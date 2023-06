Grorud bytter hovedtrener

Mandag ettermiddag meldte Grorud på sine hjemmesider at de skifter hovedtrener.

Assistenttrener Andreas Alrek trer inn i rollen som hovedtrener umiddelbart, i hvert fall fram til sommerferien 15. juli.

“Samarbeidet avsluttes med en gemyttelig tone. Jonas takker klubben for den perioden han har vært her. Han understreker at han har blitt glad i mange mennesker som bryr seg om Grorud, og ønsker at klubben lykkes i å nå sine framtidige mål. Grorud IL gir ingen videre utfyllende kommentarer på nåværende tidspunkt”, heter det i meldingen fra Grorud.

Etter hva Dagsavisen erfarer har det vært mye uro i støtteapparatet rundt laget.

Jonas Rygg kom inn som ny hovedtrener etter Johan Gjønnes Nilsen i august i fjor. Å redde plassen gikk ikke, men klubben valgte å forlenge kontrakten.

Grorud IL rykket ned fra OBOS-ligaen i fjor og hadde ambisjoner om å rykke rett opp igjen. Men starten i 2. divisjon har vært tøff og laget ligger på en 7. plass, elleve poeng bak lederlaget Egersund.

Groruds seriekamper til nå:

Aalesund 2. lag 0-0 (h), Arendal 1-2 (b), Brattvåg 2-1 (h), Lyn 1-0 (b), Ørn Horten 0-4 (h), Fløy-Flekkerøy 1-0 (b), Fram 1-1 (b), Egersund 0-1 (h), Vard Haugesund 1-1 (b).

I tillegg ble laget slått ut i cupen, 1-2 for Raufoss.

