3. divisjon: Friggs ville kamper fortsetter: 24 mål på siste fire kamper

Her er sammendraget av pinsehelgens 3. divisjonsrunde som avsluttes tirsdag.

Avdeling 1

GJELLERÅSEN – FRIGG 4–4 (2-2): Hjemmelaget ledet 2-0, Frigg ledet 4–2 før det endte i 4–4 og enda en målfest i en kamp Frigg var involvert i. Men hjemmelagets trener Geir Omli kalte kampen både tam og kraftløs. Med andre ord: Mange av disse åtte målene var lettkjøpte. Også fra Friggs side mente man mange av målene var alt for lettvinte. Men Frigg er altså nå oppe i 26 scoringer på sju kamper etter helt elleville resultater i de siste kampene. De tre siste før denne (Frigg nevnt først): 7-3, 9-2, 4-1 (cup). I lørdagens oppgjør måtte laget også klare seg uten toppscorer Ulrik Ferrer, som ble skadet sist. I hans fravær sørget Håkon Vold Krogh (2), Peder Nomell og Ola Johan Antonsen-Meløy for scoringene. Sverre Skoglund scoret Gjelleråsens første mål etter 36 og 34 minutter før Vold Krogh scoret sine to etter 36 og 37 minutter. Så i denne treminutters perioden var det ikke helt dødt på Li kunstgress! Gjelleråsens siste utligning til 4–4 kom åtte minutter før full tid. Hvert lag scoret ett mål på straffespark. Begge lag skal ut i interessante cupoppgjør torsdag. Gjelleråsen tar imot KFUM Oslo, mens Frigg får besøk av Sarpsborg 08. Og trøst for Frigg som nå ligger på 3. plass: Topplaget Lysekloster gikk på sesongens første tap, dermed er avstanden opp redusert til fem poeng.

ULLERN 2. LAG – LILLESTRØM 2. LAG 6–2 (4-1): Noen gang får man uttelling, andre ganger ikke. Ullerns rekrutter reiste seg kraftig etter storsmellen mot Frigg og var nådeløse mot Lillestrøms 2. lag søndag. Thomas Støfring, Dreni Ademaj, Mads Bådsvik og Aksel Bay-Larsen scoret hvert sitt mål før pause og da var kampen kjørt. En viss spenning ble det da LSK reduserte til 2–4 rett etter pause, men bare to minutter senere ble håpet punktert da Støfring satte sin andre og etter hvert tredje for dagen. Dette var Ullerns tredje seier for sesongen.

LOKOMOTIV OSLO – SKEDSMO 2–2 (1-0): Dette så ut til å gå mot Lokomotivets andre seier for sesongen, men igjen glapp det, denne gang på Frogner stadion. Olai Bjørdal sendte hjemmelaget foran etter et drøyt kvarter på straffespark, og Andreas Kytiri økte ledelsen tre minutter etter pause. Så ble det mange bytter på begge lag, kampen ble mer rotete og Skedsmo fikk de to målene de trengte etter 62 og 74 minutter. På overtid fikk Skedsmos Knut-Idar Dalhus sitt andre gule ort og måtte forlate kunstgresset.

TIRSDAG 19.00: STABÆK 2. LAG – GRORUD 2. LAG.

Øvrige kamper: Fana – Skjetten 4-1, Lysekloster – Sandviken 0-1, Gneist – Os 1-3.

Tabelltoppen: Lysekloster 18, Os 15, Fana 14, Frigg 13, Sandviken 13.

Avdeling 6

NORDSTRAND – SKJERVØY 1–1 (0-0): Nordstrand sløste enormt med sjansene i cupkampen mot Lyn og i denne kampen mot ubeseirede Skjervøy gjentok det seg igjen. Nordlendingene kom til Niffen for å ta med seg ett poeng og det klarte de etter god forsvarsjobbing. De tok attpåtil ledelsen etter pause, men Oliver Midtgård utlignet. Men et mer effektivt hjemmelag skulle avgjort dette. Les detaljene og Nordstrands reaksjoner i Dagsavisens referat fra kampen.

TROMSØ 2. LAG – OPPSAL 1–2 (0-2): Oppsal tok sesongens tredje seier på Romssa Arena søndag og løfter seg på tabellen etter en tung start. Christiaan Wielens ble igjen utslagsgivende da han sendte Oppsal i ledelsen etter seks minutter og scoret selv på straffe etter snaue halvtimen. Tromsøs 2. lag, som stilte et svært ungt mannskap fikk ikke sin redusering før på overtid.

KFUM 2. LAG – FLØYA 1–2 (0-2): KFUMs unge lag gikk på sitt fjerde tap for sesongen og var ikke veldig nære i søndagens kamp på Ekeberg Arena. Bortelaget scoret sine to mål før 20 minutter var spilt og KFUM fikk ikke inn sin redusering før på overtid ved Andreas Gundersen. Oppløftende at sistnevnte fikk spilt hele kampen. Han er jo hentet inn som spiss til A-laget.

TIRSDAG 19.00: SARPSBORG 2. LAG – SKEID 2. LAG

Øvrige kamper: Follo – Lørenskog 2-0, Asker – Hammerfest 6-0, Mjølner – Skånland 3-2.

Tabelltoppen: Follo 19, Skjervøy 17, Nordstrand 15, Fløya 13.





---

FAKTA

8. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 3. juni: 13.00: Lillestrøm 2. lag – Gneist, Skjetten – Os, 14.00: Lysekloster – Gjelleråsen, 15.00: Sandviken – Fana, Skedsmo – Stabæk 2. lag.

Mandag 5. juni: 18.00: Grorud 2. lag – Ullern 2. lag, 20.00: Frigg – Lokomotiv Oslo.

AVDELING 6:

Lørdag 3. juni: 14.00: Oppsal – Asker, 15.00: Fløya – Nordstrand, 16.00: Skånland – Sarpsborg 08 2. lag, 17.00: Skeid 2. lag – Mjølner.

Søndag 4. juni: 12.00: Hammerfest – Follo, 15.00: Skjervøy – Tromsø 2. lag.

Mandag 5. juni: 19.00: Lørenskog – KFUM Oslo 2. lag.





---