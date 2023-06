Skeid knust – røk ut av cupen for 2. divisjonslag: – Krise

KADETTANGEN (Dagsavisen): Rødtrøyene var best i starten og hadde flere brukbare muligheter, men ble straffet for ineffektiviteten. Der Skeid sløste, var Bærum effektive. Og etter hvert tok hjemmelaget mer og mer over, og dominerte til tider mot laget fra nivået over.

Men det var slettes ikke ufortjent at de gulkledde vant på en solfylt Kadettangen.

– Det er krise, sa Bendik Rise underveis i kampen, da hjemmelaget gikk opp til 3–0.

Han satt sammen med Per-Magnus Steiring på tribunen og bivånet det hele. Skeid stilte ikke toppet og hvilte flere førstelagsspillere, men elleveren torsdag burde likevel ha hamlet opp med Bærum.

Skeid-press, men Bærum scoret først

Skeid tok kommandoen fra start og skapte flere halvsjanser tidlig. Maxwell Effiom satte ballen i mål etter ni minutter etter et lekkert angrep, men spissen var i offside da han fikk pasningen og scoringen ble annullert.

To minutter senere, etter en Bærum-corner, kontret Skeid. Mads Aaserud kom rundt på høyre og slo inn. På bakre stolpe ventet Erik Nordengen, men headingen gikk like over mål.

Men det var Bærum som tok ledelsen etter 13 minutter. Peder Vogt fikk ball på 25 meter og skjøt. Ballen gikk under Lars Kvarekvål og i mål, i det som må sies å være en keepertabbe av Skeid-keeperen.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre på etter målet og var nære 2–0 etter 17 minutter. Kristoffer Sørensen rykket fra Aaserud og slo inn, der Lasse Brandsdal ventet. Han fikk en fot på ballen, men Kvarekvål vartet opp med en sterk parade og hindret 2–0.

Keeperen var igjen på alerten etter halvspilt omgang. Vogt kom seg ned til dødlinja og slo inn. Bransdal fikk heade fra fem meter, men igjen reddet Kvarekvål.

Resten av omgangen var svært kjedelig, Skeid slet med å få til noe som helst mot et Bærum-lag i dytten den siste tiden.

Banens beste for Skeid i 1. omgang må fort ha vært Skeidoksene!

Stor mulighet og mål imot

Effiom fikk en gigantisk mulighet til å utligne til 1–1 etter 48 minutter. Vogt feilberegnet en heading tilbake til keeper og spissen fikk ball på fem meter. Helt upresset banker han ballen langt over. Der skulle det ha slått 1–1.

Og da skjedde det som ‘måtte’ skje – 2–0 andre veien minuttet etter. Bransdal skjøt fra 20 meter, via hanskene til Kvarekvål og i mål. Nok et skudd Skeid-fansen og undertegnede mente keeperen burde tatt.

Drøye timen var spilt da Skeid gjorde et trippelbytte. Inn kom blant annet Johnny Buduson og Torje Naustdal.

– Nå setter’em inn de beste de har, kom det fra et par Skeid-fans ved tribunen, som var fryktelig oppgitt over det de fikk se av de rødkledde.

Buduson fikk en kjempesjanse etter bare minuttet på banen da han ble spilt gjennom av Erik Nordengen, men forsøket fra fem meter ble reddet av keeper.

Og da skjedde det igjen – mål imot. Rasmus Løvseth kom alene med Kvarekvål og plasserte ballen utakbart forbi keeperen.

Skeid skapte et par halvfarligheter mot tampen, men det var ingenting å skrive hjem om.

Dermed endte det med tap og cupexit for Skeid.

