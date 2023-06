Skuffet Nordstrand-gjeng etter poengdeling: - Føles ut som to poeng tapt

2–2 gjør at Follo (19 poeng) nå er tre poeng foran Nordstrand (16), med en kamp mindre spilt, på tabelltopp. To uavgjorte på rad har gjort at Follo kan få en seks poengs luke hvis de slår Hammerfest borte søndag, i en kamp der de er store favoritter.

Også andreplasserte Skjervøy (17) kan stikke litt fra 3.-plasserte Nordstrand hvis de vinner over Tromsø 2 søndag, der de er favoritter.

– Vi starter kampen litt treigt og slipper inn to enkle mål, som de spiller på resten av kampen, men vi viser karakter da vi kom tilbake og utlignet før pause. Flust av sjanser som vi burde satt, noe som har vært en gjenganger i et par kamper nå, sier kaptein Oliver Midtgård.

– Men vi kommer til mange sjanser, så jeg er ikke bekymret. Det kommer til å løsne og da kommer resultatene vi er ute etter også. Vi har ballen mesteparten av 2. omgang og styrer spillet, så naturligvis føles det som to poeng tapt, men vi er også ubeseiret, så vi må ta med oss det positive og tenke neste, sier han videre.

Trener Thomas Holm sier:

– Det var en jevn 1. omgang, fullstendig enveiskjøring i 2. omgang. De sa det selv og- at de aldri har blitt spilt ut på den måten som vi gjorde. Men vi slipper inn to, det er ikke bra nok. Vi må klare å omsette alle sjansene i flere mål, sier treneren.

Tidlig scoring og dobbel Frøya

Ni minutter var spilt da Nordstrand gikk opp til 1–0. Oliver Midtgård slo et herlig innlegg som fant pannebrasken til Luka Fajfric. Han stanget ballen kontant i mål.

To minutter senere sto det 1–1. Kenny Marblow fikk ball på 12 meter i feltet, dro av to forsvarere og banket ballen i lengste.

Halvtimen var spilt da kampen var snudd. Nordstrand ble kontret på og Marblow fikk en hel banehalvdel å løpe på. Fløyas nummer 11 fikk et bra førstetouch og dro seg forbi Hognerud. På det andre vippet han ballen over keeper og i mål. Dermed var kampen snudd.

– Nok sjanser

Men sju minutter før pause var lagene like langt. Et frispark fra 25 meter ble stusset videre av Yazdani Kamara og kontant i mål. 2–2 var også stillingen til pause og til slutt.

Back Ola Hognerud sier:

– Jeg føler vi kjører hele andre omgang og har nok sjanser til å avgjøre matchen. Vi må bare fortsette å produsere sjanser, så sitter det til slutt. Jeg kjenner på at vi taper to poeng, sier en skuffet Hognerud.

En av de ferskeste spillerne på laget i Jonas Nysæter var også skuffet etter poengdelingen.

– Alt i alt synes jeg det er en kamp vi burde vinne veldig greit. I slutten av første omgang og hele andre omgang kjører vi over dem og skaper masse sjanser som vi bør omsette i mål. Vi har vel totalt 3 skudd i stolpen eller tverrligger i tillegg til 2 straffesituasjoner som burde gå vår vei, sier han og fortsetter:

– Vi har en litt uheldig start der vi slipper Fløya til etter at vi tar ledelsen, noe som er unødvendig. Men det er ingen tvil om at vi er det beste laget i dag, så det føles som to tapte poeng dessverre … Vi må bare fortsette å jobbe hardt på treningsfeltet og bli mer distinkte foran motstanderens mål så vil marginene gå over på vår side, sier Nysæter.

Kan få line

Som tidligere nevnt kan både Skjærvøy og Follo få en luke etter åtte spilte kamper.

– Samtidig skal vi ikke stikke det under en stol at det var en tøff bortekamp. Og med tanke på teten har vi fortsatt alt i egne hender, så vi skal bare jobbe på, sier Holm.

– Jeg føler har vi hatt litt stang ut i de siste kampene og «kunne» hatt mer poeng, men vi taper ikke og 16 poeng er greit – vi henger med og er absolutt ikke ute av tittelkampen. Med flyt hadde vi bikket de uavgjortene i vår favør. Fortsetter vi å spille som vi har gjort kommer det til å løsne, sier kaptein Midtgård.

Nysæter avslutter:

– Min følelse er at vi burde og kunne hatt flere trepoengere. I stort sett alle kampene vi har spilt har vi vært det beste laget, så vi kunne selvfølgelig hatt mer poeng. Men vi har fortsatt ikke tapt i serien, noe som er sterkt. Fremover blir det enda viktigere at vi tar trepoengere og klarer å vippe kampene i vår favør, sier han.

---

KAMPFAKTA

Skjervøy-Nordstrand 2–2 (2–2)

Norsk Tipping-Ligaen avd. 6

Mål: 0–1 Luka Fajfric (9), 1–1 Kenny Marblow (11), 2–1 Marblow (29), 2–2 Unis Kamara (38)

Gule kort: Jakob Jørgensen, Nordstrand.

Nordstrand: Franciszek Leon Szamotulski – Jonas Nysæter, Mohammad Abbas, Edvard Vestby, Ola Hognerud – Runar Frøhaug, Anujan Rajendram, Yazdani Kamara, Nidal Loulanti – Luka Fajfric, Oliver Midtgård.

---