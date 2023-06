Grorud ga Kjelsås deres første borteseier i år

GRORUD KUNSTGRESS (Dagsavisen): En snau time var spilt da Groruds høyreback rotet det til i eget forsvar. Kjelsås rappet ballen og Jens Aslaksrud utnyttet den ene målsjansen han fikk.

Aslaksrud, som har skapt mye cupfeber på Grefsen stadion de siste ukene, skulle også bli mannen som ga Kjelsås deres første scoring og også første seier på bortebane denne sesongen.

Veldig synd for Sandrakumar som for øvrig var en av Groruds mest positive spillere med sine offensive egenskaper på høyrebacken.

Opp på andreplass

Det er ikke verst å ligge på fjerdeplass på tabellen uten å ha scoret på bortebane hele sesongen. Men Kjelsås har klart det etter overlegen hjemmestatistikk og nå spratt de opp på 2. plass før søndagens kamper.

Grorud, som bare har scoret to mål hjemme i år, visste hva deres utfordring var. Å få ballen i mål.

Det var derfor Andreas Alrek erstattet Jonas Rygg som trener denne uka. Men også Alrek måtte bivåne en kamp der Grrud ikke evnet å få ballen i nettet, tross mange nok sjanser.

Men det så ut fra start som den trenden skulle fortsette i denne svært varme forestillingen også.

Grorud hadde ballen og Kjelsås var bare sporadisk over midtstreken før pause. Å telle Kjelsås-sjanser var like enkelt som å holde varmen.

Veterankeeper best

De som kom var det Grorud som sto for. Og det var Kjelsås’ veterankeeper Terje Kirsebom (43 år) som kanskje svettet mest i denne omgangen.

Drøyt ti minutter før pause måtte han ut i full strekk på et frispark fra Peder Meen Johansen, ved en annen anledning måtte han styrte ut langt utenfor egen 16-meter og på overtid i førsteomgang måtte han kaste seg bakover for å redde en ball som var på vei over målstreken.

Kjelsås hadde litt mer ball etter hvilen, men det var hjemmelaget som styrte kampen. Etter ledermålet la Kjelsås seg lavt og da vet alle motstandere hvor vriene de er å score på. Men de viste også at kontringene deres kunne punktert kampen.

Grorud byttet mange spillere, varmen preget både spillerne og de få tilskuerne (285) som tok dette som oppvarming til landskampen på Ulllevaal.

For Grorud er det bare å ta med seg at de var ganske overlegne spillemessig, så får Andreas Alrek prioritere avslutningstrening den kommende uka.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 1 lørdag:

Grorud – Kjelsås 0–1 (0–0)

Grorud Arctic kunstgress: 285 tilskuere.

Mål: 0–1 Jens Bonde Aslaksrud (58)

Dommer: Jørgen Haga, Ekholt.

Gule kort: Jacob Blixt Flaten, Kjelsås.

Rødt kort: Jacon Blixt Flaten, Kjelsås (to gule).

Grorud: Jørgen Sveinhaug – Mathusan Sandrakumar, Mats Andersen (William Bjeglerud fra 68), Sebastian Henriksen, Fredrik Carlsen – Peder Meen Johansen, Hassan Yusuf (Edmund Owusu fra 82), Nikolai Hristov (Elias Nahiry fra 68)– Saadiq Elmi (Rino Falk Larsen fra 68), Didrik Sereba, Elias Aarflot (Theodor Kramarics fra 46)

Kjelsås: Terje Kirsebom – Martin Rusten, Eivind Willumsen, Sigurd Martinussen, Philip Halvorsen – Ahmad Abbas (Jakob Emblem-Olsen fra 81), Jacob Blixt Flaten, Victor Halvorsen (Leo Bech Hermansen fra 68), Sebastian Ottesen – Rasmus Eggen Vinge, Jens Aslaksrud.





---