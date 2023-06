Utrolig solomål nektet Grorud og Elmi seier mot Vard

Elmi fant nettmaskene for Grorud, men Endresen berget poengdeling for Vard i en match med mange gode sjanser i finværet på naturgresset i Haugesund. Resultatet lørdag gjør at Grorud står med tolv poeng etter ni kamper i 2. divisjon, avdeling 1. Vard følger poenget bak.

Hjemmelaget hadde mye ball innledningsvis, men det var Grorud som fikk den første ordentlige sjansen. Saadiq Elmi ble spilt gjennom i boksen, men forsøket hans ble blokkert til corner. På corneren fant ballen veien til Elias Aarflot, men headingen ble for daff og dalte inn i armene til Vard-keeper Frank Stople.

Les alt om Grorud IL her!

Komisk Grorud-scoring

Så, etter 19 minutters spill, tok Grorud føringen ut av intet – og det på litt komisk vis. Vard-forsvarer Sivert Helgesen hadde tilsynelatende kontroll i egen boks, men da han skulle slå ballen opp i banen sendte han den rett i Grorud-spiller Elmi og i mål. Helgesen og en utspilt og forfjamset Vard-keeper Stolpe fortvilte begge, mens Grorud-spillerne jublet.

Kort tid etter fikk Grorud en god sjanse til å doble sin ledelse, men verken Didrik Sereba eller Fredrik Carson Pedersen maktet å overliste Stople fra god posisjon.

Vards Martin Kuittinen holdt på å utligne for vertene ikke lenge etter, da skuddet hans gikk via Groruds Sebastian Sørlie Henriksen og mot mål, men Grorud-keeper Jørgen Sveinhaug vartet opp med en flott reaksjonsredning.

Vard fikk en gratissjanse av bortelaget kort tid etter pause. Mats Andersens svake tilbakespill ble plukket opp av Andreas Endresen, men Vard-spissen ble stoppet av Grorud-keeper Sveinhaug. Kort tid etter fikk Endresen nok en stor mulighet, da han dro seg fri og skjøt i stolpen og ut fra distanse.

[ Nytt Ferrer-mål da Frigg vant i Bergen (+) ]

Zafeiris på tribunen

Til slutt skulle Vard-spissen få hull på byllen, og det på fantastisk vis. Først dro han seg vekk fra én Grorud-spiller, før han så smatt mellom to til og plasserte ballen trygt i mål. Rett og slett en nydelig scoring av Endresen.

Vard-spiss Andreas Endresen, her i FK Haugesund-tøy i 2020. (Jan Kåre Ness/NTB)

Dermed var lagene like langt, men både Vard og Grorud hadde saftige sjanser til å avgjøre etter utligningen. Nikolai Hristov fikk faktisk tre gode muligheter for gjestene, men fant ikke nettmaskene på noen av dem. To gikk på keeper, en gikk utenfor. Vard-spiss Endresen og Vard-innbytter Ergelst Shala fikk også store sjanser, men Sveinhaug i Grorud-buret viste seg igjen fra sin beste side. Til slutt måtte lagene konstatere at det ble ett poeng til hver.

For Grorud venter lokalderby hjemme mot Kjelsås i neste runde. Den matchen spilles lørdag om en uke.

PS! Tidligere Grorud- og FK Haugesund-profil Christos Zafeiris, nå i tsjekkiske Slavia Praha, var på plass i Haugesund for å se lørdagens oppgjør fra tribunen.

[ Grorud tapte knepent etter å ha presset serieleder Egersund hele kampen (+) ]

---

Kampfakta

Fotball, menn. 2. divisjon, avdeling 2

Vard Haugesund – Grorud 1-1 (0-1)

Haugesund Sparebank Arena, 159 tilskuere

Mål: 0-1 Saadiq Elmi (19), 1-1 Andreas Endresen (53)

Gult kort: Adam Dobosz og Simon Colina Dominguez, Vard Haugesund. Didrik Sereba og Saadiq Elmi, Grorud.

Dommer: Ola Kellerhals, Vaulen

Grorud: Jørgen Sveinhaug, Mats Pettersen Andersen (Theodor Agelin fra 83.), Casper Myhren Fjeld (Mathusan SandraKumar fra 61.), Sebastian Sørlie Henriksen, Fredrik Carson Pedersen, Peder Meen Johansen (Elias Nahiry fra 70.), Hassan Mohamed Yusuf, Nikolai Hristov, Saadiq Elmi, Didrik Sereba, Elias Aarflot (Rino Falk Larsen fra 69.)

---

[ Derfor endte Aarflots Lyn-opphold etter kun én måned (+) ]