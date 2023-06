Skeid mot KFUM Oslo: Kameratkampen

Skeid-trener Gard Holme og Kåffa-trener Johannes Moesgaard har lang fartstid sammen i Vålerenga. Og da sistnevnte en kort stund var uten jobb etter exiten fra VIF, meldte han seg som hjelpemann for Gard Holme på Nordre Åsen.

Nå møtes de for første gang i ren duell som ledere av to konkurrerende lag etter at Moesgaard overtok for Jørgen Isnes som KUM-sjef i fjor høst.

Sammen på fritida

– Ja, vi er rett slett veldig gode kamerater. Til og med noen frihelger tilbringer vi sammen. Det startet med at vi hadde ansvaret for hver vår årgang i Vålerenga for mange år siden, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Gard Holme istemmer.

– Ja, særlig når jeg hadde ansvaret for rekruttene i Våleernga og Johannes var spillerutvikler og assistent på A-laget, hadde vi et tett samarbeid. Også gikk vi jo også sammen på Norges idrettshøgskole, sier dagens Skeid-trener til Dagsavisen.

Det betyr at Moesgaard ønsker det beste for Skeid og Holme det motsatte. Men ikke når de møtes.

– Og ja, jeg tror det er første gang vi møtes på denne måten som ledere for hvert vårt lag, sier Moesgaard.

– Ja, i hvert fall på seniornivå, sier Gard Holme.

[ Kåffa: 120 minutter sitter i ]

KFUM i flytsonen

Begge lag åpnet sesongen tregt, begge har kommet seg litt, men KFUM Oslo har hatt størst framgang. De kan rett og slett bokføre seks seire på rad nå, tre i serien og tre i cupen.

Skeid svinger mer, med sterkt bortepoeng mot Kristiansund, trygg seier over Bryne hjemme, men en cupflause mot Bærum midt imellom.

Begge ser for seg et kampbilde der lagene vil veksle på å ha initiativet. Kampen kan også bli påvirket av den sterke varmen ettersom den spilles midt i solsteika søndag ettermiddag.

– Men Gard er en taktisk luring, så han kan overraske litt med hva han kommer med, sier Moesgaard.

Men begge trenerne kjenner motstanderens styrke og svakheter veldig godt.

I fjor vant KFUM begge oppgjørene klart, 3–0 på Ekeberg og 5–1 på Nordre Åsen.

Nå ligger KFUM Oslo på 7. plass med sine 16 poeng, Skeid er nest sist med 10.









Gard Holme klargjør laget for en varm kamp mot KFUM Oslo søndag. (Haakon Thon)

[ Bastionen ble feiret på Bislett. Storseier til Lyn ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!









---

FAKTA

Skeids seks siste: Bryne 2–0 (h), Bærum 0–3 (cup b), Kristiansund 2–2 (b), Holmlia 2–0 (cup b), Mjøndalen 0–2 (h), Kongsvinger 0–5 (b)

KFUMs seks siste: Åsane 4–2 e.o (cup h), Kristiansund 2–0 (h), Gjelleråsen 2–1 (cup b), Bryne 1–0 (b), Hønefoss 4–1 (cup b), Moss 4–2 (h)

---