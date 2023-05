Derfor endte Aarflots Lyn-opphold etter kun én måned

Med skader på både David Tavakoli og Ibba Laajab, og en Andreas Hellum på vei tilbake fra langtidsskade i Arendal, bestemte Lyn seg for å hente hjem tidligere Lyn-spiller Elias Aarflot på lån. Planen var at han skulle være på Bislett ut sesongen, men etter en drøy måned valgte Tromsø å hente han tilbake før han tidligere denne uken ble bekreftet inn hos Grorud i stedet.

– Vi hadde en skadesituasjon tidligere i vår der både David og Ibba var ute, og da ble vi kontaktet av Tromsø som lurte på om vi kunne tenke oss å hente Elias. Det syntes vi var helt supert, da Elias er en kjempefin gutt. Da han kom ble det en prosess der Jan Halvor (Halvorsen) velger hvem han skal spille med til en hver tid. Det førte til at det ble litt mindre spilletid enn Tromsø hadde sett for seg, sier sportssjef Glenn Hartmann til Dagsavisen.

– Låneoppholdet ble ikke som forventet

Han forteller at det har vært en fin dialog mellom Lyn, sportssjef Lars Petter Andressen i Tromsø og Elias Aarflot selv før avgjørelsen ble tatt.

– Vi fant ut at når Ibba er tilbake var det til det beste for begge parter at han returnerer til Tromsø. For Tromsø er det bedre at spilleren Elias får mer spilletid og bedre matching enn annen plass enn det han har fått hos oss. Ikke minst er det også viktig for Elias selv at han kommer til en klubb der han kan få flere minutter, slik at han kan fortsette utviklingen sin, forteller sportssjefen.

Totalt endte det med litt over en halvtimes spill i returen til Lyn for Aarflot, fordelt på tre korte innhopp mot Egersund, Vard og Arendal.

– Låneoppholdet til Elias ble ikke som vi forventet, men sånn er det noen ganger. Det er ikke bare én part som kan terminere en sånn avtale, så etter gode samtaler mellom partene ble vi enige om å «shake hands» og gå videre, forklarer Hartmann.

Elias Aarflot kom tilbake til Lyn i slutten av april, men det ble bare med tre korte innhopp før lånet ble terminert. I stedet skal han spille for Grorud. (Lyn 1896 FK )

Ingen nye inn – Tavakoli nærmer seg

Tidligere denne uken bekreftet Tromsø at han i stedet skal spille ut sesongen i samme avdeling, men nå for Grorud der han fikk sitt gjennombrudd forrige sesong.

– Elias har gjort mye bra i Grorud før han, så for Elias sin del håper jeg at han får et vellykket opphold der og at han kan fortsette å utvikle seg videre. Så håper vi selvsagt ikke at han setter noen kasser mot oss da vi møtes igjen, men det hadde jo vært litt typisk om akkurat det skjer, sier Hartmann og ler.

Selv vil Lyn nå ikke se etter noen som kan ta opp den plassen Aarflot hadde i troppen.

– Per dags dato er det ingenting som kommer til å skje rundt spissposisjonen i Lyn. Ibba er tilbake, og Andreas blir bare bedre og bedre etter et langt skadeopphold i Arendal. Vi har også Anders Bjørntvedt Olsen som kan spille spiss, så vi har nok av alternativer, sier Hartmann som også har et håp om at David Tavakoli skal gjøre comeback etter sommeren.

– Det hadde vært helt fantastisk for oss, men først og fremst for David selv. Alle vet hvilken jobb han gjorde for oss i fjor. David er en målscorer av rang, men helse og kropp må på plass først. Han har beveget seg veldig rolig på fotballbanen i en trening hos oss denne uken, så får vi bare ta det sakte og rolig fra der. Det er fortsatt litt tid igjen til høstsesongen starter, opplyser Hartmann.

