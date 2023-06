Fikk Lyn-debuten fra start på Ullevaal: - Hadde bare spilt for 100 før dette

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Vålerenga ble et nummer for stort og seiret fortjent i Lyn-damenes historiske kamp. Med fra start var Emma Amundsen som ble hentet før denne sesongen. Hun har fått noen innhopp denne sesongen, men lørdag fikk hun sin derby fra start. Og det på Ullevaal stadion.

Femdoblet tilskuerrekorden

– Det kom som et sjokk, sier Amundsen til Dagsavisen da hun fikk vite at debuten fra start ble nettopp i dag, på denne stadion.

– Det var utrolig artig å være med på. Før jeg kom til Lyn har jeg spilt for maks 100 personer, sier Amundsen.

Lørdag var det 2514 tilskuere på Ullevaal. Det er en femdobling av Lyns gamle tilskuerrekord. Langs den ene langsiden lagde de god stemning, med nesten like mange supportere fra hvert hold.

– Det var sykt bra stemning. Det er artig å høre publikum heie oss fram, sier Amundsen.

Det samme sier keeper Sandra Rød Ask.

– Det var en veldig fin ramme rundt kampen. Jeg syns også det var et godt oppmøte og det er gøy å høre litt lyd fra tribunen. Det er mer enn til vanlig på Grorud. Det var en artig kamp å spille selv om det endte med tap. For oss er det en bonus å ta poeng fra Vålerenga, sier hun til Dagsavisen.

[ VIF-kapteinen som fikset alt ]

Storspilte i mål

Rød Ask var andrekeeper fram til Kirvil Odden ble solgt til italiensk fotball i fjor. Siden den gang har moldenseren vært fast i Lyn-målet. Hun skal ha mye ære for at tapet ikke ble større. Hun hentet opp flere reaksjonsredninger det var høy klasse over.

– Det er gøy å få vist seg fram. Jeg følte jeg fikk gjort det mer i dag enn tidligere. For meg er det bare gøy å ha noe å bryne seg på, sier keeperen.

Lyn slet med prespillet til Vålerenga i begynnelsen av kampen. Da sendte Olaug Tvedten gjestene i ledelsen.

– Vi blir liggende for lavt og rekker ikke å komme ordentlig ut. Da blir det tungt, sier Emma Amundsen.

Tungt dødballmål imot

Lyn hevet seg etter baklengsmålet, men da Stine Ballisager Pedersen headet inn det andre gikk luften ut av ballongen.

– Vår beste periode er i førsteomgang da vi henter oss inn etter 1-0, men etter 2–0 detter vi litt sammen, sier Emma Amundsen.

Sandra Rød Ask påpeker at disse kampene mot Vålerenga er en bonus. Det er vanskelig å ta poeng fra den suverene serielederen som ser ut som landets klart beste lag i år, da Brann underpresterer.

– Vi prøver å holde det oppe, men klarer ikke helt å holde på ballen. Vi har noen muligheter og fikk vist at vi tidvis henger med, avslutter Rød Ask.

Det har blitt bare tre seire på de første tolv kampene for Lyn. Etter en lei start fikk de hull på byllen mot Røa. Nå er det nettopp naboen i vest som er neste motstander for Lyn. Det er midtukerunde på tirsdag. Da må Lyn på ny bryte en rekke med fire kamper uten seier.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!