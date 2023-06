Vålerenga på trenerjakt: - Velg en spillestil

Persongalleriet er rikt: Fra Egil Drillo Olsen som den mest kjente til Odd Gulbrandsen som den mest anonyme, sett med vår tids briller.

Bare fire av dem kan krysse av for seriemesterskap: Anton Ploderer i 1965 (som spillerne sjøl mente var udugelig), Leif Eriksen (1981), Gunder Bengtsson (1983 og 84) og Kjetil Rekdal (2005).

I tillegg har Vidar Davidsen (1997) og duoen Martin Andresen/Tor Ole Skullerud (2008) skaffet cupgull. Det gjorde også Kjetil Rekdal i 2002.

Bør stå for noe

Nå skal Vålerenga finne en ny lagledelse og vi henvender oss til den historisk sett mest profilerte, med bakgrunn både som spiller og trener i klubben.

Egil Drillo Olsen håper først og fremst at styret i klubben diskuterer om det skal defineres noe spillestil. Hva slags type trener ønsker man? Det spørsmålet bør avklares før man begynner å diskutere navn.

– Jeg opplever at den diskusjonen tas for sjelden. Jeg har skjønt at Vålerenga ønsker å være et spillende lag med såkalte lange angrep. Jeg ville foretrukket at de mistet ballen litt oftere og hadde en strategi på overganger, sier 81 år gamle Egil Olsen til Dagsavisen.

Kommende helg er han i manesjen igjen som TV2-ekspert når landslaget skal opp mot Skottland på Ullevaal.

Og for ordens skyld: Hans egen trenerkarriere er over.

CUPFINALE FOTBALL VÅLERENGA - STABÆK 4-1 Spillende manager Martin Andresen og Daniel Fredheim Holm løfter kongepokalen etter finaleseieren 4-1 over Stabæk i 2008. Det er VIFs siste tittel. (Junge, Heiko/NTB)

VIF er på ferie

Olsen hadde sin korte trenerkarriere i VIF etter fotball-VM i 1998, der han kom inn og reddet laget fra nedrykk før han året etter ble løst fra kontrakten for å lede Wimbledon sammen med Lats Tjærnås i Premier League.

Men det er langt fra 1999 til 2023. Og nå er det Jan Frode Nornes som får hovedansvaret i VIF når laget møtes igjen på treningsfeltet 21. juni.

Nornes har reist hjem til Skien på ferie og svarte ikke på Dagsavisens henvendelser tirsdag.

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim og sportssjef Joacim Jonsson blir sentrale i å hente Dag-Eilev Fagermos etterfølger.

– Vi må bruke den tida vi trenger, sa Sørheim etter medlemsmøtet på Intility mandag kveld.

Nå spekuleres det i en rekke navn i VIF-miljøet om hvem som kan være på lista,

Fra Ole Gunnar Solskjær som det store ledige navnet på markedet, Henning Berg likeså, til Thomas Holm i Nordstrand med både serie- og cupgull i VIF.

Avtroppende U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud kjenner alle de største talentene i Norge. Og innbitte VIF-supportere peker på tidligere spiller Pa Modou-Kah som har hatt suksess i Canada.

Jan Frode Nornes (t.h.) overtar midlertidig etter Dag-Eilev Fagermo. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Ikke bare tall

Tidligere suksesstrener Vidar Davidsen var på det lukkede medlemsmøtet med investor Tor Olav Trøim og spurte blant annet om profilen rundt A-laget. Vil man fortsatt satse på unge, lokale spillere for eventuelt videresalg?

Eller skal man bygge et topplag på kort sikt?

Nå er sannsynligvis Odin Thiago Holm nær en overgang til Celtic på for om lag 35 millioner kroner. Både brasilianske Vitinho og Omar Bully spilte 90 minutter for VIF2 mandag kveld (tap 1–2 for Kjelsås) og kan nærme seg A-stallen under en ny trener. Dette er navn med forventninger knyttet til seg.

