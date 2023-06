3. divisjon: Oslo-lagene faller av, verken Nordstrand eller Frigg vant

Her er sammendraget av det som skjedde lørdag, søndag og mandag:

Avdeling 1

GRORUD 2. lag – ULLERN 2 lag 1–0 (1-0). Edmund Owusu sendte hjemmelaget i ledelsen allerede etter fire minutter og det viste seg å bli det eneste målet på Grorud Arctic kunstgress denne kvelden. Og dermed fikk Groruds rekrutter sin første seier i årets 3. divisjon. Det var på tide. Men begge lag hadde sjanser til å øke målkvoten. Seks gule kort ble delt ut i en kamp med delvis høy temperatur. Dermed løftet Grorud2 seg opp fra bunnplassen til å ligge tredje sist.

FRIGG – LOKOMOTIV OSLO 1–1 (0-0). Det ble action i sluttminuttene på Tørteberg mandag kveld der Frigg på kontroversielt vis tok ledelsen i sluttfasen i kampen, et mål Loko-gutta mente burde vært annullert for angrep på keeper. Men Lokomotivet fikk et straffespark som reddet ett poeng denne kvelden. Les alle detaljer fra kampen i Dagsavisens referat her.

Øvrige kamper: Lillestrøm 2. lag – Gneist 3-1, Skjetten – Os 1-4, Lysekloster – Gjelleråsen 2-1, Skedsmo – Stabæk 2. lag 0-0, Sandviken – Fana 4–1.

Tabelltoppen: Lysekloster 21, Os 18, Sandviken 16, Frigg 14, Fana 14.

Avdeling 6

OPPSAL – ASKER 2–1 (1-1): Oppsal har fått marginene med seg og tok sin fjerde seier for sesongen i lørdagens thriller på Trasop. Asker kjørte mye av denne kampen, men det hjelper lite når man ikke scorer. August Hartberg ble den store helten rett før slutt. Og da stormet barna på Oppsal banen kan du lese i denne omtalen i Dagsavisen.

FLØYA – NORSTRAND 2–2 (2-2): Nordstrand rotet igjen bort to poeng i en kamp de burde vunnet og da kan det bli tungt å blande seg inn i opprykkskampen. Men det er mange kamper igjen. Luka Fajfric og Yazdani Kamara scoret Nordstrands mål i denne bortekampen der alle målene kom før pause. Hvordan kampen artet seg og reaksjonene etterpå kan du lese i Dagsavisens referat her.

SKEID 2. LAG – MJØLNER 2–0 (1-0): Eduard Hjelde ble dagens Skeid-gutt med sine to scoringer, før og etter pause. Dermed tok Skeid2 seg opp i ryggen på Mjølner på tabellen, der de ligger ett poeng bak.

LØRENSKOG – KFUM 2. lag 2–1 (2-0). Thomas Jakobsen er i gang som spiss igjen hos KFUMs rekrutter, det betyr at han nærmer seg A-stallen. Men hans redusering kom fire minutter før slutt i denne kampen og det var litt for sent. For Soren Ostadi scoret begge hjemmelagets mål i Kurlandsparken, de kom etter en drøy halvtime og rett før pause. Dermed ligger nyopprykkede KFUM2 fortsatt tredje sist, altså på den siste nedrykksplassen.

Øvrige kamper: Skånland – Sarpsborg 2. lag 0-2, Hammerfest – Follo 1-2, Skjervøy – Tromsø 2. lag 4–4.

Tabelltoppen: Follo 22, Skjervøy 18, Nordstrand 16, Lørenskog 15.

9. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 10. juni: 13.00: Frigg - Fana, Lokomtov Oslo - Sandviken, 14.00: Gjelleråsen - Grorud 2. lag.

Søndag 11. juni: 14.00: Os - Skedsmo, 15.00: Gneist - Skjetten, 16.00: Ullern 2lag - Lysekloster.

Mandag 12. juni: 19.00: Stabæk 2. lag - Lillestrøm 2. lag.

AVDELING 6

Lørdag 10. juni: 13.30: Follo - Fløya, 15.00: Nordstrand - Oppsal, Sarpsborg 2. lag - Hammerfest.

Søndag 11. juni: 15.00: Mjølner - Lørenskog, 16.00: KFUM Oslo 2. lag - Skjervøy, Tromsø 2. lag - Skånland.

Tirsdag 13. juni: 19.00: Asker - Skeid 2. lag

---