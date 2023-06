Grorud tapte knepent etter å ha presset serieleder Egersund hele kampen

Etter cupexiten for Raufoss hjemme på Grorud i forrige kamp, var det topplaget Egersund som tok turen til Grorud Arctic Match som har fått åpnet sin splitter nye tribune. Gjestene er så langt ubeseiret i årets sesong, men i solskinnet på Grorud var det hjemmelaget som var best i starten.

Grorud klarte imidlertid ikke å skape noen store sjanser ut av initiativet i starten, og etter 12 minutter kom i stedet kampens første mål motsatt vei, på det som var den første store sjansen i kampen. Egersund spilte rundt i Groruds 16-meter, uten at vertene fikk klarert, før ballen gikk ut til Stian Michaelsen etter at Egersund hadde snudd ballen og fått Grorud-forsvaret ut av balanse.

Det tidligere Viking-talentet la ballen til rette, og skjøt ballen rundt et Grorud-bein og bort i lengste hjørne. Etter det åpningsmålet fikk Egersund roet seg litt mer ned, og tok kontroll på kampen. Gjestene trillet mye ball, mens Grorud la seg litt lavere i banen for å forsvare seg.

Store Grorud-sjanser på tampen

Det var et fornuftig valg av Grorud, som brukte noen minutter på å komme seg til hektene etter et ganske massivt Egersund-press. Men vertene spilte seg inn i kampen, og rundt halvtimen var det en helt jevnspilt omgang der Grorud flere ganger prøvde seg i bakrom og nesten kom seg alene med keeper.

Dagens største Grorud-jubel kom på en corner ti minutter før pause, da en corner ble klarert ut i feltet. Fra en ti meters hold kastet midtstopper Mats Pettersen Andersen seg rundt og prøvde seg på et helfrekt brassespark. Dessverre for Andersen og Grorud gikk forsøket en meter eller to over Egersunds mål.

Fem minutter før pause kom Grorud seg til sin største mulighet da Magnus Lundal kom seg inn i Egersunds 16-meter. Fra litt skrå vinkel satte han sitt forsøk i stolpen, og bare en veldig uheldig sprett gjorde at ballen ikke landet i beina på Nikolai Hristov. I stedet spratt den i motsatt retning og inn i armene til Egersund-keeper Sander Lønning.

Grorud spilte seg inn i kampen

Minuttet på overtid vartet Grorud opp med nok et flott angrep, der Peder Meen Johansen fant Mathusan Sandrakumar inne i Egersund-boksen. Han spilte ballen på ett touch 45 grader ut til Magnus Lundal, men heller ikke denne gang fikk Lundal hull på byllen, da han sendte ballen over.

Etter at Egersund hadde et voldsomt overtak i de ti minuttene rundt ledermålet, klarte Grorud å spille seg inn i kampen og mot slutten av omgangen hadde hjemmelaget fortjent et mål. Det fikk de ikke, og dermed gikk lagene inn til pause på 0-1 til Egersund.

Omgang nummer to startet med en god Grorud-mulighet på frispark, fra like utenfor 16-meteren. Sadiq Elmi var det som prøvde seg, men skuddet gikk rett i klypene på gjestenes keeper Lønning. Grorud var i det hele tatt det førende laget de første minuttene etter pause, og skaffet seg flere cornere og skuddforsøk.

Grorud presset på for utligning

Nærmest var Magnus Lundal knappe ti minutter etter hvilen, da han plukket opp ballen og skjøt fra en 20-22 meters hold. Det var god dreis i skuddet, men det ble slått over av Lønning. Det var det første av en serie med cornere, men uten at det ble noen skikkelig store sjanser ut av det lille presset.

Grorud holdt trykket oppe på serieledende Egersund, og gjorde sitt for å trykke inn en utligning. Egersund forsvarte seg imidlertid godt, og dro i land seieren etter åtte minutters overtid i en kamp der finspillet ikke var fremtredende, og det var mye stopp i spillet. Grorud kunne likevel godt fått med seg ett poeng, men ubeseirede Egersund opprettholdt i stedet sin glimrende start på sesongen.

Dermed endte det med knepent 0-1-tap, og årets andre hjemmetap for Grorud. Tapet sendte også Grorud ned på sjuendeplass, med elleve poeng på de første åtte kampene. Neste kamp for Grorud er borte mot Vard Haugesund førstkommende lørdag, klokken 16.00, i Haugesund.

---

Kampfakta:

PostNord-ligaen avd. 1 – runde 8

Grorud – Egersund 0-1 (0-1)

Grorud Match kunstgress,

Mål: 0-1 Stian Michaelsen (12.)

Gule kort: Mathusan Sandrakumar, Magnus Lundal, Sadiq Elmi, Peder Meen Johansen, Joaquin de Dominicis (assistenttrener), Grorud.

Dommer: Håvard Bjerkelund (Birkebeineren, IF)

Grorud: Jørgen Sveinhaug – Mats Pettersen Andresen (Rino Falk Larsen fra 59.), Sebastian Sørlie Henriksen, Fredrik Pedersen – Mathusan Sandrakumar, Casper Myhren Fjeld, Peder Meen Johansen (Theodor Agelin fra 59.), Hassan Yusuf, Saadiq Elmi (Edmund Owusu fra 83.) – Magnus Lundal (Didrik Sereba (fra 74.), Nikolai Hristov (Elias Aarflot fra 59.)

---