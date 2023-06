VIF mot Godset: To klubber under press

Men begge lag gikk videre i cupen denne uka og bruker den lille oppturen for det det er verdt foran søndagens møte på Intility.

For Strømsgodset var det viktig å få uttelling etter mye sjansesløseri i serien. 4-1 borte over Vard Haugesund i cupen var godkjent.

Vålerenga hadde en transportetappe av en kamp borte mot Sotra (seier 2-0).

Men ingen av klubbene er fornøyd med vårsesongen i Eliteserien.

Jørgen Isnes kommer til en arena han har mange gode minner fra som KFUM-trener. Laget måtte bruke Intility som hjemmearena da deres egen hjemmebane var stengt.

Fredrik Kristensen Dahl, forsvarsspilleren Isnes tok med seg fra Kåffa, har spilt hvert eneste minutt i Eliteserien til nå. Han har også gode minner fra banen ved Vallefeltet.

- Ja, vi leverte noen gode prestasjoner der, og det er uansett en kul arena å spille på, sier Dahl til Strømsgodsets hjemmeside.

Strømsgodset har spilt fem bortekamper allerede og står med bare to poeng.

Vålerenga kan peke på Eliteseriens svakeste hjemmestatistikk og står med bare en seier og tre poeng etter de første fire kampene.

- Selvsagt skal vi slå Strømsgodset hjemme, sa sportssjef Joacim Jonsson til TV2 før helgen.

Han vet at det blir mye negativt fokus igjen hvis det ikke blir tre poeng mot et lag som ligger bak dem på tabellen.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo peker på den manglende kontinuiteten i laguttak som en av årsakene til at laget bare står med ti poeng etter ni kamper.

Og nye endringer vil komme når Henrik Heggheim spiller sin siste kamp for klubben mot Godset. Leieoppholdet er over. Han har vært førstevalg ved siden av Stefan Strandberg i midtforsvaret til nå. Hvordan stoppersituasjonen er i VIF, diskuterte vi i siste podkast Trikkeligaen:

