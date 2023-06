KFUMs supervåpen: - Det er noen år med trening bak

KFUM-ARENA (Dagsavisen): To mål på direkte frispark har vært helt avgjørende for å vinne de to siste kampene mot Bryne og Kristiansund. Robin Rasch ble matchvinner mot Bryne og scoret på nesten identisk vis i dag. Frisparkmålet etter 61 minutter var kampens eneste fram til Sverre Sandal punkterte kampen få minutter før slutt.

Fikk to muligheter

Det var jevnt og store sjanser begge veier i førsteomgang. Begge lag kunne ledet til pause, men etter sidebyttet var KFUM svært gode og hadde et jerngrep rundt boksen til Kristiansund. Det førte til noen frispark rundt 20 meter. Rasch skjøt like over på det første forsøket, men noen få minutter senere fikk han en ny sjanse.

– Jeg følte jeg traff veldig bra på den første og tenkte bare å gjøre det samme på det andre. Det var litt lenger ute på siden og da er det viktigere å få den enda nærmere stolpen. Det var kanskje litt lenger distanse også og jeg tenkte bare å få den til å duppe litt før og få bra trykk på den. Jeg traff bra, på begge, forklarer Robin Rasch.

– Er det noe du øver mye på?

– Egentlig ikke. Jeg prøver å få det inn når jeg har tid, men det er ikke en vanlig del av treningen min. Det er heller noen år som ligger bak som har gitt meg god teknikk, sier Rasch.

X-faktoren

Det er Raschs tredje frisparkscoring for sesongen. Han er mest fornøyd med de to i dag, selv om det første forsøket gikk like over. – Det er de to i dag jeg har fått mest fart i. Mer enn de som har gått inn tidligere, sier Rasch.

Johannes Moesgaard er glad for å ha den x-faktoren i laget. – Vi er jo egentlig et ganske kjølig lag på dødball, så det er fint å ha den spisskompetansen i laget. Vi gleder oss over å ha Robin på laget. Jeg mener han er en av de desidert beste frisparkskytterne i landet, sier Moesgaard. Det er en stor bonus å ha i et lag som har magne strenger å spille på. I dag skapte KFUM mye også fra åpent spill. Det var mye god kvalitet i dette oppgjøret.

– Etter en sesongstart som gikk litt inn på spillergruppa har vi nå kommet ordentlig i gang. Det begynner å ta form. Det er veldig gledelig at vi skaper såpass mye fra åpent spill i dag. Innlegg, bakrom, og skudd fra distanse. Vi bruker ballen bra i dag, både stopperne og de foran. Det var viktig for at det ikke kom noe trykk på oss i andreomgang, sier Moesgaard.

Nå har laget tre knallsterke seire på rad. Neste oppgave er Åsane hjemme i cupen onsdag. – Vi må holde trykket oppe. Det er flotte dager i KFUM, avslutter Moesgaard.

