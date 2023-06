Røa seiret over Lyn på overtid: – Endelig vår vei

RØA KUNSTGRESS (Dagsavisen): Røas suksessesong fortsetter med en ny sterk trepoenger, denne gang mot Lyn, som de ikke har vært vant med å slå.

– Vi har slitt med Lyn så lenge. Det er alltid tøffe og jevne kamper og så har det pleid å gå deres vei, men endelig gikk det vår vei i dag. Dette er bare sykt, sykt deilig, sier kaptein Sarah Suphellen til Dagsavisen.

Kampens eneste store målsjanse

Ved full tid var det spilt en jevn kamp med knapt en eneste målsjanse. Med bare to tilleggsminutter tikket det mot uavgjort, men halvveis i overtiden lyktes det plutselig for Røa.

– Jeg merket at det var et litt slitent Lyn-forsvar, sier Kristin Haugstad.

En lang ball fra keeper Hildegunn Sævik ble slått mot Julie Hoff Klæboe som vant duellen med Maria Fink. På stussen hadde Kristin Haugstad startet og kom alene med Lyn-keeper Sandra Rød Ask.

– Jeg ser at Julie går opp i duell og da har jeg det i meg å starte på det, gamble at ballen kommer min vei. Etter det hadde jeg bare fokus på å sette den hardt og lavt, sier målscoreren.

Det ble kampens eneste scoring, på kampens eneste store målsjanse. Haugstad kom inn bare fire minutter før full tid i det som var Røas eneste bytte i hele kampen.

– Jeg har alltid en innstilling om at jeg skal inn og gjøre en forskjell, uansett hvor mange minutter man får som innbytter. Jeg må si jeg liker godt å score slike avgjørende scoringer, smiler Haugstad.

[ Loket tok spesialgrep for å beholde sin ubeseirede Frigg-rekke (+) ]

Utlignet hverandre

Det er tydelig at disse lagene kjenner hverandre godt for det var lite å melde om i løpet av hele oppgjøret. Det ble en stillingskrig på midtbanen med sjeldne visitter inn i siste tredel. Lyn tok godt vare på sine muligheter, men var i offside ved to anledninger. Faktisk kom ikke laget til et eneste skudd på mål ettersom skudd i offsidesituasjoner ikke telles. Røa var nærme på en dødball, og fikk selv ballen i mål på denne, men også her var flagget oppe.

Det var mange tette dueller mellom Røa og Lyn i sommervarmen tirsdag kveld. (Håvard Sollie)

Etter pause hadde Lyn initiativet fra start hvor de spilte Røa litt lavere. Det ble mye trilling på tvers, Anna Aahjem lå isolert med Sarah Suphellen, Solveig Engås og Mia Svendsen som hadde god kontroll på henne.

– De skaper ikke mye på oss, vi kontrollerte dem bra. Vi ligger godt i forsvar og jobber hardt hele kampen, sier Suphellen.

Langs Røas høyreside herjet Anya de Courcy både defensivt og offensivt. Det var umulig å forsere, og stoppe, henne. Da Røa kom seg igjennom midtpresset og i skuddposisjon var det oftest etter at de Courcy avanserte med ballen. Oline Fuglem mottok og fyrte av et skudd som ikke var langt unna å gå inn.

– Vi har mange gode enkeltspillere som viser at de kan skape ting fremover, slik som Anya de Courcy i dag, sier Suphellen.

[ Eks-kaptein Jonatan Tollås Nation om VIF: – Vi må få vekk den tankegangen (+) ]

Ser fremover

De Courcy var ikke involvert i scoringen, men det er mål i mange deler av Røa. Tuva Espås og Julie Hoff Klæboe har begge seks scoringer hver, de er hete på dødball med spillere som Ragne Svastuen og Synne Masdal. I tillegg har de en luring i Kristin Haugstad som har vært med i gamet en stund. Røa har faktisk scoret ti mål mer enn Lyn hittil i sesongen. I seieren mot Arna-Bjørnar var det fire forskjellige målscorere.

– Vi er et godt kollektiv med mange typer målscorere. Det er en stor styrke for laget, sier Kristin Haugstad.

I dag var det Haugstads tredje nettkjenning for sesongen som sikret den femte seieren for året. Det fører Røa opp på fjerdeplass og et godt stykke unna nedrykkssonen.

– Nå tenker jeg vi er i en posisjon der vi kan ha fokus på lagene over oss kontra å være redde for de som er bak oss, avslutter kaptein Suphellen.

[ Vålerenga ga fra seg poeng mot tabelljumboen Avaldsnes etter årets svakeste kamp (+) ]

---

Kampfakta

Toppserien, runde 13 tirsdag

Røa - Lyn 1-0 (0-0)

Røa kunstgress, 211 tilskuere

Dommer: André Birkeland, Djerv 1919 SK

Mål: 1-0 Kristin Haugstad (90.)

Gule kort: Tuva Espås, Røa.

Røa:

Hildegunn Sævik - Mia Svendsen, Sarah Suphellen, Martine Midtbø, Oline Fuglem - Cassandra Bogere, Ragne Svastuen, Solveig Engås, Ochelle de Courcy - Tuva Espås (Kristin Haugstad fra 86.), Julie Hoff Klæboe

Lyn:

Sandra Rød Ask - Josefine Birkelund, Trine Skjelstad Jensen, Maria Fink, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs - Selma Hernes, Julie Jorde, Kristin Holmen (Monica Nedgård Isaksen fra 86.) - Kamilla Melgård, Anna Aahjem (Jenny Røsholm Olsen fra 70.)

---