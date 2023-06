VIF-spillere nektes EM-spill av klubben

De største profilene som ikke blir med, er Andreas Schjelderup (Benfica) og Isak Hansen-Aarøen (Manchester United) Det samme gjelder Vålerenga-spillerne Magnus Bech Riisnæs og Jacob Dicko Eng. Odds Dennis Gjengaar og Rosenborgs Sverre Nypan er heller ikke tatt ut.

Landslagstrener Luis Pimenta presenterte troppen onsdag og sa at han synes mest synd på dem som ikke får være med. Han fortalte om en av samtalene han har hatt med spillere som ikke blir med på turen.

Redusert tropp

– En spiller ringer deg på Facetime, og du ser han holder tårene litt tilbake … Du tenker på den gutten som har gått gjennom en reise på to år med deg, sa landslagstreneren.

Pimenta ønsket ikke å svare på direkte spørsmål om utelatte spillere. De tunge frafallene gjør at Norge reiser til mesterskapet med en redusert tropp.

– Jeg synes det er synd for dem som ikke får reise, det må det være lov å si, sa Brede Hangeland, som også deltok på seansen sammen med Pimenta.

– En utfordring

Ingen av de nevnte spillerne over skal ha fått tillatelse fra sine klubber til å være med. Siden U19-EM ligger utenfor de utvalgte internasjonale datoene i kalenderen til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), vil nok den samme frafallsproblematikken ramme samtlige deltakerlag.

For Vålerenga er det fullt program i juli og klubben kan ikke gi fra seg viktige spillere.

– Selvfølgelig skaper det en utfordring. Vi må se det i et større perspektiv. Det er en ordning som har fungert før, da 18-19-åringer ikke ofte var i A-lag i store klubber. Nå er det sånn, og da må Uefa kanskje tenke seg om, sa Pimenta.

Hangeland vil ikke kalle det en tabbe av klubbene som ikke gir spillerne sine den erfaringen, men:

– Jeg er iallfall trygg på at jeg kan si at å være med i et sluttspill på G19, er utviklende, sa Hangeland.

Åtte nasjoner er kvalifisert til mesterskapet på Malta i perioden 3. til 16. juli. I tillegg til vertsnasjonen Malta og Norge deltar Italia, Spania, Portugal. Hellas, Polen og Island.

Norge møter Hellas (4/7), Island (7/7) og Spania (10/7).

Dette er troppen:

Keepere

Magnus Rugland Ree (Viking), Viktor Engh (Lyn). Reserve: Peder Hoel Lervik (Molde).

Forsvar

Vetle Walle Egeli (Sandefjord), Dylan Ryan Murugesapillai (Træff, utlån fra Lillestrøm), Aleksander Andresen (Stabæk), Daniel Bassi (Tromsø), Nikolai Hopland (Aalesund), Vegard Solheim (Haugesund), Simen Haram (Aalesund), Rasmus Holten (Brann).

Midtbane

Alwande Roaldsøy (Atalanta), Isak Tomar Hjorteseth (Brann), Niklas Ødegård (Molde), Syver Aas (Skeid, utlån fra Odd), Oliver Braude (Heerenveen).

Angrep

Niklas Wassberg (Brann), Oskar Sivertsen (Kristiansund), Henrik Skogvold (Lillestrøm), Erik Flataker (Sogndal), Benjamin Faraas (HamKam).