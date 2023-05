Lyn rigger til storkamp, håper på 10.000 på Bislett

2. rundekampene spilles allerede torsdag i neste uke og Lyn mot Vålerenga blir Oslo-fotballens godbit.

- Veldig moro at vi fikk Vålerenga igjen, men det ble kort varsel. Nå har vi i hver fall akkurat fått klarert at Bislett kan benyttes, sier daglig leder i Lyn 1896 Fotball, Bjørn Gohn Jønsberg til Dagsavisen. Han kommer rett fra møtet på Bislett der det også er startet rigging til Bislett Games 15. juni.

Møttes under pandemien

Sist lagene møttes var i 1. runde i 2021 da VIF vant 4–0 på Bislett i slutten av juli. På grunn av pandemien var det Lyns første obligatoriske kamp den sesongen. Det var også masse begrensninger rundt arrangementet. Kampen ble også preget av noen slåsskamper blant supporterne utenfor arenaen.

- Nå håper vi på 10.000 tilskuere, men det er mye som skal på plass på kort varsel, ikke minst alle de frivillige som vi er avhengig av hjelp fra, sier Jønsberg.

Da samme lag møttes 1. mai 2012 i 1. runde i cupen, kom det 11.275 tilskuere. Det er rekord for en første runde-kamp i Norge. Da ble det 2-1 seier til VIF.

Lyn-sjefen håper å få startet billettsalget i løpet av fredag kveld.

Begge vant knepent

Nå er alt annerledes. Lyn har rykket opp til 2. divisjon der de har startet sesongen med tre seire og tre tap. De ligger a poeng med Vålerengas 2. lag.

Lyn slo 3. divisjonslaget Nordstrand 1–0 denne uka i en vrien kamp de fort kunne tapt. Brage Hylen scoret Lyns mål.

Vålerenga vant også bare 1–0 over 4. divisjonslaget Råde i Østfold i en kamp der Jacob Dicko Eng ble matchvinner.

Vålerenga stilte med en blanding av A-lag og rekruttspillere.

Råde bød på konkurranse i melking av kuer i pausen i kampen Vålerenga vant 1-0. (Håvard Sollie)

Uvante relasjoner

– Vi er svake fordi det er mange bytter på laget og det er ikke noe relasjonelt utpå der. Jeg merker at spillerne er litt usikre på grunn av det. I tillegg sliter vi med det underlaget her som er langt ifra den standarden vi er vant til. En kombinasjon av dette er ofte grunnen til at det kan bli jevnt i disse første rundene og at vi er under det nivået vi skal være på. Heldigvis vant vi, sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Pauseunderholdningen i Råde besto av melking av kuer. Det vil neppe skje på Bislett.

Men Vålerenga må forberede seg på en ny kamp på humpete underlag.

Det får de også når de skal møte Stabæk på Nadderud kommende mandag (2. pinsedag).

Lyn har også seriekamp før oppgjøret mot VIF. Ørn Horten kommer til Bislett kommende mandag.

- Gressmatta blir bedre for hver dag, i hvert fall grønnere, sier Jønsberg.

– Det er rett og slett jævla gøy og gå videre, og at vi får lov til å spille flere kamper i cupen. Nå hadde det vært skikkelig kult om vi fikk et ordentlig godt lag, for det er jo de type kamper du ønsker å spille i, sa Lyn-kaptein William Sell til Dagsavisen etter seieren på Nordstrand.

Ønsket hans ble innfridd.

---

FAKTA

Dette er Oslolagenes kamper i 2. runde:

Gjelleråsen – KFUM, Frigg – Sarpsborg 08, Bærum – Skeid, Lyn – Vålerenga, Grorud – Raufoss, Kjelsås – Stabæk.

Øvrige kamper: Skjervøy – Alta, Tromsdalen – Tromsø, Mjølner – HamKam, Junkeren – Bodø/Glimt, Melhus – Molde, Byåsen – Aalesund, Strindheim – Ranheim, Stjørdals/Blink – Rosenborg, Levanger – Kristiansund, Brattvåg – Hødd, Fjøra – Brann, Lysekloster – Sogndal, Fana – Åsane, Stord – Haugesund, Sotra – Sandnes Ulf, Vidar – Viking, Vard Haugesund – Bryne, Arendal – Jerv, Notodden – Odd, Halsen – Start, Eik Tønsberg – Strømsgodset, Ørn Horten – Fredrikstad, Gjøvik/Lyn – Kongsvinger, Ull/Kisa – Lillestrøm, Strømmen – Mjøndalen, Kvik Halden – Moss.

Kampene spilles 1. juni klokken 18.00. Trekning av 3. runde gjøres samme kveld klokken 22.00.

---