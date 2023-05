Skeid mistet tomålsledelse, men tok sterkt bortepoeng

Ett poeng borte mot Kristiansund er isolert sett godkjent for Skeid, men når laget leder til det nittiende minutt er det surt å miste to poeng.

Kampen glir inn i rekken av gode bortekamper som har gitt seier over Ranheim og uavgjort mot laget som nå topper ligaen, Fredrikstad. Kristiansund var serieleder foran denne kampen.

For mange baklengs

– Vi må først og fremst få orden på forsvarsspillet, der har det hanglet til nå. Også må vi bli mer direkte i angrepsspillet vårt, sa Skeid-trener Gard Holme til TV2 Play før kampstart.

Påstanden om forsvarsspillet bekreftes av tabellen. 23 baklengs på ti kamper er overlegent flest i denne ligaen.

I regn og vind skulle de hvitkledde Skeid-spillerne prøve å vise sitt eget toppnivå.

Åpnet igjen best

Og de gikk i hvert fall offensivt til verks. Først et innlegg fra David Hickson som Johnny Buduson headet utenfor før kampens første sjanse kom etter sju minutters spill.

Henning Tønsberg Andresen la et hardt innlegg inn i feltet, som hadde god retning. Men KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad fikk kastet seg ned og blokkert ut til corner. Det var også uhyre nær selvmål.

Og både Buduson og Ulrich Ness dro til med skudd som KBK-keeper Sean McDermott måtte håndtere.

Sammenlignet med forrige bortekamp mot Kongsvinger hadde Skeid allerede tredoblet antall avslutninger. Og vi hadde bare spilt et kvarter.

Men vi har sett gode åpninger av Skeid tidligere i der kampbildet er blitt snudd.

Straffe og håndgemeng

Kristiansund kom nærmere Skeids mål, blant annet gjennom en rekke cornere, men prekært ble det ikke foran Skeid-keeperen.

Men så tok det fyr på Nordmøre stadion.

Dan Peter Ulvestad og Per-Magnus Steiring gikk opp i en hoduell inne i KBK-feltet, dommer mente Ulvestad var for brutal og pekte på straffemerket. Det var Ulvestad så himmelropende uenig i at han nesten dyttet dommeren over ende, men slapp unna med det.

Men det hindret ikke Johnny Buduson å sette straffesparket i mål foran de åtte utsendte Skeid-supporterne.

Og ikke lenge etter doblet Skeid ledelsen. Ulrich Ness fikk av gårde et godt skudd som ble reddet av en KBK-spiller liggende på streken, men på returen var Marcus Melchior raskest og vippet baen i mål.

Farlig ledelse

For andre gang i år ledet Skeid 2–0 over en serieleder på bortebane!

Skulle det holde inn? 2–0 er som kjent en farlig ledelse …

Rett før pause fikk Kristansunds Torgil Gjertsen av gårde et skudd som smalt klokkerent i stolpen. Like etter fikk KBK et frispark som skapte både krangel og småslåssing i Skeid-feltet. Igjen var KBK-kaptein Ulvestad sentral. Men det endte med gult kort til Skeid-keeper Simen Vidtun Nilsen som grep inn i tumultene litt for hardt. Og ditto til kamphane Max Williamsen. Frisparket kom det ikke noe ut av.

Etter pause kom sola til Nordmøre og kampbildet endret seg i takt med været. Nå kom hjemmelaget ed ny energi.

Såkalt super-innbytter

Presset mot Skeid-buret tiltok gradvis og rett etter at Kristiansund skiftet ut tre spillere, kom reduseringen.

Leander Næss Alvheim hadde vært på banen i ett minutt da han på hel vollety banket et innlegg i mål, knallhardt og sjanseløst for Skeid-keeperen som så vidt hadde en hånd på ballen.

Skeid satte inn debutanten Syver Aas, som er på et ganske kort utlån fra Odd. Nå var utfordringen for Skeid å klare å holde ballen i laget da de fikk den. Det klarte de bare unntaksvis og i sluttminuttene ble hjemmelagets sjanser større og større.

Men i siste ordinære spilleminutt satt utligningen. Et innlegg fra venstre spratt forbi tre Skeid-spillere før Leander Alvheim kunne kåres til kampens innbytter da han styrte inn sitt andre mål for dagen.

Da handlet de fem tilleggsminuttene for Skeid å unngå tap. Det klarte de. Og det ene poenget er i hvert fall langt bedre enn null.

Men etter ti seriekamper står dette laget fortsatt med bare en seier.

Skeids neste oppgave er 2. runde i cupen borte mot Bærum torsdag før Bryne kommer til Nordre Åsen søndag. De tapte 0–1 for KFUM Oslo i denne runden.

FAKTA

1. divisjon menn mandag:

Kristiansund – Skeid 2–2 (0–2)

Nordmøre stadion: 3055 tilskuere.

Mål: 0–1 Johnny Buduson (straffe 34), 0–2 Marcus Melchior (40), 1–2 Leander Næss Alvheim, 2–2 Næss Alvheim (90).

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.

Gule kort: Dan Peter Ulvestad, Max Williamsen, Sander Kartum, KBK, Simen Vidtun Nilsen, Per-Magnus Steiring, Skeid

Skeid: Simen Vidtun Nilsen – Henning Tønsberg Andresen, Per-Magnus Steiring, Hyder Altai, David Hickson – Torje Naustdal, Bendik Rise, Marcus Melchior, Ulrich Ness (Siver Aas fra 74) – Kristoffer Hoven, Johnny Buduson (Maxwell Effiom fra 68)









