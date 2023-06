Tomter forlater Vålerenga: – Har fått opplevd det meste

Det opplyser Vålerenga på sine hjemmesider onsdag.

– Jeg ønsker å takke alle involverte i klubben, dere er virkelig helt unike! Vålerenga er og vil alltid være klubben i mitt hjerte, og jeg velger å si på gjensyn i stedet for hadde. Nå skal gi alt for Vålerenga de siste kampene, forteller Tomter til klubbens hjemmesider og fortsetter:

– Når det er sagt, så har jeg vært her i fem år og da muligheten for å prøve noe nytt dukket opp kjentes det ut som det riktige valget, selv om det er ekstremt vemodig og rart å ikke skulle spille for Vålerenga lenger, sier hun.

Tomter kom til Vålerenga fra Twente på sommeren 2018, og har siden fått med seg to seriegull, ett cupgull og så langt 92 kamper.

– Tiden i Vålerenga har vært begivenhetsrik. Jeg har fått oppleve alt fra å ta The Double til å gå gjennom noen av mine tøffeste skadeperioder, så oppsummert har jeg virkelig har fått opplevd det meste mens jeg har vært her. Jeg har vært så heldig å få spille med utallige dyktige fotballspillere og lært å kjenne så mange nydelige mennesker, noe som gjør tiden i Vålerenga helt uforglemmelig, sier backen videre.

Vålerenga gikk på et sjeldent poengtap tirsdag, men har ytterligere seks kamper igjen før VM-pausen da Tomter er ferdig i klubben. Den første av dem er mot Brann på lørdag.

– Vålerenga vil takke Andrine for jobben hun har gjort for klubben den perioden hun har vært her. Andrine har vært en super ressurs for klubben på mange måter, både på og utenfor banen. Sånn er fotballen, noen ganger så ønsker spillere ny utfordringer og det ligger ingen dramatikk bak. Andrine vil bli savnet i miljøet og vi ønsker henne masse lykke til videre, sier sportssjef Steinar Pedersen.