Torgeir Børven, som var påtenkt spissrollen i Vålerenga, spilte også kampen for rekruttlaget mandag kveld der Filip Thorvaldsen scoret et flott mål for VIF.

– Vi hadde ingen indikasjoner på at Fagermo ville være ferdig mandag, annet enn at vi visste det skulle være noen møter. Nå har det blitt sånn og det må vi deale med, sa Børven til Dagsavisen etter kampen på Grefsen stadion.

Og hva har klubben råd til å hente? Tor Olav Trøims mål er at klubben skal bli økonomisk uavhengig av ham, med 2028 som en mer eller mindre definert målsetning.

Vålerengas neste obligatoriske kamp er cupoppgjøret mot Stjørdals/Blink onsdag 28. juni, mens første seriekamp er Viking på Intility lørdag 1. juli.

FAKTA

Dette er VIF-trenerne siden 1960 (**=seriegull, *=cupgull)

1960 Odd Gulbrandsen

1961 Odd Gulbrandsen, Lorang Ridder Nilsen (i vintersesongen)

1962 Knut Osnes

1963 Øivind Johannesen

1964 Anton Ploderer

1965 Anton Ploderer**

1966 Anton Ploderer

1967 Haakon Windingstad

1968 Haakon Windingstad

1969 Haakon Windingstad

1970 Haakon Windingstad

1971 Leif Eriksen

1972 Leif Eriksen

1973 Jostein Vigum

1974 Øivind Johannesen

1975 Øivind Johannesen

1976 Per Hænes

1977 Per Hænes

1978 Joar Hoff

1979 Leif Eriksen

1980 Leif Eriksen*

1981 Leif Eriksen**

1982 Knut Erik Rikheim. Fra 14/6: Leif Eriksen

1983 Gunder Bengtsson**

1984 Per Anders Sjøvold. Fra 23/5: Gunder Bengtsson**

1985 Olle Nordin

1986 Christer Nilsson. Fra 21/7: Dag Vestlund

1987 Svein Ivar Sigernes

1988 Svein Ivar Sigernes. Fra 30/6: Alf Inge Notkewich

1989 Alf Inge Notkewich. Fra 8/9: Dag Vestlund

1990 Dag Vestlund. Fra 12/8: Olle Nordin

1991 Olle Nordin

1992 Olle Nordin

1993 Vidar Davidsen

1994 Vidar Davidsen

1995 Vidar Davidsen

1996 Vidar Davidsen

1997 Vidar Davidsen*

1998 Lars Tjærnås. Fra 9/8: Egil Drillo Olsen

1999 Egil Drillo Olsen. Fra 17/6: Knut Arild Løberg

2000 Tom Nordlie

2001 Kjetil Rekdal*

2002 Kjetil Rekdal

2003 Kjetil Rekdal

2004 Kjetil Rekdal

2005 Kjetil Rekdal**

2006 Kjetil Rekdal Fra 22/8: Petter Myhre

2007 Petter Myhre Fra Fra 27/7: Harald Aabrekk

2008 Martin Andresen (spillende manager) – Tor Ole Skullerud (hovedtrener)*

2009 Martin Andresen (spillende manager) – Til 26/8: Tor Ole Skullerud (hovedtrener)

2010 Martin Andresen

2011 Martin Andresen

2012 Martin Andresen

2013 Kjetil Rekdal

2014 Kjetil Rekdal

2015 Kjetil Rekdal

2016 Kjetil Rekdal: Fra 23/10: Ronny Deila

2017 Ronny Deila

2018 Ronny Deila

2019 Ronny Deila

2020 Dag-Eilev Fagermo

2021 Dag-Eilev Fagermo

2022 Dag-Eilev Fagermo

2023 Dag-Eilev Fagermo. Fra 113/6: Jan Frode Nornes.

Kilder: VIF Historie, altomfotball, Dagsavisen.

