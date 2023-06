Cupfesten fortsetter for Kjelsås: – Nå må vi sette klubbrekord

GREFSEN (Dagsavisen): Kjelsås-trener Eivind Kampen har trent laget i en mannsalder omtrent, men aldri vært så langt i cupen. Derfor var han ekstatisk på benken da Jens Bonde Aslaksrud sendte Kampen og Kjelsås videre til 4. runde seks minutter på overtid. For første gang i dette årtusenet.

– For meg er dette en helt ny opplevelse, så hva som skjer videre nå vet jeg ikke, sier Kampen og ler før han fortsetter:

– Det er selvsagt helt magisk å se Jens sette den. Jeg var ikke veldig fysen på de ekstraomgangene der, selv om alt var fordel oss etter det røde kortet. Det at målet kommer langt på overtid etter at vi har stanget så lenge gjør bare opplevelsen enda sterkere. Emosjonelt føles det her som helt riktig regi, sier Eivind Kampen til Dagsavisen.

– Sykt deilig og utrolig fortjent

Det synes også målscorer Aslaksrud, som første scoret etter bare ni minutters spill. Før han skled inn vinnermålet åtte minutter på overtid, etter et skudd fra kaptein Ola Bjørnland som ble en helt magisk målgivende på bakerste stolpe.

– Det var utrolig deilig at vi fikk hull på byllen og fikk satt inn det målet før ekstraomgangene. Det ville seg ikke for oss i en lang periode, men vi fortsatte å legge inn og stange før det gikk til slutt. Det synes jeg var sykt deilig og helt utrolig fortjent etter den kampen vi leverte, sier Aslaksrud som løpte vekk fra publikum for å feire med sin gamle Kjelsås-lagkamerat og kompis Lars Brotangen.

Jens Bonde Aslaksrud løp bort til kompis og tidligere lagkamerat Lars Brotangen for å feire seiersmålet med han. (Pål Karstensen)

Både Aslaksrud og Kampen sier at de måtte omstille til et helt annet kampbilde, etter at Kjelsås hadde dominert oppgjøret også før Jervs røde kort sju-åtte minutter før pause. Det tvang Kjelsås til å tenke nytt.

– Jeg likte egentlig kampen bedre før det røde kortet, da vi skapte flere store sjanser og slapp til lite. Så jeg var veldig komfortabel med det vi gjorde, men det er selvsagt flåsete å klage på at motstanderen får rødt kort. Da ble det et helt annet kampbilde, og nye kort ble delt ut, sier Kampen og fortsetter:

– Det er en vanskelig balansegang mellom det å ha nok tempo på ballen, kontra det at vi ikke må stresse og bli oppjaget, slik at kvaliteten på det du gjør blir lavere. I noen perioder gikk det litt for smått med oss, men siden vi jo greide det til slutt må jeg jo si at vi klarte det godt nok, sier Kampen og ler.

Endret kampbildet

Det røde kortet, der Jerv Samuel Pedro Lopes var oppe i halsregionen på Jacob Blixt Flaten, endret selvsagt kampbildet. Men det gikk fra et kampbilde der Jerv hadde mye ball, uten å skape sjanser, mens Kjelsås var giftige og direkte i lengderetningen hver eneste gang de fikk sjansen. Etter det røde kortet ble det en lang transportetappe av en omgang der Kjelsås stanget og Jerv forsvarte seg.

– Jeg hadde egentlig trua på avansement hele kampen, og det hjelper selvsagt at vi scorer tidlig i kampen. Da får du litt ekstra selvtillit og trua på det du holder på med, og etter de får en mann utvist, vet vi at vi har alle muligheter til avansement, forteller Aslaksrud og fortsetter:

– Vi visste at spissene dere med én mann mindre ikke ville bidra stort, men at midtbanen deres kom til å løpe voldsomt for å hjelpe forsvaret. Dermed var det viktig for oss å flytte på dem, slik at det sprakk opp rom vi kunne bruke til å legge inn. Det var planen vår, og det fungerte, sier Aslaksrud.

Jervs Samuel Lopes Pedro fikk se det røde kortet etter å ha vært oppe i halsen på KJelsås Jacob Blixt Flaten. (Pål Karstensen)

Vil sette klubbrekord

Etter å ha slått Follo knepent på straffer, ble Stabæk slått i forrige runde etter en fantastisk oppvisning. Med dagens seier over Jerv i runde 3, har Kjelsås avansert til 4. runde for bare tredje gang i klubbens historie. Forrige gang var tilbake i 1999, og nå vil både Kampen og Aslaksrud skape klubbhistorie.

– Det hadde vært ekstra gøy med et avansement til. Derfor får vi håpe at vi trekker det dårligste laget vi kan, slik at vi får den beste muligheten til å gå videre. Å sette klubbrekord må være målet nå, sier Kjelsås’ tomålsscorer.

Trener Kampen har allerede satt personlig rekord, og sier at de nå går for å vinne hele driten.

– Det som er gøy med cupen er at det bare en fest for oss. I cupen må vi ingenting, og det er bare et avbrekk som har vært helt fantastisk for oss så langt. Samtidig er det et avbrekk vi lærer enormt mye av, da vi møter lag som er bedre enn oss på de aller fleste områder. Det lærer vi av, samtidig som det gir selvtillit at vi er oppe og nikker og sågar slår ut de samme lagene, sier Kjelsås-treneren og fortsetter.

– Jeg aner ikke hvem som er videre, men nå er det sånn at vi må se på hvilke lag som gir oss størst mulighet for å gjøre det helt store og gå hele veien. Det gjør at vi ønsker dårligst mulig lag slik at vi i hvert fall kan gå videre og sette ny klubbrekord, avslutter Kjelsås-trener Eivind Kampen.

