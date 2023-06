Ny frisparkperle fra Robin Rasch da KFUM slo Kristiansund: – Han er landets beste

KFUM-ARENA (Dagsavisen): Et spennende, jevnt og innholdsrikt oppgjør under en het ettermiddagssol på Ekeberg viste hvorfor det er så jevnt i denne ligaen. Det måtte noe spesielt til, slik som Robin Raschs frisparkscoring mot Bryne sist. Kristiansund ga han nye muligheter i dag og det gjør man ikke ustraffet.

– Det er fantastisk å ha en sånn fot i laget. Jeg vil påstå at han er landets beste på direkte frispark. Jeg tror det er nærmere 80 prosent uttelling, sier Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

To runder på rad blir Robin Rasch matchvinner med et nydelig frispark og det fører faktisk KFUM opp på skuddhold til opprykk i en uhyre jevn 1. divisjon som er ferdig med en tredjedel av sesongen. Tre sterke seire på rad mot henholdsvis Moss, Bryne og Kristiansund fører til et byks på tabellen som etter dagens resultater er nokså annerledes enn før runden. Fredrikstad og Kristiansund var lagene på topp, men nå er de på 4. og 5.-plass! Kongsvinger er den nye serielederen. Men det endrer seg sikkert på nytt etter neste runde.

– Vi er jo mye bedre nå enn i starten av sesongen. Det er uhyre sterkt av oss å skape så mye som vi gjør og etter pausen slipper vi ikke Kristiansund til noen sjanser. Det er flotte dager i klubben nå, sier Moesgaard.

Sjanser begge veier

Det var høyt turtall på vannsprederne i timen før kampstart og det var helt nødvendig. Matta var dermed glatt og fin da lagene kom i gang under en fullstendig skyfri himmel. Johannes Nunez tok full effekt av stussen det våte gresset ga. Skuddet hans var ikke hardt, men fikk en snert da den stusset foran Sean McDermott og gikk rett i stolpen.

Da var det bare gått ett minutt av det som ble en innholdsrik omgang med sjanser begge veier. Det må være høye tall på forventede scoringer, men ingen av lagene kom seg helt over streken. Kristiansund er tunge på dødball, Max Williamsen headet rett over på et hjørnespark kort tid etter Nunez sjanse.

Johannes Nunez sender ballen i stolpen i kampens første minutt. (Guttorm Lende)

Da kvarteret var spilt burde gjestene tatt ledelsen. Benjamin Stokke tvang fram en god redning av Emil Ødegaard, returen ble måkt rett i planeten på Akinsola Akinyemi som sto i veien for nettmaskene. Stopperen tok telling, men kom seg relativt raskt på beina igjen.

KFUM var gode på raske angrep og fikk satt opp Simen Hestnes og Robin Rasch i flere gode skuddposisjoner. Obilor Okeke fikk også noen muligheter. De var gode, men trengte en liten finjustering for å gå hele veien.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi skaper så mye fra åpent spill. Der har vi hevet oss mye, sier Moesgaard.

[ Skuffet Nordstrand-gjeng etter poengdeling: - Føles ut som to poeng tapt ]

Temperatur blant trenerne

Halvveis i omgangen kom Sander Kartum helt alene med Emil Ødegaard gjennom midten. Keeperen kom helt ut på femten meter og gjorde vinkelen vanskelig for Kartum som skjøt rett i kroppen hans. Godt keeperspill av Ødegaard som bygger på den gode Bryne-kampen. Men det var svakt av Kartum, han kunne bare løpt forbi han.

Det er høy temperatur klokken 15 på en dag med nesten 25 grader og sol. Johannes Moesgaard brukte caps, mens Christian Michelsen ble strålt rett i panna. Det ble slengt noen kommentarer mellom trenerkollegaene, Michelsen var spesielt misfornøyd med noen dommeravgjørelser og han mente Moesgaard påvirket kamplederen. Akinsola Akinyemi så ut til å rive ned Moses Mawa inne i boksen og dommer Ali al Hatam var tydelig usikker, men lot spillet gå. Der luktet det straffe til gjestene.

