mange gode treninger før det første laget tas ut. Det skal være tøff konkurranse om plassene, sier han.

[ Feil spiller ble presentert som reserve ]

Tvedten ble vraket

Guro Pettersen var norsk førstekeeper i det famøse EM i England i fjor der 0–8 for vertsnasjonen i praksis medførte at landslagssjef Martin Sjögren måtte gå.

I årets fem landskamper som er spilt har Guro Pettersen stått en av dem fra start, 0–2 tapet for Danmark i Frankrike 18. februar.

I VM får hun følge av lagvenninnene Thea Bjelde og Karina Sævik, mens Olaug Tvedten, som har vært en av Toppseriens beste spillere i år, ikke kom med.

– Ja, vi vurderte henne nøye, men i det totale bildet kom hun ikke med, svarer Hege Riise på Dagsavisens spørsmål.

Spennende telefoner

– Ja, hun er selvsagt skuffet og sitter vel litt med den følelsen av hva mer skulle hun gjort med alle de scoringene hun har vært involvert i i år, sier Karina Sævik til Dagsavisen.

Hun var også spent på uttaket og følte seg langt fra sikker.

– Da jeg så Hege Riise ringte, vågde jeg ikke ta telefonen. Da tenkte jeg det var negativt. Men så sendte hun meg en melding om at det var et positivt budskap, så da ringte jeg tilbake, sier Sævik om spenningen hun følte på på vei hjem fra Bergen og seier over Arna-Bjørnar søndag.

Spillerne som er ferdig med sine sesonger skal på precamp i Oslo i neste uke, men Toppserien har enda to runder igjen. For Vålerenga er det to bortekamper mot Røa og LSK Kvinner pluss cupkamp mot AaFK Fortuna på programmet.

PS. Norge spiller ingen treningskamper før avreise, men får en lukket kamp mot Portugal på treningsleiren i New Zealand.

[ Her er hele VM-troppen ]

---

FAKTA

Norges landskamper i år (siste først):

Sverige – Norge 3-3, Spania – Norge 4-2, Frankrike – Norge 0-0, Danmark- Norge 2-0, Uruguay – Norge 0–1.

VM-kampene: 20. juli: New Zealand, 25. juli: Sveits, 30. juli: Filippinene.

---