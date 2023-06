Rødt kort ga KFUM Oslo trøbbel, men gikk videre i cupen

Det var kanskje det siste de ønsket seg, KFUM Oslo, 120 minutter midt i solsteika for å karre seg videre i cupen. Men det måtte til for å avgjøre en kamp de hadde full kontroll på i en time.

For i løpet av tre minutter etter en drøy times spill klarte Shola Akinyemi å pådra seg to gule kort da hjemmelaget ledet 2–0. Da var det rett i dusjen for ham, mens de resterende ti KFUM-spillerne hjalp Åsane inn i kampen igjen.

Utspill, en sprett, scoring

Og da de fikk sin ene redusering etter kampens flotteste angrep, fikk de den energien som ga dem 2–2 og kunne til og med gitt seier på overtid.

Men i ekstraomgangene hadde KFUM marginene på sin side. Åsane bommet på to gedigne sjanser, mens KFUM fikk straffespark før Yasir Sa’Ad scoret etter kampens mest effektive angrep og sikret avansementet: Utspill fra keeper, en sprett og ballen rett i goal.

Dette var jo cupoppgjøret som ikke ville detonere noen bombe ettersom lagene spiller i samme divisjon. Og etter 1–1 i Bergen i april, kunne jo disse jevne oppgjørene fortsette.

En stor forskjell

Men siden den gang har KFUM Oslo kommet på skinner, mens Åsane er eneste lag uten seier i serien. Og den forskjellen kom til syne den første timen i denne cupkampen på litt for tidig ettermiddag på en glohet Ekeberg Arena.

Da fikk vi se hvordan Sverre Sandal har vokst inn i dette KFUM-laget. 20-åringen fra Nordstrand er matchet fornuftig i Kåffa-systemet og nå gir det uttelling.

– Han er vårt svar på Brede Hangeland, sa Nordstrand-trener Thomas Holm til oss da overgangen var i orden.

I kroppslengde er sammenligningen reell, men han scorer opplagt flere mål enn hva landslagets assistenttrener gjorde …

Sverre Sandal benytter alle sine centimetre når han header inn 1-0. (Guttorm Lende)

Overlegen i lufta

Da Sandal gikk opp og stanget laget i ledelsen etter en halvtime, fik vi følelsen av at der og da ble kampen avgjort.

Samme mann hadde hatt et lignende forsøk noen minutter før, men da hang keeper med. Det må legges til at scoringen kom etter et presist innlegg fra Håkon Hoseth.

KFUM dominerte omgangen totalt, det eneste overraskende var at Robin Rasch ikke scoret på et av sine tre frispark i løpet av disse 45 minuttene.

Alt gikk etter planen for KFUM, bortsett fra skaden på Momodou Lion Njie, som måtte av banen etter en halvtime. Det kan ha vært en strekk i hamstringen.

Denne dagen var det veldig populært med vanning på Ekeberg. (Guttorm Lende/KFUMKAMERATENE OSLO)

Seks endringer

KFUM-trener Johannes Moesgaard hadde gjort seks endringer i startelleveren fra laget som slo Kristiansund 2–0 i serien søndag. Men dette beskriver den brede stallen på Ekeberg, seks mann skal kunne byttes ut uten at laget blir svekket. For nå er flere spillere på vei tilbake etter skader.

Og denne gang fikk vi se Petter Nosa Dahl på topp for en gangs skyld.

Sverre Sandal sendte laget opp i 2–0 da han forlenget en ball etter corner fem minutter ett pause, og dette så kjørt ut. Åsane hadde ikke produsert noen ting, bortsett fra en brukbar heading fra Ola Heltne Nilsen på overtid i første omgang.

[ Friggs 16-åring vil videre ]

Dermed handlet det om å cruise denne seieren inn og vente på trekningen av 4. runde klokka 22.00 i kveld.

Trodde vi.

For etter en drøy time fikk Shola Akinyemi sitt andre gule kort i løpet av tre minutter og det endret bildet totalt.

Akinyemis andre gule kom etter en pussig situasjon der det ikke ble dømt frispark, men innkast etter at ballen var over sidelinja før han satte inn taklingen.

Men Åsane så muligheten og da Kristoffer Larsen reduserte elleve minutter før full tid fikk de ny energi. Seks minutter senere kom utligningen fra en meters hold fra Erling Myklebust og da hang hjemmelaget i tauene. Da var det lov å ergre seg over de to avslutningene KFUM hadde hatt i tverrliggeren, signert Remi-Andre Svindland og Kristoffer Lassen Harrison.

Skeid neste for KFUM Oslo

I ekstraomgangene fikk Åsane to store sjanser ved Erling Myklebust før kampen ble avgjort.

Kåffa-innbytter Obilor Okeke kom igjennom, fikk den klassiske fellingen av keeper og Johannes Nunez satte straffesparket hardt i mål etter lag ventetid.

Så ble moroa avsluttet med den omtalte scoringen fra en annen innbytter. Keeper Emil Ødegaard banket ballen opp, den fikk en sprett på kunstgresset og da hadde Yasir Sa’Ad løpt seg fri og pirket ballen i mål. Da gikk lufta ut av Åsane.

Neste oppgave for KFUM Oslo er byderbyet mot Skeid på Nordre Åsen søndag klokka 15.00. Der kan det også bli hett både på og utenfor banen.

[ Robin Rasch om frispark-suksessen ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!





---

FAKTA

3. runde NM menn onsdag:

KFUM Oslo – Åsane 4–2 eeo. (2-2 full tid, 1–0 pause)

KFUM Arena: 721 tilskuere.

Mål: 1-0, Sverre Sandal (31), 2–0 Sverre Sandal (50), 2–1 Kristoffer Larsen (79), 2–2 Erling Myklebust (85), 3–2 Johannes Nunez (straffe 98), 4–2 Yasir Sa’Ad (105).

Dommer: Eivind Bodding, Haga.

Gule kort: Shola Akinyemi (63, 66), Jonas Lange Hjort (83), Yasir Sa’Ad (105), KFUM Oslo.

Rødt kort: Shola Akinyemi (to gule)

KFUM Oslo: (3-4-1-2): Emil Ødegaard – Momodou Lion Njie (Dadi Dodou Gaye fra 35), Shola Akinyemi, Kristoffer Lassen Harrison – Håkon Hoseth, Remi-Andre Svindland (Johannes Nunez fra 63), Robin Rasch (Simen Hestnes fra 63), Jonas Lange Hjorth (Keivan Ghaedimini fra 83) – Sverre Sandal – Teodor Haltvik (Obilor Okeke fra 83), Petter Nosa Dahl (Yasir Sa’Ad fra 100).

---