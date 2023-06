Hellum-dobbel i krysset sikret tre nye Lyn-poeng på magisk halvtime

Lyn-fansen er inne i en voldsom Lyn-uke, som har bestått av to byderbyer mot Vålerenga både for herrelaget og damelaget. Begge de to kampene endte med tap for Lyn, men borte mot Fløy på Flekkerøy fikk gjestene en pangstart på kampen, da Andreas Hellum ga Lyn ledelsen etter bare tre minutter.

Hellum smalt inn et fantastisk mål fra like utenfor 16-meteren, etter et langt oppspill bakfra. Spissen holdt unna og vendte vekk sin forsvarsspiller før han dro seg innover og banket ballen opp i krysset. En perlescoring av Hellum, som så langt har scoret alle sine tre Lyn-mål på bortebane.

To minutter senere var Lyn farlig frempå igjen, da Erlend Sivertsen banket ballen i bakrom. Vertenes forsvar rotet det til for seg selv, slik at Anders Bjørntvedt Olsen kom alene med keeper. Han var dessverre ikke like klinisk som sin lagkamerat minuttene før, som gjorde at Fløy-keeper Ante Knezovic fikk en hånd på ballen.

Hellum doblet med ny scoring i krysset

Samme Bjørntvedt Olsen fikk en mulighet på corner like etter, men hardt presset fikk han ikke nok kontroll på ballen som seilet over. Vertene fikk sin første mulighet etter kvarteret spilt, og som ved Lyns scoring kom sjansen etter en lang ball i bakrom der William Sæll feilberegnet, men ble reddet av Alexander Hurlen Pedersen som reddet forsøket på lobb.

Fem minutter senere var det Lyn og Bjørntvedt Olsen som var nære på å øke til 2-0. Denne gang kom sjansen etter en corner som datt ned til Julius Skaug inne i feltet. Midtbanemannen prøvde å vende seg fri og skyte, men fikk i stedet sendt ballen til Bjørntvedt Olsen, som banket den meteren over krysset.

Bjørntvedt Olsen var i det hele tatt meget frisk i starten av kampen, og etter halvspilt omgang la han inn til Hellum som headet over. Men det skulle ikke ta lenge før Hellum revansjerte seg, da han banket nok en ball i krysset like etter. Igjen fikk han et oppspill, vendte vekk sin mann og prikket inn krysset. Denne gang høyre kryss, og ikke venstre som han traff 20 minutter tidligere.

Bjørntvedt Olsen punkterte kampen

Hellum fortsatte storspillet han, og utnyttet en tabbe fra vertenes stopper Xiaolang You, før han spilte igjennom Bjørntvedt Olsen. Spissmakkeren gjorde denne gangen ingen feil, og trillet inn Lyns tredje mål for ettermiddagen. Før vi hadde passert halvtimen hadde Lyn for lengst avgjort denne kampen.

Lyn leverte en ekstremt god første halvtime på Cemo Arena i Flekkerøy, der gjestene stort sett nesten gjorde som de ønsket. I tillegg til at laget scoret tre veldig flotte mål, ble det produsert sjanser på løpende bånd, og hjemmelaget hadde rett og slett ikke mulighet for å demme opp for Lyns angrepsspill.

Idet vi passerte overtiden fikk Lyn to gedigne mulighet til å øke ledelsen, da Julius Skaug ble spilt igjennom av Hellum. Skaug fikk vippet ballen over keeper, men forsøket ble reddet på strek. Lyn plukket opp klareringen, og slo den inn til Hellum som headet ballen utenfor.

Fløy hevet seg etter hvilen

Flere mål ble det imidlertid ikke, og dermed gikk Lyn særdeles fortjent inn til pause med en 3-0-ledelse som kunne ha vært større. Henrik Elvevold erstattet Julius Skaug i pausen, og etter hvilen var vertene langt mer med i de første ti minuttene.

Det var også vertene som fikk omgangens første store sjanse, da Alexander Pedersen måtte plukke fram en god redning helt oppe ved tverrliggeren på en heading etter et innlegg fra midt på Lyns banehalvdel. Den påfølgende corneren ble også småfarlig, men Lyn fikk til slutt klarert ut.

Noen minutter senere viste Pedersen frem pasningsfoten, da han klinket ballen opp på Hellum. Han gjorde som så ofte før i kampen, fikk kontroll på ballen og vendte opp med en mann i ryggen. Denne gang spilte han ut til Ole Breistøl, som skjøt like utenfor stolpen.

Billig straffespark ga redusering

Like over timen spilt gikk en Fløy-spiller ned i boksen, og selv om det så noget billig ut blåste dommer Jørgen Haga straffe. Peder Dovland tok imot et innlegg, og spilte ballen mellom to Lyn-spillere før han falt. Even Bydal var rasende på dommer Haga, men Dovland tok straffen selv og reduserte til 1-3.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen gjorde et bytte etter strafesparket, og innbytter Brage Hylen gjorde seg nesten gjeldende umiddelbart. Unggutten løpte seg fri, før han la ballen inn til Henrik Elvevold. Han la den igjen til Herman Solberg Nilsen, som prøvde å bredside ballen i motsatt hjørne, men Knezovic gjorde en utmerket redning.

En utmerket redning gjorde også Alexander Pedersen fem minutter før slutt, da Fløy presset på for å komme seg inn igjen i kampen. Vertene fikk frispark på 16-meterstreken minuttet før slutt, og nok en gang måtte Pedersen gjøre en stor redning da frisparket hadde retning mot krysset.

Lyn fikk med seg alle poengene

Etter en omgang der Lyn hadde full kontroll, kom Fløy langt mer inn i det etter hvilen. Vertene skapte flere store sjanser, og selv om de nok fikk litt hjelp av dommeren med straffen som ga reduseringen, så skal gjestene takke Alexander Pedersens gode redninger for at Lyn holdt Fløy unna etter pause.

Lyn kunne også scoret flere mål etter hvilen, og Andreas Hellum var nære sitt hat trick flere ganger. Et par minutter før slutt kom han alene med keeper, og ble lagt i bakken, men denne gang foretok ikke dommer Jørgen Haga seg noen verdens ting.

Det endte likevel med en fortjent seier til Lyn, som var svært gode i den første halvtimen. Med seieren gikk Lyn forbi Kjelsås, som tapte sin kamp, og opp på tredje plass med 15 poeng på de første åtte kampene. Neste kamp for Lyn nå er jubileumskampen for Bastionen, hjemme mot Træff på Bislett lørdag 10. juni.

---

Kampfakta:

PostNord-ligaen avd. 1 – runde 8

Fløy – Lyn 1-3 (0-3)

Cemo Arena Flekkerøy

Mål: 0-1 Andreas Hellum (4.), 0-2 Andreas Hellum (22.), 0-3 Anders Bjørntvedt Olsen (27.), 1-3 Peder Dovland (64.)

Gule kort: Daniel Schneider, Lyn.

Dommer: Jørgen Haga (Ekholt BK)

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Erlend Sivertsen (August Randers fra 90.), William Sell, Daniel Schneider, Håvard Meinseth – Herman Solberg Nilsen, Even Bydal, Julius Skaug – Ole Breistøl (Brage Hylen fra 65.), Andreas Hellum, Andreas Bjørntvedt Olsen (Eskild Fredriksen fra 90.)

---