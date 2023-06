Loket holdt stand mot målkåte Frigg på Tørteberg

TØRTEBERG (Dagsavisen): De siste ukene har Frigg vært blant landets aller mest underholdende lag, med målfester i fleng. Spesielt hjemme på Tørteberg har det blitt pøst inn mål, med 3,75 mål i snitt per kamp. Friggs 26 mål på de første sju kampene er klart mest i avdelingen.

Selv om det bare har blitt én seier på de første sju, og kun seks mål på de kampene, er også Lokomotiv Oslo et underholdende lag som liker å spille offensiv fotball som skaper mange sjanser. Derfor lå det meste til rette for nok en festlig kveld på Tørteberg i kveldssola mandag.

Etter 70 minutter der Loket holdt god stand, og Frigg skapte lite, ble det dramatisk på slutten. Frigg fikk en kontroversiell ledelse med ti minutter igjen, før Loket utlignet på straffe noen minutter senere. Frigg pushet på for seier, men fant aldri veien til nettmaskene i det som ble poengdeling.

Sjansefattig start

Det første kvarteret snek seg unna uten de store hendelsene. Ebrimah Sawaneh hadde to frispark fra like utenfor 16-meteren, men satte begge meteren over mål fra hver sin side av 16-meteren. Frigg fikk også ballen i mål, men det ble korrekt annullert for offside på gjennomløpet før ballen ble slått ut i feltet.

Sawaneh var også mannen som fikk kampens første store mulighet, da Frigg for første gang klarte å brodere seg gjennom Loket-forsvaret like over halvspilt første omgang. Ballen havnet hos Sawaneh som kom litt skrått på målet, og dro skuddet utenfor på motsatt side av målet.

Frigg prøvde og prøvde, men kom seg ikke gjennom et velorganisert Loket-forsvar. I stedet var det gjestene som hevet seg det siste kvarteret, som var heller jevnspilt. Lokets kantspillere Bjørnar Reiten og Mathias Sørensen skapte problemer med sin fart på kantene, og bortelaget var fullt på høyde etter halvtimen.

Ebrima Sawaneh fikk to gode muligheter på frispark, og den første omgangens største sjanse, men misbrukte alle tre. (Pål Karstensen)

Loket holdt stand

Omgangen ebbet ut med en stor mulighet til Frigg, etter at Sawaneh kom seg inn i Lokets 16-meter. Han la ut til Peder Nomell, som fikk til et slags skudd. Det stoppet på vei inn mot mål, og raskest på returen var Ulrik Ferrer. I skadecomebacket fra skade vendte han rundt og skjøt, men ballen gikk over og utenfor.

Ulrik Ferrer fortviler etter å ha misbrukt en stor mulighet helt på tampen av første omgang mot Lokomotiv Oslo. (Pål Karstensen)

Etter en relativt sjansefattig affære før pause, kom Frigg til en ålreit mulighet fra start etter hvilen. Frigg-kometen Håkon Krogh førte ballen mot Lokets 16-meter og slapp den til Peder Nomell. Han dro seg forbi en mann og skjøt, men skuddet gikk rett på Loket-keeper Kasper Ofstad fra en 17-18 meters hold.

Frigg klarte ikke å bygge på den oppløftende starten, og Loket holdt godt stand også i starten av den andre omgangen. Bjørnar Reiten testet skuddfoten like før timen, som gjorde at Friggs Even Evensen måtte opp i hjørnet og slå ballen over og ut til corner. En suser av et skudd, men god redning av Frigg-keeperen.

Frigg tok en kontroversiell ledelse

Frigg begynte å skru opp litt på presset etter timen, og fikk et par skudd blokkert og noen cornere de ikke klarte å gjøre noe med. Sawaneh var igjen frempå, men igjen ble skuddet hans stoppet av Loket-forsvaret. Gjestene forsvarte seg godt, og tok de kontringene de fikk.

Rundt 20 minutter før slutt begynte også sjansene å komme for Frigg. Først stusset Ulrik Ferrer et innlegg i tverrligger og over, før Filip Mardal kom alene med keeper. Innbytteren kom litt for nære keeper, som gjorde at Ofstad klarte å blokkere skuddet. Samme Ofstad holdt på å snuble ballen i eget nett minuttet før, men slapp med skrekken da han fikk klarert ballen unna på streken.

Drøye ti minutter før slutt fikk endelig Frigg hull på byllen, men det var etter et meget kontroversielt mål. Frigg spilte seg til nok en corner, og den ble slått inn mot keeper Kasper Ofstad. Han havnet i duell med Ola Antonsen-Måløy, som gjorde at han glapp ballen ut i feltet.

Loket utlignet på straffe

Ballen datt ned til Joakim Holmedahl, som fikk sitt skudd blokkert inn mot mål. Men returen falt ned til Meløy, som fra et par-tre meters hold kunne dytte ballen i mål til ellevill jubel fra Frigg. Loket på sin side var illsinte på dommeren, og ville ha angrep på keeper. Det endte i gult kort til Lokets Joakim Birkeland.

Men da alle trodde at Frigg skulle ro i land nok en seier på Tørteberg, slo Lokomotiv Oslo tilbake. Gjestene fikk straffe etter at en Frigg-spiller var for tøff i ryggen på en Loket-spiller inne i boksen etter et innlegg. Frigg-keeper Even Evensen gjettet riktig vei og tok straffen til Olai Bjørdal, men Trym Blaauw var raskest på returen og satte inn utligningen.

Frigg presset på for å finne seiersmålet på tampen, men det var faktisk Lokomotiv Oslo som var nærmest. Gjestene mente seg snytt for straffe et par minutter etter utligningen, og da Frigg fikk et par skudd annullert, endte det 1-1 på Tørteberg.

---

Kampfakta:

Norsk Tipping-ligaen avd. 1 – runde 8

Frigg – Lokomotiv Oslo 1-1 (0-0)

Tørteberg, 151 tilskuere

Mål: 1-0 Ola Antonsen-Meløy (82). 1-1 Trym Blaauw (88.)

Gule kort: Peder Nomell, Magnus Aadland, Samuel Gray, Frigg. Joakim Birkeland, Loket.

Dommer: Philip George Aarskog (Huk FK)

Frigg (4-5-1): Egil Evensen – Marius Cassidy, Samuel Gray, Jonas Halsne, Benjamin Rio-Moe (Ola Johan Meløy fra 64.) – Håkon Vold Krogh (Filip Mardal fra 64.), Varg Støvland, Joakim Holmedahl, Peder Nomell (Mugula Chris Safari fra 64.), Ebrimah Sawaneh – Ulrik Ferrer.

Lokomotiv Oslo: Kasper Ofstad – Sondre Nordhagen, Aleksander Fredvik, Olai Bjørdal, Ola Rognebakke – Mathias Trondal, Trym Blaauw, Joakim Birkeland, Bjørnar Reiten (Kasper Hoftvedt fra 78.) – Mathias Sørensen (Daniel Campos fra 62.), Erlend Storseth.

---