Sjøeng vraket fra EM-troppen, Heggheim med, Jatta reserve

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud presenterte EM-troppen onsdag. Sluttspillet avvikles i Georgia og Romania fra 21. juni til 8. juli.

Det er bare 16 nasjoner som er kvalifisert til mesterskapet.

Sjøeng har lenge vært en del av troppen der Leeds-resevre Kristoffer Klaesson som regel har vært førstevalg, med LSK-keeoer Mads Hedenstad Christiansen som fremste rival. Begge er med i troppe, mens tredje keeper er Rasmus Sandberg fra Stjørdals-Blink.

Seedy Jatta er tatt med som reserve, men blir antagelig med ettersom troppen kan bli påvirket av A-landslagets oppgaver.

- Situasjonen er slik at Jørgen Strand Larsen og Hugo Vetlesen sannsynligvis kommer til å være med i A-troppen. Derfor, og også fordi det kan oppstå ting underveis, gjør at vi har valgt å ta ut to ekstra spillere som reiser med troppen i utgangspunktet, sier Smerud til fotball.no.

Norge spiller i gruppe D i Cluj, Romania og møter Sveits (22/6), Frankrike (25/6) og Italia (28/6).

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud har tatt ut 23-mannstroppen til EM i Georgia og Romania fra 21. juni til 8. juli:

Målvakter: Kristoffer Klaesson (Leeds), Mads Hedenstad Christiansen (Lillestrøm), Rasmus Sandberg (Stjørdals-Blink).

Forsvarsspillere: Jesper Daland (Cercle Brugge), Henrik Heggheim (Vålerenga), Colin Rösler (Lillestrøm), Sebastian Sebulonsen (Viking), David Møller Wolfe (Brann), Leo Fuhr Hjelde (Rotherham), Warren Kamanzi (Toulouse).

Midtbanespillere: Sivert Heggheim Mannsverk (Molde), Markus Solbakken (Viking), Håkon Evjen (AZ Alkmaar), Johan Hove (Groningen), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt), Tobias Christensen (Vålerenga), Christos Zafeiris (Slavia Praha), Oscar Bobb (Manchester City), Osame Sahraoui (Heerenveen), Emil Konradsen Ceïde (Sassuolo).

Spisser: Erik Botheim (Krasnodar), Antonio Nusa (Sassuolo), Jørgen Strand Larsen (Groningen).

Reserver: Joshua Kitolano (Sparta Rotterdam), Seedy Jatta (Vålerenga).

---