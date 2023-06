3. divisjon: Seire til Frigg og Nordstrand

Avdeling 1

FANA – FRIGG 0–2 (0-0): Vellykket Bergenstur for Frigg lørdag der laget avgjorde kampen etter pause på Nesttun idrettsplass. Ulrik Ferrer var tilbake etter skade og det blir det selvfølgelig mål av. Se omtale av kampen og reaksjoner i Dagsavisens referat her.

[ Frigg-kometen vil følge i kameratens fotspor ]

LOKOMOTIV OSLO – SANDVIKEN 1–2 (1-1): Det ble litt ampert på Frogner stadion lørdag der det endte med at hjemmelagets Olai Bjørdal ble sendt rett i dusjen på overtid. Før dette hadde dommer delt ut seks gule kort. Bortelaget tok ledelsen etter 12 minutter, men to minutter senere utlignet Erlend Knutsen Storseth. Seiersmålet kom fire minutter etter pause. Dermed står Lokomotivet fortsatt med bare en seier på sine ni første kamper og må kjempe for å berge plassen. Akkurat nå har de tre lag bak seg.

GJELLERÅSEN – GRORUD 2. LAG 3–1 (2-0): Også Groruds rekrutter står med bare en seier etter de ni første kampene og det ble ikke bedring på Li kunstgress heller. Hjemmelaget ledet 3–0 før Groruds rekrutter fikk en redusering som Edmund Owusu satte i mål.

ULLERN 2. LAG – LYSEKLOSTER 1–2 (1-1): Ullerns rekrutter holdt lenge stand mot den suverene serielederen, men en uheldig Jesper Wold avgjorde kampen med sitt selvmål et kvarter før slutt. Før dette tok gjestene ledelsen tidlig før Jonathan Aarenes utlignet for hjemmelaget før pause. Viktig seier for Bergenslaget som dermed fortsatt har fem poengs luke på tabelltoppen.

Øvrige resultater: Os – Skedsmo 2-2, Gneist – Skjetten (utsatt). Spilles mandag: Stabæk 2. lag – Lillestrøm 2. lag.

Tabelltoppen: Lysekloster 24, Os 19, Sandviken 19, Frigg 17.

Avdeling 6

NORDSTRAND – OPPSAL 4–2 (3-0): Her ledet hjemmelaget 4–0 før de til stor irritasjon for seg sjøl slapp til Oppsal to ganger i sluttfasen. Nordstrand ønsket å vinne så mye, mye større. Det betyr at Nordstrand fortsatt er ubeseiret, men ligger seks poeng bak Follo på tabelltoppen, som noen må stoppe hvis Nordstrand skal lykkes i år. Les detaljert omtale og reaksjoner etter kampen i Dagsavisens referat.

KFUM OSLO 2. LAG – SKJERVØY 2–1 (1-0): De andre topplagene sender en takk til KFUM-rekruttene som påførte Skjervøy deres første tap for sesongen på Ekeberg søndag. Shahamattullah Malekze scoret det første før minuttet var spilt og samme mann avgjorde kampen 20 minutter før slutt etter at Skjervøy hadde utlignet. Ettersom kampen gikk samtidig med A-lagets kamp var det få spillere å fylle på med derfra. Men rekruttene gjorde jobben med rutinerte Andreas Vedeler i mål. Viktig seier for KFUM som fortsatt ligger tredje sist, men har nå kontakt med lagene foran seg på tabellen.

Tirsdag 19.00: ASKER – SKEID 2. LAG

Øvrige resultater: Follo – Fløya 3-0, Sarpsborg 08 2. lag – Hammerfest 5-0, Mjølner – Lørenskog 0-3, Tromsø 2. lag – Skånland 2–3.

Tabelltoppen: Follo 25, Nordstrand 19, Lørenskog 18, Skjervøy 18.

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 17. juni: 13.00: Gjelleråsen – Os, 15.00: Lillestrøm 2. lag – Lokomotiv Oslo, Skjetten – Skedsmo, 17.30: Frigg – Stabæk 2. lag.

Søndag 18. juni: 13.00: Grorud 2. lag – Gneist, 13.30: Sandviken – Ullern 2. lag, 15.00: Lysekloster – Fana.

AVDELING 6:

Lørdag 17. juni: 13.00: Fløya – Mjølner, 14.00: Oppsal – Sarpsborg 2. lag, 15.00: Skeid 2. lag – KFUM Oslo 2. lag, 18.00: Skjervøy – Asker.

Søndag 18. juni: 15.00: Lørenskog – Nordstrand, 15.30: Follo – Skånland, 16.00: Hammerfest – Tromsø 2. lag.





