Vitinho ble sentral da VIF 2 avga poeng på hjemmebane for første gang i år

Intility arena (Dagsavisen): Vålerenga 2 har så langt spilt to forskjellige sesonger. Én hjemme på Intility, og én på bortebane. Hjemme har de stilt vesentlig sterkere enn ute på reise, og det har resultert i at de har tapt de tre første bortekampene, uten å score mål, mens de hadde vunnet de tre første hjemme, uten å slippe inn mål.

Med et sterkt lag fra start på Intility denne tirsdagen var det grunn til å tro at rekkene kunne opprettholdes, men det skulle vise seg at begge rekkene skulle ryke. VIF 2 havnet under med ett, før Vitinho sørget for at sluttresultatet ble 1-1.

En gjeng som ikke trener sammen

Adrian Kurd Rønning fikk to brukbare muligheter, etter forarbeid av en frisk Filip Erik Torvaldsen, i løpet av første omgang. Men Rønning kom aldri nærmere enn at han skjøt lufta ut av Aalesund 2-keeper, Tor Erik Valderhaug Larsen.

Det var i det hele tatt en sjansefattig, og ganske svak første omgang, der også Aalesund 2 sin spisskjempe Moctar Diop måtte ut med skade.

– I første omgang treffer vi ikke i presset i det hele tatt, og blir passive. Det går ikke på innstilling eller noe sånt. Det går på det taktiske. Vi setter sammen en gjeng som ikke trener sammen til daglig, og da blir det til at man tar og føler på hverandre, men vi får justert det i pausen, sier VIF 2-trener Øystein Sanden til Dagsavisen etter kampen.

Saken fortsetter under bildet.

Adrian Kurd Rønning fikk flere muligheter til å sette ballen i mål mot Aalesund 2, men fant aldri veien til nettmaskene. (Haakon Thon)

Bully tilbake

Både Torgeir Børven og Omar Bully spilte første omgang for VIF 2, uten at de klarte å sette sitt preg på kampen. Sistnevnte fikk sine første minutter siden VIF 2 sin åpningskamp 11. april.

– Omar er ikke i kamprytme. Han tålte 45 - det var bestillinga fra fysioen, og det tror jeg gikk bra. Forfatninga hans er jo som den pleier det. God til å drible, og skulle ønske seg litt mer defensivt, humrer Sanden.

Saken fortsetter under bildet.

Omar Bully var endelig tilbake på banen, og fikk én omgang mot Aalesund 2. (Haakon Thon)

Bedre etter pause

VIF 2 holdt på å få seg en nesestyver allerede to minutter etter pause, da Aalesund 2 var nære på, etter et hjørnespark.

Men etter det tok hjemmelaget kontrollen over det som skjedde, og etter 58 minutter var Kurd Rønning på farten igjen. Etter å ha dratt seg inn i feltet, og kommet i en god avslutningsposisjon blåste han kula et godt stykke over mål.

To minutter senere satt ballen bak Jacob Storevik i VIF-buret, etter et flott angrep av Aalesund 2.

Presset var plutselig ordentlig på for Vålerengas gutter.

– Aalesund 2 kommer til å være der (nede) med oss, så da er det i hvert fall viktig å ikke tape denne, sa Sanden.

– Har trent på det i ett år

Derfor smakte det veldig godt da Vitinho tok turen inn i feltet, og ekspederte ett flott innlegg fra Max Bjurström inn i mål, via tverrliggeren, 12 minutter etter at Aalesund tok ledelsen.

– Max som har jobba. Stått og kippa innlegg sammen med Trond ett år, og så sitter assisten. Det er jo gøy, sier trener Sanden om målet, før han legger til:

– Det er et flott innlegg, og indreløper som kommer i boks med Vitinho, så det må man ta med seg.

VIF 2 hadde fremdeles rundt 20 minutter igjen til å finne en måte å ta med seg alle poengene, og de forsøkte så godt de kunne.

Saken fortsetter under bildet.

VIF 2-trener, Øystein Sanden. (Haakon Thon)

– Hadde du tatt den?

Og da VIFs beste, Filip Erik Thorvaldsen, dro seg inn i feltet snaut ti minutter før full tid - og ble felt - kunne Vitinho avgjøre fra straffemerket.

Men brasilianeren hamret ballen i stanga foran en engasjert Dag-Eilev Fagermo på tribunen.

På vei ned fra sin plass like før slutt rakk Fagermo å spørre keeperen til Aalesund, som var etter straffa, om han hadde tatt den, om den hadde gått innafor.

Svaret var klart:

– Jeg hadde full kontroll, smilte han lurt.

Fagermo svarte med en smil tilbake, og var ikke helt fremmed for tanken, til tross for at det ikke var noen elendig straffe.

Saken fortsetter under bildet.

Dag-Eilev Fagermo og Jan Frode Nornes fulgte kampen fra tribunen. (Haakon Thon)

– Jævlig irriterende

Selv om det var VIF 2 som kjørte på for seiersmålet fikk likevel Aalesund 2 også en siste mulighet fire minutter før slutt, men Storevik vartet opp med en god redning. VIF 2 hadde noen situasjoner på tampen, men klarte aldri å teste Valderhaug Larsen ordentlig, og måtte dermed innfinne seg med at det ble poengdeling på hjemmebane, for første gang denne sesongen.

– Vi kjører matchen og bør vinne hjemme. Vi må være veldig fornøyd med andreomgang der vi kjører dem såpass at de må ned med krampe, og vi er over de. Så vi hadde fortjent å vinne. Det er jo positivt, sier trener Sanden, som likevel er misfornøyd med at de var så nære alle poengene.

– Det er jævlig irriterende at ikke vi klarer å drepe denne her, for da hadde det vært 12 poeng, i stedet for ti, og da hadde luka ned vært sånn passe stor. Nå merker du at dem er der. Men det kommer vi til å merke hele sesongen. Går straffa inn så er det tipp topp og alle vel hjem. Nå er det litt mer å sette seg ned og se på video med en liten bismak, for du vet hva som kommer, oppsummerer han.

Det som faktisk kommer for VIF 2 framover nå er i første omgang Vard Haugesund hjemme. Den spilles på mandag, før de tar trikken til Kjelsås én uke seinere.

---

KAMPFAKTA

Vålerenga 2 - Aalesund 2 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Sondre Rolland Roth (61′), 1-1 Vitinho (73′).

Gult kort: Omar Bully, Stian Sjøvold Thorstensen, Jones El-Abdellaoui, Vålerenga 2.

Vålerenga 2: Jacob Storevik - Michael Clinton Opeyemi (Maxwell Daddy Kerdoe, 59), Noah Risberg, Aleksander Hammer Kjelsen (Aaron Kiil Olsen, 46), Max Bjurström, Vitinho, Stian Sjøvold Thorstensen, Omar Bully (William Osnes-Ringen, 46) - Adrian Kurd Rønning, Torgeir Børven (Jones El-Abdellaoui, 46), Filip Erik Thorvaldsen.

---