Frisparkperle fra brennhet Rasch sikret sesongens første borteseier

Et Bryne-lag uten hjemmetap tok imot KFUM Oslo uten borteseier på Bryne stadion 2. pinsedag. Gjestene fra hovedstaden gjorde ingen endringer fra 4-2-seieren over Moss sist, og kom best i gang i Erling Braut Haalands hjemtrakter med et par skudd utenfor mål.

Kåffa største problem så langt denne sesongen har vært at de slipper inn altfor mange mål etter innlegg, og det så vi nok et eksempel på før ti minutter var spilt på Jæren. Kåffa fikk klarert ut en corner først, før Oliver Rotihaug fikk slått ballen inn igjen. På bakerste stolpe fikk Mamadou Diaw stå helt alene, men headet langt, langt over.

En annen ting som har vært et kjennetegn for Kåffa denne sesongen, er dødballmål fra Robin Rasch. Kapteinen fikk muligheten fra like utenfor 16-meteren etter at Remi-André Svindland ble lagt i bakken av Christian Landu Landu. Rasch skrittet opp og slo ballen i en nydelig bue over Bryne-muren og ned i hjørnet.

[ KFUM sjokkbehandlet et ubeseiret Hønefoss-lag ]

Brennhet Rasch

Målet var midtbanemaestroens fjerde for sesongen, der alle fire har kommet i mai måned. Rasch scoret også i forrige kamp mot Hønefoss i cupen, og på frispark mot Start tidlig i måneden. Både mot Hønefoss og Moss scoret Rasch på straffespark.

Drøye fem minutter senere fikk Rasch igjen muligheten på frispark, etter at Svindal igjen skaffet frispark på om lag 20 meters hold. Denne gang var det litt bedre innleggshold, men Rasch prøvde igjen å skyte, men langt over denne gang.

Like før halvspilt første omgang skapte Bryne nok en farlighet, og nok en gang var det på innlegg. Momodou Njie header rett ned i egen boks, der Lars Erik Sødal fikk skutt. Det skuddet gikk rett på Landu Landu, og returen fikk Kåffa-spillerne blokkert.

[ KFUM-keeperen: – Tror en trend er snudd ]

Kåffa kontrollerte

Kåffa hadde god kontroll den første halvtimen, selv om Bryne hadde det meste av ballen. Vertene skapte fint lite, og det ble for det meste spill på midten og et par spede forsøk på innlegg som Kåffa-forsvaret ikke hadde noen problemer med.

Gjestene skapte ingen andre sjanser enn frisparkmålet tidlig i omgangen, men det holdt i massevis det for å få med seg ledelsen til pause, siden Bryne ikke hadde noen de heller.

Johannes Nunez erstattet Sverre Sandal i pausen, og det var gjestene som også kom best i gang etter hvilen. Kåffa skaffet seg sin første corner for kampen to-tre minutter etter pause, men Momodou Njie måtte rygge litt da han kom seg fri. Dermed mistet headingen mye kraft, og gikk rett på Bryne-keeper Igor Spiridonov.

[ Overtidsfest for KFUM da de senket Moss ]

Kåffa dro seieren i land

Særdeles lite skjedde et første kvarteret etter pause, og kampbildet var ganske likt som før pausen når vi passerte timen. Bryne hadde mye ball, men klarte ikke å skape sjanser på grunn av et solid Kåffa-forsvar og mye slurv i eget angrepsspill.

25 minutter før slutt kom Petter Nosa Dahl inn, og ti minutter senere fikk han en eventyrlig mulighet til å punktere oppgjøret. Den kommende Glimt-spilleren kom alene med keeper, men avslutningen var ikke god nok og Bryne-keeper Spiridonov fikk kastet seg ned og reddet.

To-tre minutter før slutt fikk Svindland tråklet seg gjennom alene med keeper, men nok en gang klarte Spiridonov å kaste ut en hånd og slå ballen til corner som det ikke ble noe av. Siden Bryne ikke klarte å skape én sjanse i løpet av kampen, dro Kåffa seieren i land takket være bunnsolid forsvar og Robin Raschs frisparkperle tidlig i første omgang.

Sesongens første borteseier førte Kåffa opp på 13 poeng, og nå er laget bare fire poeng bak Ranheim som innehar siste opprykkskvalifiseringsplass. Neste kamp for KFUM Oslo nå er Gjelleråsen borte i cupens andre runde på torsdag.

[ Effektivt KFUM seiret endelig: - Vi hadde en mental utfordring ]

---

Kampfakta:

Obosligaen, runde 10

Bryne – KFUM Oslo 0–1 (0–1)

Bryne stadion, 1037 tilskuere

Mål 0–1 Robin Rasch (13.)

Gule kort: Oliver Rotihaug, Bryne. Mathias Tønnesen, KFUM Oslo.

Dommer: Eivind Bodding (Haga)

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Momodou Lion Njie, Akinsola Akinyemi (Kristoffer Lassen Harrison fra 75.) Mathias Tønnesen – Keivan Ghaedamini, Simen Hestnes, Robin Rasch, Dadi Dodou Gaye – Sverre Sandal (Johannes Nunez fra 46.), Remi-André Svindland, Obilor Okeke (Petter Nosa Dahl fra 65.)

---