[ Fikk Lyn-debuten fra start på Ullevaal: - Hadde bare spilt for 100 før dette ]

Ny frisparkperle

Det jevne kampbildet fortsatte etter sidebyttet, med et lite KFUM-overtak spillemessig. De slo Bryne sist med et nydelig frispark av Robin Rasch og en slik x-faktor er ofte avgjørende i denne ligaen. Han fikk et nytt forsøk fra nesten den samme posisjonen og traff meget godt denne gangen også. Dessverre to centimeter for høyt.

KFUM klarte å holde trykket oppe langt ut i andreomgang og kneblet gjestene dypt inne på deres egen halvdel. Kristiansund var i tillegg taklingsvillige og det førte til flere frispark. De var advart, for Rasch var fryktelig nærme på sitt første forsøk. Denne gangen var vinkelen skråere og den ene nødvendige meteren lenger unna. Utførelsen og treffet var utsøkt. Sean McDermott hadde ingen sjanse.

– Det er som å gi oss straffe. Det er veldig sannsynlig at den går inn, sier Johannes Moesgaard.

Johannes Moesgaard nyter tilværelsen i KFUM om dagen. (Guttorm Lende)

[ Banestorming og fullstendig kaos da Oppsal snudde og vant ]

Innbytterne avgjorde

Med en halvtime igjen på klokka var det langt fra avgjort. Og som vanlig preger et mål kampbildet. Vertenes momentum avtok i styrke og Kristiansund gjorde et trippelbytte. De fikk mer ballbesittelse, men klarte ikke å skape noe ut av det. Det var dødballene som var mest truende. Faktisk utlignet de nesten på et frispark selv, men Emil Ødegaard viste seg som en matchvinner han også.

– Han har mange gode redninger i dag og skal ha mye ære for at vi vinner, sier Robin Rasch.

Sverre Sandal og Petter Nosa Dahl kom inn det siste kvarteret og det ville komme overganger. Nosa Dahl ble sendt gjennom flere ganger da kampen gikk mot full tid. Han holdt på å gjøre alt selv før han skjøt i blokka. I ettermælet kom Remi-André Svindland seg på ballen og han slo inn i feltet der Sverre Sandal var den eneste Kåffa-spiller som kunne score. Svindlands innlegg var presist og dermed trengte Sandal å bare sette bredsiden til.

– Sverre har trengt litt tid på å komme i gang etter 3. divisjon med Nordstrand. Det er kult at han fikk den, sier Moesgaard.

– Lekestue, ropte Profetene og de andre tilskuerne på Kåffa-tribunen. Nå begynner det å lukte svidd av dette KFUM-laget som har tre sterke seire på rad. På onsdag er det runde tre i cupen før derbyet mot Skeid venter neste helg. – Vi må sørge for å holde det gående fremover. Det er god flyt om dagen, sier Robin Rasch.

[ Vålerenga seiret i Lyns historiske kamp ]

[ VIFs store oppgave: – Den er ikke umulig ]

---

Kampfakta

1. divisjon, runde 11 søndag

KFUM – Kristiansund 2–0 (0–0)

KFUM-Arena, 1031 tilskuere

Dommer: Ali al Hatam, Skreia IL

Mål: 1–0 Robin Rasch (61.), 2–0 Sverre Sandal (85.)

Gule kort: Sander Kartum, Moses Mawa, Kristiansund.

KFUM:

Emil Ødegaard – Dadi Dodo Gaye, Momodou Njie, Akinsola Akinyemi, Mathias Tønnessen, Keivan Ghaedamini – Remi-André Svindland, Robin Rasch, Simen Hestnes (Teodor Haltvik fra 89.) – Johannes Hummelvoll-Nunez (Petter Nosa Dahl fra 77.), Obilor Okeke (Sverre Sandal fra 77.)

---