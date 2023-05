Nytt Lyn-nederlag: Bare tre seire på elleve kamper

Igjen ble det en sportslig nedtur etter at laget hadde skapt nok sjanser til å ta ledelsen i LSK-hallen lørdag ettermiddag. Men denne gang traff ikke toppscorer Anna Aahjem i duellene mot LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand.

Dermed ble LSKs tomålsscorer Emma Stølen Godø lørdagens matchvinner etter scoringer på to dødballer, rett før og etter pause.

Godø har flere kamper for Lyn enn for LSK, men det spilte ingen rolle denne dagen. Hun kom til LSK fra Lyn foran fjorårssesongen.

Kaotisk start for Lyn

“Du går aldri aleine til Åråsen”, gjallet det over høyttaleranlegget før avspark.

Det er sikkert riktig, men laget spiller altså i LSK-hallen, riktignok bare en langpasning fra Åråsen. Men på solfylte dager er det nok mer fristende for både spillere og publikum å være utendørs.

Nok om det. Kampen startet kaotisk for Lyn da hjemmelaget gikk rett i angrep og skapte to halvsjanser umiddelbart.

På en av klareringene måtte Josefine Birkelund ta telling, ble båret av banen etter bare seks minutters spill, og Lyn måtte foreta et tidlig bytte.

Smellen i hodet så ut til å gå bra for Birkelund som kjapt kom seg opp i sittende stilling. Men Emma Helstad Amundsen kom inn i posisjonen som Lyns høyre sidestopper.

[ Lyn rigger til storkamp i cupen igjen ]

Godø ikke med sist

Sist lagene møttes for tre uker siden vant Lyn 3–1 på Grorud etter hat trick av toppscorer Anna Aahjem. Lillestrøm stilte både et bedre lag og var bedre forberedt denne gangen. Ikke minst var nevnte Godø med denne gangen.

– Ja, vi opplever stigning i prestasjonene våre, sa LSK-trener Andre Bergdølmo før kampstart.

Det kunne han si etter kampen også.

Lyn kom seg etter kaosstarten og spillet jevnet seg ut. Anna Aahjem kom på et godt løp etter 20 minutter, kom litt for langt til venstre og måtte ha med seg lagvenninner. Da fikk LSK demmet opp. Men Jenny Røsholm Olsen fikk til sutt av gårde et godt skudd.

Da Lyn lå høyt så LSK kontringsmulighetene. De fikk en bra mulighet rett etter Lyns forsøk, men da var Lyn-keeper Sandra Rød Ask våkent ute og erobret ballen.

Men omgangens største sjanse var det selvsagt Lyn og Anna Aahjem som fikk etter en snau halvtime. Kamilla Melgård avanserte og slapp ballen ut til høyre der Aahjem prøvde å vippe ballen over keeper. Men den vippet også på feil side av stolpen.

[ Lyns forrige poengtap: - Vi er langt unna ]

Frispark rett i mål

Fire minutter senere fikk LSK sin største sjanse da Eva Johnsson Haahr plutselig var helt alene på bortre stolpe, men avslutningen gikk gjennom hele feltet og ut på motsatt side.

Denne kampen svingte begge veier og før hjemmelagets ledermål fikk Anna Aahjem enda en stor sjanse da hun kom alene med LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand. Men siste touch kom for nær keeper slik at Fiskerstrand fik fanget ballen.

Dette handlet om marginer.

Og tre minutter før pause fikk LSK et frispark fra 20 meter som Lyn-spillerne ikke skjønte så mye av. Men Emma Stølen Godø sendte av gårde et høyt skudd midt i mål, og den skled inn like under tverrliggeren. Det er en type skudd de fleste toppkeepere skal få slått unna, men her ble det regelrett bom fra Lyn-keeper Sandra Rød Ask som feilberegnet ballbanen.

Fem minutter etter pause kom nummer to. Denne gangen var det en corner fra venstre som Godø uhindret fikk heade i mål ved nærmeste stolpe fra tre meters hold. Også her var det sviktende forsvarsspill fra Lyn.

Da så denne kampen punktert ut, og det var en YouTube-bom som hindret LSKs tredje scoring. Nesten liggende på målstreken klarte Haahr å styre ballen utenfor mål. Uflaks, men faktisk en større prestasjon ennå få ballen i mål.

Tre seire på elleve kamper

LSK-seieren kunne vært enda større, men Lyn-keeper Rød Ask skal ha kred for noen klasseredninger på langskudd i sluttfasen.

Inntrykket fortsetter med en veldig varierende sesong for dette Lyn-laget som bare står med tre seire på sine elleve kamper. Det er langt bak både egne og andres forventninger. Laget slipper rett og slett inn for enkle mål. Sammenlignet med LSK Kvinner på bronseplass har de sluppet inn mer enn dobbelt så mange mål.

Ettersom to av tre lag bak dem på tabellen vant sine kamper, er Lyn nå bare tre poeng fra kvalifisering og det samme fra nedrykk.

Lyns neste oppgave er bortekamp i cupen mot Odd onsdag. Neste kamp i serien er en historisk hjemmekamp mot Vålerenga på Ullevaal stadion lørdag om en uke. Det er første gang Lyns damelag spiller på arenaen som Lyn bygde på 1920-tallet, men som de senere måtte selge. Begge deler skjedde lenge før kvinnefotball var påtenkt i denne klubben.

---

FAKTA

Toppserien kvinner, 11. serierunde lørdag:

LSK Kvinner – Lyn 2–0 (1–0)

LSK-hallen: 217 tilskuere.

Mål: 1–0 Emma Stølen Godø (42), 2–0 Emma Stølen Godø (50).

Dommer: Arion Shaqiri, Rælingen.

Gult kort: Emilie Woldvik, LSK.

LSK Kvinner: (4-3-3): Cecilie Fiskarstrand – Marte Bjelde Hjelmhaug, Emilie Woldvik, Mia Authen, Oda Mathilde Johansen – Mille Ivi Christensen, Katrine Winnem Jørgensen, Emma Stølen Godø – Mimmi Löfvenius Veum, Rebecka Holum (Thea Kyvåg fra 61), Eva Johnsson Haahr.

Lyn (3-4-2-1): Sandra Rød Ask – Josefine Birkelund (Emma Helstad Amundsen fra 7), Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen, – Emilie Raaum Closs, Julie Jorde, Selma Hernes, Jenny Røshom Olsen (Monica Nedgård Isaksen fra 68) – Kamilla Melgård, Kristn Holmen – Anna Aahjem.

Øvrige resultater lørdag: Arna-Bjørnar - Stabæk 4-2, Avaldsnes - Åsane 0-1, Brann - Røa 5-2. Senere kampstart: Vålerenga - Rosenborg.









---