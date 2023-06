Røa med sin fjerde seier for sesongen

Tuva Espås sørget for at Røa fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare fem minutters spill, men etter 36 minutter scoret Miljana Ivanovic for Arna-Bjørnar. Solveig Engås sendte Røa i føringen på nytt da hun satte inn 2-1 sju minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Julie Hoff Klæboe satte inn 3-1 seks minutter etter hvilen, og Røa økte ledelsen da innbytter Martine Midtbø satte ballen i nettet ett minutt på overtid. Dermed var stillingen 4-1. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet. Sluttresultatet ble 4-1.

Røas Synne Masdal pådro seg gult kort.

Etter lørdagens kamp er Røa på femteplass på tabellen med 16 poeng, mens Arna-Bjørnar ligger på niendeplass med åtte poeng.

Satha Sejoohn Sritharan var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 6. juni. Røa skal spille mot Lyn, mens Arna-Bjørnar møter Åsane.

---

FAKTA

Toppserien kvinner lørdag:

Røa – Arna-Bjørnar 4-1 (2-1)

Røa kunstgress: 123 tilskuere.

Mål: 1-0 Tuva Espås (6), 1-1 Miljana Ivanovic (37), 2-1 Solveig Engås (44), 3-1 Julie Hoff Klæboe (52), 4-1 Martine Midtbø (90).

Dommer: Satha Sejoohn Sritharan.

Øvrige resultater lørdag: Rosenborg – Brann 2-0, Lyn – Vålerenga 0-2, Stabæk – Avaldsnes 1-0, Åsane – LSK Kvinner 0-3.





---