Vålerenga ga fra seg poeng mot tabelljumboen etter årets svakeste kamp

Et erketypisk topp mot bunn-oppgjør på Avaldsnes tirsdag, da den suverene serielederen Vålerenga tok turen til Avaldsnes med to tidligere Avaldsnes-spillere på topp. Karina Sævik og Olaug Tvedten står med 17 mål mellom dem så langt denne sesongen, for et VIF-lag som har scoret 15 mål mer enn neste lag.

Avaldsnes har scoret hele 32 mål mindre enn VIF så langt i sesongen, og står med kun én hjemmeseier, mens Vålerenga er ubeseiret også på bortebane. Alt annet enn en komfortabel borteseier ville vært en stor overraskelse, men en ekstremt svak kamp av Vålerenga sørget for at det ble poengdeling.

Kampen startet med to ufarlige avslutninger fra Avaldsnes, som ikke bød Guro Pettersen som stod sin tredje kamp på rad etter Jalen Tompkins skade, på noen utfordringer. Det kunne vertenes tredje avslutning gjort, om ikke Evelyn Badu fra ti meters hold skjøt via et VIF-bein og utenfor. Av en eller annen mystisk grunn ble Avaldsnes snytt for corner i den situasjonen.

Keepertabbe ga VIF-ledelse

Vålerenga skapte ikke mye det første kvarteret, og det eneste laget egentlig hadde å by på var et frispark fra Janni Thomsen fra veldig skrå vinkel. Dansken traff godt, men skuddet gikk ganske rett på Avaldsnes-keeper Kelsey Daugherty som slo den over til en corner.

Men det som er med de beste lagene er at du ikke trenger mange sjanser før du scorer, og Vålerenga scoret da også uten å ha skapt noen store sjanser. 1-0-scoringen kom etter at Karina Sævik tok seg forbi Kaja Olsen og skjøt ballen inn mot mål. Der slo Avaldsnes-keeperen ballen i egen forsvarsspiller og i mål.

I motsatt ende viste Guro Pettersen hvorfor det er så viktig med en våken keeper, da Stine Brekken slo en for løs pasning tilbake til keeperen. Den ble snappet opp, men Pettersen klarte å takle Kristina Svartdal og forhindre Avaldsnes-spissen å komme seg forbi og på åpent mål.

Tafatt før hvilen fra begge lag

Det var på ingen måte noe fyrverkeri før pause på Avaldsnes, og Vålerenga leverte heller ingen god omgang før hvilen. Gjestene slet med å skape noe som helst, og fikk aldri i gang spillet sitt. Målet kom da også på et selvmål, som var det Vålerenga hadde. Men mål er mål, og ledelse er ledelse inn i garderoben.

VIF-trener Nils Lexerød gjorde ett bytte i pausen, og det var å sette Ylinn Tennebø inn for Linn Vickius. Omgangen startet med nok et frispark fra skrått hold fra Janni Thomsen, og nok en gang ga vertenes keeper en farlig retur, men denne gang klarte ikke Vålerenga å utnytte den sjansen.

Innbytter Tennebø, også hu med fortid i nettopp Avaldsnes, ble spilt igjennom på sin vingback minuttet senere. Hu trakk seg inn i banen og skjøt, men skuddet ble blokkert ut til corner. Den ble det ikke noe av.

Avaldsnes utlignet ut av ingenting

Vålerenga hevet seg kanskje et lite hakk etter hvilen, men John Arne Riises Avaldsnes forsvarte seg godt, noe som gjorde at det ikke skjedde mye den første timen. Men et par minutter over timen passert kom utligningen til Avaldsnes litt ut av ingenting.

En lang ball gikk over hodet til Laura Pedersen i VIF-forsvaret og datt ned på foten til Kristina Svandal. Avaldsnes-spissen la ballen inn i feltet, og fant spissmakker Maria Hovmark. Hun kom først på ballen i duell med VIF-kaptein Stine Ballisager Pedersen og styrte ballen bort i det lengste hjørnet.

Det kom ingen umiddelbar respons fra serielederen de ti første minuttene etter utligningen heller, da Vålerenga slet med å komme opp i gir mot tabelljumboen i solskinnet på Avaldsnes. Pasningsspillet var slurvete gjennom store deler av kampen, og dødballene fra Janni Thomsen langt under pari.

Svak sluttspurt fra VIF ga poengtap

Kvarteret før slutt fikk Sævik muligheten hun har ventet på, da et innlegg fra Ingibjörg Sigurdadottir gikk over alle og til Sævik på bakerste stolpe. Den tidligere Avaldsnes-spilleren prøvde å ta den på direkten, men ballen spratt opp rett før hun skulle avslutte og dermed gikk skuddet godt over mål.

Ti minutter senere fikk Sævik nok en gang muligheten på bakerste stolpe etter et innlegg, men til tross for en tellefeil først, fikk Avaldsnes-forsvaret kastet seg inn og blokkert forsøket. Den påfølgende corneren ble slått i nettveggen, i en rekke med skuffende dødballer fra Vålerenga.

Vålerenga kastet fram Ingibjörg Sigurdardottir som en ekstra spiss på tampen av kampen, men klarte ikke å skape flere sjanser. Dermed endte det med poengtap etter en uhyre svak kamp fra Vålerengas side på en arena hvor heller ikke Rosenborg eller Brann klarte å vinne.

Med Rosenborgs seier borte mot LSK Kvinner, tar RBK inn to poeng i toppen av tabellen, men Vålerenga leder fortsatt med sju poeng med én kamp mer spilt. Neste kamp for VIF-damene nå er førstkommende lørdag hjemme mot Brann, på Intility.

---

Kampfakta:

Toppserien, runde 13

Avaldsnes – Vålerenga 1-1 (0-1)

Avaldsnes 1

Mål: 0-1 Susan Ama Duah selvmål (16.), 1-1 Maria Hovmark (65.)

Gule kort: Ingrid Jåstad, Avaldsnes.

Dommer: Karoline Marie Jensen (Furuflaten Idrettslag)

Vålerenga (3-5-2): Guro Pettersen – Ingibjörg Sigurdadottir, Stine Ballisager Pedersen, Laura Guldbjerg Pedersen – Elizabeth Pechersky (Lina Klech fra 78.), Linn Vickius (Ylinn Tennebø fra 46.), Thea Bjelde, Stine Brekken, Janni Thomsen (Mari Nyhagen fra 78.) – Olaug Tvedten (Felicia Rogic fra 62.), Karina Sævik.

---