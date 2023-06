Strandberg taus om situasjonen i VIF

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Under onsdagens pressetreff på Ullevaal stadion ville ikke landslagsstopper, og VIF-kaptein, Stefan Strandberg, snakke om situasjonen i Vålerenga.

– For det første snakker jeg ikke om noe annet enn landslaget når jeg er her.

Slik innledet Stefan Strandberg intervjuet med Dagsavisen under onsdagens pressetreff på, i forbindelse med landslagskampen mot Skottland på lørdag.

Kun spørsmål om landslaget

Vålerengas kaptein hadde allerede sluttet seg til landslagstroppen da beskjeden om at Fagermo var ferdig i VIF kom.

– Kan du si noe om hvordan det påvirker deg på denne samlinga?

– Som sagt, jeg snakker ikke om klubben nå, var det kontante svaret fra Strandberg.

– Du har ikke noe lyst til å si noe om situasjonen i Vålerenga, eller hva du ønsker deg?

– Nei, nei, svarer Strandberg, før landslagets pressesjef, Morten Morisbak Skjønsberg bryter inn, og gir beskjed om at vi får holde oss til spørsmål om landslaget.

[ Drillo om Vålerengas trenerjakt ]

– Vi får håpe det løfter seg

En som derimot kunne snakke om litt annet enn landslaget var tidligere VIF-spiller Sander Berge. Han har lagt bak seg en fenomenal sesong i Sheffield United, som endte med opprykk til Premier League. Samtidig har han stadig et lite øye til Vålerenga.

– Jeg følger med på Vålerenga, men det er ikke noe jeg tar med meg når jeg legger meg, og sover dårlig på grunn av. Det er fotballen det, og jeg håper alltid at Vålerenga skal gjøre det best mulig. Jeg kjenner jo Stefan blant annet, så jeg følger jo med. Vi får håpe det løfter seg, og det er en fantastisk klubb hvor jeg hadde en meget fin tid, forteller han til Dagsavisen.

Han har ingen klare favoritter, men håper de finner en sjef som klarer å forvalte klubbens talenter på en god måte, og få ut det som ligger av kvalitet i de litt mer erfarne.

– Jeg veit ikke hvilke kandidater som er realistiske, og hva som er mulig å få til. De har en god tropp på mange måter, med mye ungt og spennende. Det er masse som bor i den klubben, så en som kunne fått ut det potensialet hadde vært moro, sier Berge.

[ Nornes om vikarjobben i VIF ]

Kamp om stopperplassen

Berge forteller at han storkoser seg med å møte landslagsgjengen, og ser fram imot en fin uke på Ullevaal.

– Det er magisk å være på samling med gutta. Strålende vær, og to fullsatte kamper på Ullevaal – det blir jo ikke bedre. Jeg tror folk gleder seg masse til å to veldig spennende matcher, og får møtt hverandre etter en så lang sesong, sier han.

For Stefan Strandberg er det også en spennende uke. Han har vært foretrukket på stopperplass av Ståle Solbakken, men han vet godt at landslagssjefen har gode alternativer.

Hard konkurranse

– Det er konkurranse som det er alle andre steder. Hanche har gjort det veldig bra - i nytt land og ny liga. Det er ikke alltid like lett når man flytter på seg. Leo har ikke fått like mye tillitt, men de gangene han har fått spille så har han levert, det er ikke så mye annet man kan gjøre som fotballspiller. Uansett hvem som spiller så er vi opptatt av å backe hverandre, for vi har ett felles mål, og det er å kvalifisere oss. Det er Ståle som tar det valget, og så backer vi det hundre prosent, forklarer Strandberg.

Norge møter Skottland på lørdag klokka 18.00, før Kypros kommer på besøk tre dager senere. For Vålerenga er det ikke kamp før om to uker, da Stjørdals-Blink er motstander i cupen.

[ Torgeir Børven: - Dette kom overraskende ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!