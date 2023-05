Skeid komfortabelt videre i cupen mot Holmlia

LUSETJERN (Dagsavisen): Holmlia feiret 40 år med å invitere Skeid til cupfest på Lusetjern. Et oppgjør mellom to lag som har slitt med å vinne de siste kampene. Holmlia startet med to seiere i 4. divisjon, men har ikke vunnet noen av de fire siste de tre har vært tap. Skeid har på sin side ikke vunnet noen av de fem siste kampene, der de tre siste har blitt tap.

Det var med andre ord to seiershungrige lag som møttes på Lusetjern, der gjestende Skeid stilte med et ganske reservepreget lag. Oppladningen før kamp var alt annet enn reservepreget, da Holmlia stilte med sang, kiosk, masse publikum og det som hører til en ekte cupfest.

Skeids lag var en god blanding av ungutter, pluss de av A-laget som ikke har spilt så mange minutter så langt i år. De første ti minuttene holdt vertene god stand, men en fryktelig feilpasning etter 14 minutter sørget for kampens første mål. Johnny Buduson snappet opp den og trillet den på tvers til Erik Nordengen som lett kunne sette inn 1-0 til Skeid.

Buduson doblet Skeids ledelse

Debutant Daniel Lunde fikk en meget god skuddmulighet et par minutter senere, men skuddet fra like innenfor 16-meteren ble mesterlig reddet av Holmlia-keeper Andreas Samdal Lund. Samme mann fikk en god mulighet til etter fint veggspill, men igjen gikk skuddet rett på keeper Samdal Lund.

Den første halvtimen var ganske ensporet, med et Skeid-lag som hadde ballen inne på Holmlias banehalvdel. Litt dårlig presisjon på den siste tredelen hindret de helt store sjansene, mens Holmlia stanget ut og forsvarte seg så godt de kunne. Kampens andre mål kom knappe ti minutter før pause, da debutant Ivar Eftedal fikk chippet ballen inn til Buduson.

Han tok et par steg inn mot fem-meteren, og banket ballen utagbart opp i hjørnet. Samme Buduson var tidligere i omgangen også alene med keeper, men da ble det en svak avslutning midt på Samdal Lund. Holmlia fikk sin sjanse også rundt samme tid, da Mahmut Tektas fikk kranglet med seg ballen, men skjøt utenfor fra 8-10 meters hold.

Stille og rolig etter hvilen

Mer skjedde ikke, og dermed gikk Skeid i garderoben med en 2-0-ledelse etter en ganske så komfortabel omgang med fotball på Lusetjern. I pausen kom blant andre den gamle Skeid og Grorud-spilleren Ridouan Essaeh inn, og han skapte et farlig Holmlia-frispark før det hadde gått fem minutter av den andre omgangen.

Daniel Lunde fikk en alle tiders mulighet til å sette inn sitt første Skeid-mål for A-laget et par minutter senere, da ballen datt ned til han på fem-seks meter etter et innlegg som traff en Holmlia-spiller, men debutanten feide den over og ut til corner. Den fikk Holmlia klarert ut.

Ellers skjedde det fint lite etter pause, da Skeid ikke prøvde sånn knallhardt å øke ledelsen, mens Holmlia ikke evnet. Morten Renå Olsen måtte av med skade, og ti minutter før slutt bommet Johnny Buduson fra cirka halvannen meters hold etter at Daniel Lunde headet ballen ned til han.

Ulrich Østigård Ness kom tråklet seg igjennom og kom alene med keeper drøye fem minutter før slutt, men Holmlia-keeperen fikk en tå på det forsøket. På returen skulle Maxwell Effiom punktere, men det skuddet ble reddet av Mohammed Benmoussa som headet ballen over fra omtrent samme holdet som Buduson bommet på minutter tidligere.

Tidligere Holmlia-spiller Hayder Altai kom inn noen minutter før slutt, og fikk prøve seg på topp. Stopperen holdt på å score, men ble stoppet av Holmlias keeper. Flere muligheter ble det ikke, og kampen ebbet ut med en 2-0-seier.

Skeids neste kamp nå er borte mot Kristiansund, mandag 2. pinsedag. Holmlia møter på sin side Lokomotiv Oslo 2, på tirsdag.

Kampfakta:

NM menn, første runde

Holmlia – Skeid 0-2 (0-2)

Lusetjern kunstgress,

Mål: 0-1 Erik Nordengen (14.), 0-2 Johnny Buduson (34.)

Gule kort: Mohammed Usman Shakoor, Holmlia.

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad (Ekholt BK)

Holmlia: Andreas Lund – Mohammed Benmoussa, Alex Holm, Saif Jafar (Asfandeyar Khan Ali fra 70.), Daniel Ghebrenegus (Mohammed Taher Taeib fra 82.), Ismail Saif Gul, Islam Darlishta, Monir Benmoussa (Mohammed Usman Shakoor fra 46.), Mubarak Adan, Mahmut Tektas (Kenneth Diallo fra 70.), Robin Singh (Ridouan Essaeh fra 46.)

Skeid: Lars Martin Kvarekvål – Anders Johan Johansen, Fredrik Flo, Morten Renå Olsen (Noah Cristiano Fjellestad Sveen fra 59.) – Mads Foss Aaserud, Erik Nordengen (Ulrich Østigård Ness fra 46.), Ivar Eftedal (Maxwell Effiom fra 70.), Lars Bjærtnes (Karl Aspevoll Omdahl fra 70.), Fredrik Vinje – Johnny Buduson, Daniel Lunde (Hayder Altai fra 87.)

