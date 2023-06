Aslaksrud sendte Kjelsås videre seks minutter på overtid

GREFSEN (Dagsavisen): Etter å ha sneket seg forbi Follo på straffer, leverte Kjelsås en fantastisk oppvisning i forrige runde mot Stabæk. Festkvelden på Grefsen ledet oss til kveldens kamp, der Jerv var motstander i cupens tredje runde i helt perfekte forhold på Oslos tak. Himmelen var enda litt blåere enn Kjelsås drakter, og det eneste som var mer brennhett en sola var issalget i kiosken.

Det var med andre ord gode rammer for nok en cupfest på Grefsen stadion, selv om det på banen var en litt avventende start fra begge lag. Kjelsås var nære på å få en stor sjanse innledningsvis, da Jerv-keeper Øystein Øvretveit kom ut i en duell med Rasmus Vinge og ballen nesten falt til Jens Aslaksrud.

Men Kjelsås hjemvendte sønn fikk muligheten sin før nni minutter var spilt, og den tok han godt vare på. Vertene holdt presset oppe etter et innlegg, vant igjen ballen og fikk den ut til Jacob Blixt Flaten. Han la inn fra venstre, og traff Aslaksrud på bakerste stolpe, som headet ballen i en nydelig bue over Øvretveit og tilbake dit ballen kom fra.

Jens Bonde Aslaksrud jubler for sin 1-0-scoring med Helmer Rusten og Ahmad Abbas. (Pål Karstensen)

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Kjelsås kjørte på etter scoringen

Etter Kjelsås sin drømmestart var det hjemmelaget som angrep med mest sting. Gjestende Jerv hadde en del ball, men klarte ikke å skape de store sjansene. Det gjorde Kjelsås, som etter halvspilt omgang fikk to enorme muligheter til å doble ledelsen.

Først var det Helmer Rusten som kom opp fra sin backposisjon etter en lang ball opp mot Aslaksrud. Han la inn i boksen, og Rusten kom foran stopperen og prøvde å legge ballen i lengste hjørne. Jerv-keeper Øvretveit reddet mesterlig, og det gjorde han igjen minuttet senere da Aslaksrud kom til avslutning fra 7-8 meters hold.

Helmer Rusten kom til en stor mulighet midtveis i første omgang, etter et helhjertet løp fra sin backposisjon. (Pål Karstensen)

Jerv skapte ingen kvalifiserte sjanser den første halvtimen, men sekunder før uret bikket kom den første. Da rullet Jerv fint opp Kjelsås, fikk ballen ut på kant der Mikael Ugland skaffet seg en meter på kaptein Ola Bjørnland og satte ballen ned i hjørnet. Jerv scoret med det på sin første sjanse i kampen.

[ Kjelsås lekte med sløve Stabæk. - Viste fram toppnivået vårt ]

Jerv redusert til ti mann før pause

Det var en kalddusj for Kjelsås, like etter at lagene hadde hatt vannpause i stekende sol på Oslos tak. Men utligningsmålet endret egentlig ikke så veldig på kampbildet, der Jerv hadde mye ball uten å skape, mens Kjelsås var svært giftige og direkte hver gang de fikk muligheten til å stikke i angrep.

Sju-åtte minutter før pause gikk Blixt Flaten ned etter en duell med Jervs Samuel Lopez Pedro som var oppe i ansiktet på Kjelsås-spilleren. Situasjonen skjedde med Jerv på vei frem, og dommeren litt med ryggen vendt vekk fra situasjonen, men likevel ble det røde kortet dratt resolutt opp.

Jervs Samuel Lopes Pedro fikk se det røde kortet etter å ha vært oppe i halsen på KJelsås Jacob Blixt Flaten. (Pål Karstensen)

Det satte Jerv-spilleren særdeles lite pris på, og måtte holdes vekk fra både dommer og Blixt Flaten i godt over et minutt før han roet seg ned. Jerv-spillerne klaget voldsomt, men til ingen nytte. Utvisningen var grei nok den, og det gjorde at Jerv måtte spille de siste 55 minuttene av kampen med én mann mindre.

