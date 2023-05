Alle tre Oslo-lagene videre i cupen – tosifret for Røa

I cupens andre runde tok Røa turen til Bodø for å møte Grand Bodø i onsdagens første av tre kamper med Oslolag i aksjon. Kampstart var allerede 16.30, og det var et Røa-lag som ikke lot det være noen tvil om hvor avansementet skulle havne i Bodø onsdag.

Birgitte Bjørlykhaug scoret sitt første av fire mål allerede etter drøye ti minutter spilt, og da Kristin Haugstad allerede minuttet etter økte til 2-0 var det i realiteten over i Nordlandshallen. Bjørlykhaug fullførte sitt hat trick før pause da hun la på til 3-0 og 4-0 før halvtimen var spilt.

4-0 stod seg til pause, men seks-sju minutter etter pausen startet Røas andre hat trick helt sin målproduksjon for dagen. Ochelle Anya De Courcy la på til 5-0, før Oline Fuglem satte inn nummer seks. De Courcy var igjen frempå etter 69 minutter til 7-0, før Bjørlykhaug satte sitt fjerde to minutter senere. Fuglem og De Courcy fastsatte sluttresultatet til 10-0, med det siste målet kvarteret før slutt.

Vålerenga med god kontroll

Et godt stykke lenger nord hadde Vålerenga reist til Lakselv, for å møte Porsanger. Heller ikke det ble en spesielt jevnspilt affære, da Vålerenga tok ledelsen etter fem minutter og doblet allerede minuttet senere. Det første målet var et selvmål, før Felicia Rogic satte inn 2-0. Før det hadde Vålerenga allerede skapt flere sjanser til å score, men etter 2-0-scoringen tok gjestene litt foten av gasspedalen.

Vålerenga skapte fortsatt det som var av sjanser, men det var ikke før helt på tampen av omgangen at Elizabeth Pechersky satte inn 3-0 som også ble pauseresultatet. Karina Sævik scoret ti minutter etter hvilen, før Linn Vickius økte til 5-0 med 20 minutter igjen. Helt på tampen kom det nok et selvmål, som gjorde at Vålerenga til slutt vant 6-0 og kunne ta den lange turen hjem igjen med avansement i boks.

Lyn trengte ekstraomganger

Både Vålerenga og Lyns kamper startet 20.00, men der Vålerenga nokså kjapt kunne kvittere ut avansement, tok det mye lengre tid for Lyn-damene. Mot ubeseirede og tabelltoppende Odd i 2. divisjon fikk Lyn god kamp, og et standhaftig Odd-lag klarte å forsvare seg til 0-0 og ekstraomganger.

Første ekstraomgang gikk uten at Lyn klarte å score, men i det 111. minutt kom den forløsende scoringen. Jenny Røsholm Olsen flikket ballen til Emilie Closs, som feiret sin kamp nummer 100 for Lyn med å sette inn den avgjørende scoringen. Dermed kunne alle våre tre Oslolag juble for seier og avansement.

---

NM fotball kvinner onsdag, 2. runde:

Viking – Åsane 0-2, Grand Bodø – Røa 0-10, AaFK Fortuna – Molde 2-1 e.o., Fyllingsdalen – Brann 0-6, Klepp – Amazon Grimstad 1-0, Start – Avaldsnes 1-2, Tiller – Rosenborg 0-1, Sogndal – Arna-Bjørnar 2-4 e.o., Fredrikstad – LSK Kvinner 0-3, Arendal – Stabæk 0-3, Øvrevoll Hosle – Grei 2-0, Hønefoss – HamKam 4-1, Porsanger – Vålerenga 0-6, Odd – Lyn 0-1 e.o.

Spilt tirsdag: Medkila – Tromsø 3-0.

Spilt 11/5: Kolbotn – KFUM Oslo 2-1.

---