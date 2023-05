KFUM sjokkbehandlet et ubeseiret Hønefoss-lag

Det ble en brutal første omgang for Gunnar Halles menn som hadde god tro på å gi Kåffa motstand i denne cupkampen selv om det skiller to divisjoner mellom dem.

For Hønefoss var uten poengtap i sine seks første seriekamper i 3. divisjon, så dette ville ikke bli noen tur i parken, var oppfatningen hos KFUM.

Det var i hvert fall riktig tenkt.

Lekende lett

I stedet for en forventet tøff økt på Aka Arena, endte det i med et lekent KFUM-lag som fikk uttelling for sin sjanseskaping.

Og avansementet til 2. runde i cupen ble en såre enkel transportetappe. Der man ikke trengte slite seg ut i løpet av nitti minutter.

I stedet fikk KFUM i gang igjen en rekke spillere som har vært ute med skader.

Hønefoss hadde spillefri sist helg og Gunnar Halles mannskap flyter med god selvtillit etter seks seire i serien og to seire i NM-kvalifiseringen. Så de var godt forberedt.

Alle som så Kåffa i deres siste seriekamp fikk med seg hvor mange slitne bein det var i sluttminuttene da de slo Moss 4–2.

Men fotball er ferskvare og er var Ekeberg-gjengen på fra start. Fire forskjellige målscorere skapte en svimmel omgang for hjemmelaget.

Allerede etter tre minutter burde Kåffa tatt ledelsen da Yasir Sa’Ad ble frispilt av Sverre Sandal, men Hønefoss-keeper Jonatan Byttingsvik vant den første duellen for kvelden.

KFUM kunne juble over cupavansementet tidlig. (Guttorm Lende)

Fire målscorere

Men sju minutter senere ble Kristoffer Lassen Harrison revet ned i feltet og Robin Rasch satte straffesparket sikkert ned i hjørnet.

Nye sju minutter gikk og denne gangen var det Johannes Nunez som sendte den avgjørende pasningene til Yasir Sa’Ad, som nå viste sin teknikk og plasserte ballen elegant i bortre hjørne.

Og her fortsatte den med scoring hvert sjuende minutt. Denne gangen var rollene byttet om. Etter fint forarbeid av Jonas Lange Hjorth var det Sa’Ad som med en akrobatisk pasning fikk målgivende til Nunez som satte Kåffas tredje for kvelden.

Vi var drøyt halvveis i første omgang og denne kampen var kjørt.

Mange har eterlyst Petter Nosa Dahl i årets KFUM-lag og den kommende Glimt-spilleren var den neste som viste seg fram. Med lekker ballbehandling og raske bevegelser sendte han balen i mål for fjerde gang for KFUMs del.

Rett før hadde Hønefoss bommet på sin største sjanse etter en god kontring.

Transportetappe

Med firemålsledelse til pause kunne KFUM stokke om i pausen og forberede neste seriekamp borte mot Bryne 2. pinsedag.

Annenomgang ble en god treningsøkt der hjemmelaget i hvert fall fikk en hyggelig oppmuntring ved å vinne den 1–0 etter scoring å straffespark.

KFUM Oslo har fortsatt kvartfinale som klubbrekord i denne turneringen. Fredag får de vite sin neste motstander og andre runde spilles allerede i neste uke.

---

FAKTA

1. runde cup menn onsdag:

Hønefoss – KFUM Oslo 1–4 (0–4)

Aka Arena: 613 tilskuere.

Mål: 0–1 Robin Rasch (straffe 11), 0–2 Yasir Sa’Ad (19), 0–3 Johannes Nunez (25), 0–4 Petter Nosa Dahl (33), 1–4 Ahmed El-Amrani (straffe 67).

Dommer: Herman Leiulfsrud Aas,

Gule kort: Durim Muqkurtaj, Simen Nestaker, Hønefoss, Kristoffer Lassen Harrison, Petter Nosa Dahl, KFUM Oslo,

KFUM Oslo: Emil Ødegaard – Kristoffer Lassen Harrison, Momodou Njie (Shola Akinyemi fra 46), Mathias Tønnessen (Dadi Dodou Gaue fra 78) – Håkon Hoseth, Sverre Sandal (Simen Hestnes fra 72), Robin Rasch (Thomas Jakobsen fra 46), Jonas Lange Hjorth – Petter Nosa Dahl, Johannes Nunez (Teodor Haltvik fra 60, Yasir Sa’Ad.





---