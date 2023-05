Thomsen ble helten da VIF vant «seriefinalen»: – Det er på ingen måte avgjort

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det var duket for et skikkelig toppoppgjør – og en tidlig seriefinale etter bare 12 kamper – da VIF og RBK møttes lørdag kveld i hovedstaden.

Vålerenga kom til kampen ubeseiret med 29 poeng på elleve kamper, og hadde kun avgitt poeng mot Rosenborg i det motsatte oppgjøret, samt i 3-3-kampen mot Røa tidlig i sesongen. Rosenborg på sin side lå seks poeng bak før kampen lørdag.

Og selv om Rosenborg var nær en utligning på overtid, etter at de reduserte til 1–2 kvarteret før full tid, kunne hjemmelaget til slutt juble for triumf. Dermed har de vunnet elleve av tolv kamper så langt denne sesongen, og nå er det ni (!) poeng ned til andreplasserte Rosenborg.

– Jeg vil ikke gå med på at serien på noe som helst måte er avgjort, sier Nils Lexerød til Dagsavisen og legger ekstra vekt på ikke.

– Veldig mye kan skje

Hvorfor ikke, må Dagsavisen da spørre treneren som har ledet et lag som har sett bunnsolide ut i de første 12 kampene og som står med 38–10 i målforskjell.

– Ja, vi er ni poeng foran, men Rosenborg har en kamp mindre spilt og vi har dem i siste serierunde – i Trondheim. Vi har 15 kamper igjen og vi skal gjennom et VM-sluttspill og et sommervindu som kan endre troppen til både oss og Rosenborg, og i tillegg blir det Champions League i høst. Det er mange faktorer som kommer til å spille inn fram til vi skal til Trondheim i siste seriekamp 18. november. Det er langt dit, sier treneren.

– Hvorfor står dere med elleve seire og en uavgjort på de 12 første kampene?

– Fordi vi har vært gode i toppkampene – mot RBK borte og hjemme, mot Brann i Bergen og mot LSK hjemme. Så har det variert mer i prestasjonen spillemessig mot lagene vi i utgangspunktet er sterkere enn. Vi må være mer stabile i prestasjonene, men vi har plukket bra med poeng.

Om kampen sier han:

– Dette er det man kan forvente av de to beste lagene i Toppserien, en velspilt og god fotballkamp. Vi er ordentlig gode i 60 minutter, det er nok det beste vi har gjort i min tid som VIF-trener. Rosenborg er også et bra fotballag og klarer å legge press på oss på slutten, men det var utrolig deilig å dra det i land, sier treneren.

Heldig scoring

I toppoppgjøret på et relativt glissent Intility Arena lørdag var Vålerenga friske fra start og fikk en corner etter bare minuttet, samt skapte et par småfarligheter innledningsvis. Det var tydelig å se at VIF ville ta kommandoen fra start på hjemmebane og vise hvem som var serieleder.

Det skjedde ikke all verden før det var spilt 27 minutter, men da ble det fyr i teltet på Valle. Karina Sævik mottok ball feilvendt på seks meter og kom til slutt til skudd, men forsøket smalt i tverrliggeren.

Rosenborg klarte ikke å klarere og ballen havnet i beina på Olaug Tvedten. 22-åringen fra Stord hamret til fra ti-elleve meter, via hanskene til Rugile Rulyte og i mål.

Minuttet før pause var RBK farlig frempå. De hvitkledde kontret og ballen havnet i beina på Magnusdottir. Hun fikk bra klem på skuddet, men Stine Ballisager kastet seg på oppofrende vis foran og fikk blokkert skuddet. Dermed sto det 1–0 etter de første 45 minuttene.

Sen matchvinnerscoring

Den andre omgangen var sju minutter gammel da Vålerenga gikk opp til 2–0. Thea Bjelde fikk ball på 20 meter og skjøt. Ballen gikk via et Rosenborg-ben og rett opp i krysset.

2–0 ble til 2–1 kvarteret før slutt, i det som var en merkelig hendelse. Kristine Minde skjøt fra 15 meter, men ble stoppet av Janni Thomsen. Ballen spratt så ned på fem meter, der Emilie Nautnes banket enkelt inn RBKs første mål for kvelden. Scoringen ble annullert for offside, men etter at dommeren og linjedommeren snakket sammen, ble scoringen godkjent.

Rosenborg presset på for utligning på tampen og hadde overtaket, men etter 101 minutter falt avgjørelsen. RBK fikk corner, men den ble klarert og Vålerenga kontret. Karina Sævik slapp til Thomsen, som fikk en hel banehalvdel å løpe på. Hun holdt RBK-spillerne unna og sendte ballen forbi Rulyte, i stolpen og i mål til 3–1.

Det ble også sluttresultatet. Neste runde møter Vålerenga byrival Lyn i en kamp som Lyn håper å sette publikumsrekord i på Ullevaal stadion.

– Miks av følelser

– Beskriv følelsen når du ser Rosenborg presse på overtid, før Janni scorer?

– På overtid har jeg fokus på hva spillerne må gjøre for å klare å stå imot presset fra Rosenborg. Jeg gir de støtten de trenger og direksjonene som er nødvendig. Så blir det en forløsende følelse når Janni scorer 3-1, en blanding av glede, lettelse og spenning. Det er en miks av følelser når ballen går i mål.

– Hvorfor tar dere tre poeng her og vinner 3-1?

– Det er mange ting som gjør at det klaffer. Vi treffer godt med de prioriteringene vi gjør og er best i de nøkkelsituasjonene som avgjør kampen. Vi klarer å spille vingene til RBK lave, vi klarer å ta ut kombinasjonsspillet deres i siderommet og vi er godt posisjonert når de slår innlegg mot bakre del av boks. I tillegg klarer vi å linke opp våre indreløpere i mellomrom. Alle kampene vi spiller mot Rosenborg er jevne, så det avgjøres på detaljer som jeg nevner. Det er sånt vi må være best på, og det var det vi klarte nå.

Men om spillerne skal feire etter triumfen?

– De spurte om fri søndag, jeg sa nei. Jeg synes ikke de kan ta fri nå. De skal få fri, men det passer ikke søndag, sier han med et lurt smil.

---

KAMPFAKTA

Vålerenga-Rosenborg

Intility Arena, Toppserien

Mål: 1–0 Olaug Tvedten (27), 2–0 Thea Bjelde (54), 2–1 Emilie Nautnes (74), 3–1 Janni Thomsen (90).

Dommer: Johan William Grundt.

Gult kort: Synne Skinnes Hansen, Rosenborg.

Lagene:

Vålerenga (3-2-3-2): Jalen Tompkins – Ingibjörg Sigurdardóttir, Stine Ballisager, Andrine Tomter – Janni Thomsen, Ylinn Tennebø – Thea Bjelde, Linn Vickius (Stine Brekken fra 61.), Olaug Tvedten – Karina Sævik, Felicia Rogic (Elizabeth Pechersky fra 90.).

---