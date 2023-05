Nordstrand brenner for mye: – Jeg kan ikke tro det

NORDSTRAND KUNSTGRESS (Dagsavisen): To treff i stengene og en haug med sjanser til tross, Nordstrand klarte aldri å avgjøre denne toppkampen mot et Skjervøy som spilte for ett poeng. Oliver Midtgård utlignet til 1-1, men det ble ikke flere mål og kapteinen var derfor skuffet over resultatet.

- Det er surt. Vi skal slå dette laget her på hjemmebane. Det er så mange sjanser til å score. Vi taper to poeng, sier han til Dagsavisen. Også Jonas Nysæter, den nye venstrebacken fra Brumunddal, var sjokkert over sjansesløsingen. - Jeg kan ikke tro at dette ender 1-1. Vi burde scoret fire eller fem, sier han til Dagsavisen.

Brant for mye

I førsteomgang lå ballen fri på en meter etter at Skjervøy-keeper Heljar Olsrud hadde fomlet ballen i stolpen. Etter pause tok gjestene ledelsen selvom de aldri skapte noen sjanse i andreomgang. Målet kom på grunn av en feilberegning av Nordstrand-keeper Franciszek Szamotulski.

- Det er klart det målet kunne vært unngått, men det er ikke derfor vi ikke vinner, sier Oliver Midtgård.

Luka Fajfric, Reda Chikh, Nidal Loulanti, Midtgård og Markus Cham kom alle til enorme muligheter etter utligningen som Midtgård satt med en halvtime igjen av kampen. Chikh chippet ballen i nedsiden av tverrliggeren rett før slutt.

- Det er vanskelig å sette ord på hvorfor vi sliter sånn med uttellingen i denne og forrige kamp. Det er nok litt for mye stress i boksen, sier Midtgård.

Smalt i metallet

Lyn scoret på dem i cupens første runde, men i serien hadde ikke Nordstrand sluppet inn mål på Niffen før i dag. Faktisk har laget bare to baklengsmål på de første seks rundene, det er klart best i avdelingen. Skjervøy på sin side, har scoret flest i avdelingen og viste noe av grunnen til det i åpningskvarteret. De lå lavt, men var skarpe på kontringene. Ørjan Skallebø er lynhurtig og skapte trøbbel for en annen hurtig spiller, Mohammed Abbas. Et langskudd krevde en solid redning av den unge Nordstrand-keeperen Franciszek Szamotulski. Kort tid senere var han sjanseløs, heldigvis for Nordstrand ble de reddet av stolpen på et knallhardt skudd.

Etter startproblemene etablerte Nordstrand et spillemessig overtak. Den siste halvdelen av omgangen var de overlegne og beleiret gjestene rundt egen boks. Presisjonen og ballbehandlingen manglet det siste ekstra.

Men de burde likevel tatt ledelsen før pause. Et innlegg ble fomlet av keeper i egen stolpe, mange spillere mente ballen krysset linja, men det var ikke dommer med på. Oliver Midtgård fikk ballen i beina på et åpent mål fra to meter, på utrolig vis kom Skjervøy seg unna. Samme Midtgård satt ballen i mål litt senere, men da var han en liten halvmeter i offside.

- Vi trenger mer presisjon, sa trener Thomas Holm i pausen.

Feilberegnet

Unge Franciszek Szamotulski fikk tillit fra start i dag, det er keeperens andre kamp for A-laget. Han gjorde sakene sine meget bra bortsett fra baklengsmålet. En klarering fra Erlend Pedersen skulle han bare ut og plukke, men han feilberegnet spretten og kom ikke høyt nok til å fange ballen. Dermed tok Skjervøy ledelsen uten at de egentlig var noen trussel.

Uansett forandret ikke det noe av kampbildet. Nordstrand hadde ballen og bearbeidet motstanderen både før og etter.

- Men det er klart at de får kampen enda mer i sitt spor. De kom for å spille uavgjort, sier Jonas Nysæter.

Utlignet kjapt

Thomas Holm etterlyste presisjon og det var nettopp det som var nøkkelen da laget utlignet bare syv minutter etter baklengsmålet. Nidal Loulanti trakk innover og Midtgård kom på et godt timet løp. Loulanti slapp i riktig tidspunkt og spissen satt ballen helt ute ved stolperota.

Da var det fortsatt omtrent en halvtime igjen og det luktet en hjemmeseier. Reda Chikh var aktiv og fikk ballen mye. Han han ferdighetene til å dra seg forbi spillere og lyktes med det. Avleveringene satt ikke like bra og det meste stoppet da laget kom seg til sekstenmeteren.

- Vi kommer ofte dit, men mangler det siste. Vi må være mer kliniske når vi nærmer oss kassa. Det blir for mange balltap, sier Jonas Nysæter.

Skapte nok

Men det kom likevel nok sjanser. Luka Fajfric kom først på flere innlegg, men spissen klarte ikke å ekspedere. Fredrik Graham Hansen kom til et fritt skudd, men ble blokkert av et godt forsvar. Skjervøy var sterke på blokkeringene og reddet seg på dette.

Da Reda Chikh plukket opp en løs ball på tre meter ble det ingen blokkering, men ballen gikk i undersiden av tverrligger i stedet. Andreballen havnet i beina på Markus Cham som blåste ballen over mål fra åtte meter. Det var den desidert største sjansen Nordstrand hadde til å avgjøre.

- Vi bøtter inn mål på trening og det er vanskelig å forklare hvorfor vi ikke scorer. Jeg syns det er litt tilfeldig også, sier Jonas Nysæter.

Bedre start dette året

Gjestene avanserer faktisk til tabelltopp etter dette resultatet og vil være klart mest fornøyd med det. Nordstrand forblir på tredjeplass, men det er jevnt i toppen der Follo også er med. Oliver Midtgård påpeker at årets sesongstart tross alt er mye bedre enn i fjor.

- I fjor tapte vi noen kamper i starten, nå er vi fortsatt ubeseiret. Sesongstarten er derfor et steg opp fra fjoråret. Og det er en lang sesong, kanskje dette ene poenget vil bli viktig til slutt, sier Oliver Midtgård.

- Dette må være den mest profesjonelle 3. divisjonsklubben i landet. Det er kult å komme inn i dette laget og få såpass mye tillit. Det er et steg opp for meg selvom jeg spilte 3. divisjon også før. Det er en utrolig treningskultur her og jeg er sikker på at vi blir enda bedre, avslutter Jonas Nysæter.

---

Kampfakta

3. divisjon avdeling 6, runde 7 lørdag

Nordstrand - Skjervøy 1-1 (0-0)

Nordstrand kunstgress, tilskuere

Dommer: Robert Krolikowski, Aurskog/Finstadbru

Mål: 0-1 Erlend Pedersen (55.), 1-1 Oliver Midtgård (63.)

Gule kort: Trygve Aarstad, Ola Hognerud, Edvard Vestby, Nordstrand. Johannes Valle, Marco Johannessen, Daniel Danielsen, Skjervøy.

Nordstrand:

Franciszek Szamotulski - Ola Hognerud (Christian Njøten fra 60.), Mohammed Abbas, Edvard Vestby, Jonas Nysæter (Thomas Reinfjord fra 82.) - Fredrik Graham Hansen (Yazdani Kamara fra 82.), Trygve Aarstad (Reda Chikh fra 46.), Runar Johnsen, Nidal Loulanti - Luka Fajfric (Markus Cham fra 82.), Oliver Midtgård

---