Samuel Lopes Pedro måtte holdes unna av lagkamerat Enzo Pierre Philibert etter at førstnevnte ble utvist. (Pål Karstensen)

[ Kjelsås inn i tetstriden i 2. divisjon ]

Kjelsås slet med å bryte gjennom

Kjelsås greide ikke å utnytte de siste minuttene før hvilen, og dermed ebbet det ut med 1-1 etter de første 45 minuttene. Det var en omgang der Kjelsås var det beste laget, og med én mann mer de siste 45, var det gode muligheter for nok et cupavansement for Kjelsås.

Kampbildet var som ventet etter hvilen, med et Kjelsås-lag som trillet ball og prøvde å finne åpningene i et Jerv-lag som la seg veldig lavt. Eivind Willumsen fikk de to mulighetene som kom det første kvarteret, men den første headingen gikk utenfor og Øvretveit viste fram en beinparade på sjanse nummer to.

Kjelsås vendte ballen fra side til side og prøvde seg på noen innlegg, men klarte ikke å finne noen vei gjennom Jerv-forsvaret. Dermed skjedde det svært lite den første halve timen av den andre omgangen, der Kjelsås ikke helt klarte å sette fart nok på ballen til å skape store nok utfordringer for Jerv.

[ Drømmefrispark sikret Kjelsås-seier: – Har øvd på det i tre år ]

Kjelsås traff tverrliggeren

Kvarteret før slutt måtte Kjelsås bytte keeper etter at William da Rocha lå nede i flere minutter etter en duell med en Jerv-spiller. Hjemmelagets førstekeeper kunne ikke fortsette, og veterankeeperen Terje Kirsebom kom inn mellom stengene.

Like etter spillet ble satt i gang igjen kom Kjelsås til omgangens største sjanse. Ahmad Abbas kom til et flott innlegg, der Leo Bech Hermansen hadde løpt seg fri på bakerste stolpe. Innbytteren bredsidet ballen i tverrligger og rett opp i lufta, men Aslaksrud klarte ikke å komme på returen.

Fem minutter før slutt var det Victor Halvorsen som testet Øvretveit frem like utenfor straffefeltet, men skuddet gikk rett på Jerv-keeperen. Et par minutter på overtid kom Jerv til en gigantisk mulighet, før Kjelsås fikk sin største mulighet da han spant rundt blokka og kom seg til avslutning. Dessverre var han ikke kald nok i avslutningsøyeblikket, og skuddet gikk over mål.

Aslaksrud avgjorde på overtid

I det alle trodde det gikk til ekstraomganger, dukket Jens Aslaksrud opp igjen seks minutter på overtid. Kjelsås presset og presset på, og til slutt fikk de uttelling. Et langt innlegg traff kaptein Bjørnland på bakerste stolpe. Han skjøt på direkten, og når det så ut til at ballen skulle snike seg utenfor skled Aslaksrud ballen inn på bakerste stolpe.

Det var omtrent det siste som skjedde, og dermed ble det avansement for Kjelsås til fjerde runde.

---

Kampfakta:

Kjelsås – Jerv 2-1 (1-1)

Grefsen stadion, 788 tilskuere

Mål: 1-0 Jens Bonde Aslaksrud (9), 1-1 Mikkel Ugland (30.), 2-1 Aslaksrud (90.)

Gule kort: Ola Bjørnland, Kjelsås. Enzo Philibert, Jerv.

Rødt kort: Samuel Lopes Pedro, Jerv.

Dommer: Mischa Huru Kellerhals (Orre IL fotball)

Kjelsås (4-3-3): William da Rocha – Helmer Rusten, Philip Steiner Halvorsen, Sigurd Martinussen, Ola Bjørnland – Victor Halvorsen, Eivind Willumsen (Leo Bech Hermansen fra 68.), Jacob Blixt Flaten – Ahmad Abbas (Patrick Askengren fra 87.), Jens Bonde Aslaksrud, Rasmus Eggen Vinge.

---