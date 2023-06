Børven sparket av Ullern etter elendig start: – Uenige om den beste veien videre

Ullern klarte seg med et nødskrik forrige sesong, da laget kjempet mot nedrykk hele sesongen. Etter plassen ble sikret kom ikke klubben og daværende trener Didrik Bjella til enighet om ny kontrakt, og Bjella forlot klubben og dro til slutt videre til Strømsgodset.

Ullern valgte senere å ansette Stian Børven, etter at han hadde gjennomført en solid sesong med Lokomotiv Oslo i 3. divisjon. Børven hentet blant annet med seg «Lokets» spydspiss Mads Bådsvik foran årets sesong, men mistet Jens Bonde Aslaksrud som dro tilbake til Kjelsås.

Etter tre uavgjort og ett tap i treningskampene, fulgte han opp med sju tap og to uavgjort i seriespillet. Dermed forlater han Ullern uten å ha vunnet én eneste kamp gjennom sitt halve år i klubben.

– Jeg ønsker å takke for min tid, og bekjentskapene jeg har fått i klubben. Ting har dessverre ikke gått som vi ønsket resultatmessig, og jeg ønsker nå Ullern lykke til videre med sesongen, sier Børven til klubbens hjemmesider.

Ullern opplyser at Børven selv ønsket å fortsette, for å snu skuta, men at Ullern har kommet til den konklusjonen at «større endringer er hensiktsmessig i dagens situasjon.».

– Ullern Fotball vil takke Stian for dedikert innsats og ledelse av laget, og er glad vi skiller lag på en god fot til tross for uenighet om den beste veien videre for laget. Vi ønsker Stian all lykke til videre i sin trenerkarriere, skriver klubben.

Tidligere rekruttrener i KFUM Oslo, Anders Lübeck, overtar som hovedtrener i Ullern.

