Fullklaff for Aarflot i re-debuten for Grorud - sikret poeng åtte minutter på overtid

Aarflot ble hentet fra Grorud til Tromsø i fjor, men har ikke klart å slå gjennom i eliteserieklubben enda. Tidligere i år har han vært lånt ut til Lyn, men der fikk han aldri tillit av Jan Halvor Halvorsen. Like etter at lånet med Lyn ble avbrutt ble han klar for Grorud, og mandag var han inne fra start.

Det betalte seg i form av scoring etter 98 minutter, som gjorde at det endte 1–1. Og målet var av den ekstreme sorten – på helvolley, opp i nettaket, fra 12–13 meter.

– Det var deilig å score på slutten der. Jeg husker ikke hvordan målet kom, men det var helt nydelig å se ballen gå i mål. Å komme tilbake til Grorud og sette den inn var viktig for meg, sier Aarflot til Dagsavisen.

– Det er godt for meg å ha det trygt og godt nå. Jeg bor hjemme, ting er litt mer forutsigbart enn i Lyn og jeg kjenner på tillit. Jeg kjenner Jonas fra Lyn-akademiet i 2011 og noen år fremover, så vi har en god tone og gjensidig respekt.

Full av lovord

Trener Jonas Rygg, som var både lettet og noe skuffet etter kampen, er full av lovord om spissen.

– Elias gir oss det vi visste da vi hentet ham. Han er god feilvendt, rettvendt og i dueller. I tillegg er han nådeløs når han får sjansen og en god avslutter med begge bein. Altså – den scoringen er det høy, høy klasse på, sier Rygg.

– Det er jo gøy at jeg trente han og Oscar Bobb da de var små. Vi har ikke hatt så mye med hverandre å gjøre siden den gang, men han viste i dag hvorfor vi har hentet han. Det er en klassesignering, rett og slett. Jeg er veldig happy med Elias.

Svak åpning

Men før målet etter 98 minutter så ikke Grorud særlig påskrudd ut. De kom ut med lua i hånda, og allerede etter minuttet var hjemmelaget farlig frempå da Riel Chol Nguen slo inn. Han fant Musa Joof Dubois, som headet mot mål. Forsøket ble reddet av Sveinhaug i Grorud-buret.

To minutter senere sto det 1–0 til Fram. William Bjeglerud surret på 16 meter og mistet ball til Dubois, som kom alene med Sveinhaug.

Uselvisk fant han Jonas Bruusgaard på fire meter, som bredsidet ballen enkelt i mål.

Kom mer inn i kampen

Gjestene i gult skapte ingen farligheter på gresset i Larvik før det var spilt 28 minutter, da Saadiq Elmi skjøt rett i blokka. Før det hadde Fram hatt så å si alt av banespill mot et blekt Grorud-lag.

38 minutter var spilt da Grorud fikk frispark på 17 meter. Didrik Sereba fikk skuddet gjennom muren, men ble stoppet av en god redning av Jorge Vieira, som har eliteseriekamper med Mjøndalen, i Fram-buret.

Grorud var mer med mot tampen av omgangen og presset på for utligningen, men til pause sto det 1–0.

– 1. omgang var ekstremt svak av oss. Vi gir de en scoring med horribelt forsvarsspill og er ikke med, og må jage derfra. De vinner alle dueller, andreballer og kriger mye mer enn oss. Det ga jeg også uttrykk for i pausen, sier Rygg.

Stor Aarflot-sjanse

Grorud var mer påskrudd etter pause og eide banespillet i starten av den andre omgangen. 52 minutter var spilt da de fikk en kjempemulighet litt ut av ingenting. Ballen endte i beina på Elias Aarflot, som fra åtte meter var helt alene med Vieira. Aarflot prøvde å løfte ballen opp i nettaket, men Vieira sto på beina og redet med en lekker enhåndsparade.

Fem minutter senere var det Fram som var nære på. Elmi mistet ballen på 16 meter og Bruusgaard fikk skutt fra ti-elleve meter. Sveinhaug var igjen påskrudd og reddet lekkert ut til corner.

Etter 70 minutter ropte gjestene på straffe. Peder Meen Johansen fikk ball på 14–15 meter, men en Fram-spiller brøt like foran. Meen Johansen fløy to-tre meter opp i lufta og traff aldri ballen, men fikk ikke medhør av dommerne.

Sen utligning

Grorud fortsatte å presse på for scoring, men Fram var uhyre nært å sette inn 2–0 og punktere kampen sju minutter før full tid. Isak Solvik Nilsen tråklet seg forbi to Grorud-forsvarere og slo inn på fem meter. Der kom Marcus Hällström i 100 og prøvde å avslutte, men Sebastian Henriksen kastet seg inn og fikk klarert.

Dessverre for stopperen ble det skjebnesvangert, for han måtte av etter smellen.

Kampen så ut til å være over da Aarflot dukket opp og scoret. Mathusan Sandrakumar slo inn med kirurgisk presisjon og fant Aarflot, som banket ballen i mål på volley. Dermed endte det 1–1.

– Vi spiller ikke så bra som vi hadde håpet på, men det er veldig mye bedre med ett enn null poeng, sier Aarflot.

– Vi responderer bra i 2. omgang og spesielt trippelbyttet gir oss mye. Vi får mye mer satte situasjoner på deres halvdel, vi er mer direkte selv og fortjener å få med oss noe. De skaper også en del, og det er litt tur at vi scorer etter 97 minutter, men at det blir uavgjort er helt greit, avslutter Rygg.

KAMPFAKTA

Fram-Grorud 1–1 (1–0)

PostNord-ligaen avd. 1

Mål: 1–0 Jonas Bruusgaard (4), 1–1 Elias Aarflot (98)

Gule kort: Magnus Lundal

Grorud: Jørgen Sveinhaug – Mathusan Sandraakumar, William Bjeglerud, Sebastian Henriksen (Musa Sanyang etter 87), Saadiq Elmi – Elias Nahiry (Nikolai Hristov etter 63), Hassan Yusuf (Rino Falk Larsen etter 63), Magnus Lundal (Fredrik Carson Pedersen etter 63), Peder Meen Johansen – Didrik Sereba (Edmund Owusu etter 82), Elias Aarflot

