Lyn videre i cupen - fikk tøff kamp av Nordstrand

NORDSTRAND (Dagsavisen): For unggutten Brage Hylen sto for kampens eneste mål i en kamp der Nordstrand skapte flest sjanser, den siste store på overtid. Dermed røk Nordstrand ut i 1. runde igjen foran et tallrikt og feststemt publikum.

Fjorårets to kamphaner i 3. divisjon møtes igjen etter at Lyn var det beste laget og sikret seg opprykket. Det ble klart etter at Lyn vant 4-0 på Niffen i et forferdelig regnvær i midten av oktober i fjor, og det begge lag ønsket seg mest inn mot dagens oppgjør i cupen var bedre vær.

Lyn har møtt hardere motstand i divisjonen over, og står med tre seiere og tre tap etter årets seks første kamper i ligaen. Det gir 9 poeng, og en plassering midt på tabellen. I 3. divisjon startet Nordstrand litt trått, men er fortsatt ubeseiret og har tatt tre strake seiere. med 13-1 i målforskjell.

Lyn var fortsatt favoritter da lagene møttes på Niffen tirsdag, men stilte med et litt mer reservepreget og ungt lag enn så langt i serien. Spesielt på topp fikk unguttene Markus Ottesen og Brage Hylen sjansen, etter at Elias Aarflot ble kalt hjem av Tromsø og så lånt ut til Grorud, etter bare én måned i Lyn.

Det var god atmosfære på Nordstrand før cupfesten mot Lyn ble sparket i gang. (Haakon Thon)

Nordstrand kom best i gang

Og det litt uerfarne Lyn-laget fikk kjørt seg kraftig i store deler av første omgang. Vertene fra Oslo øst spilte seg til flere fine skuddposisjoner, men avslutningene snek seg like på utsiden av stolpen hver eneste gang.

Da kampen runda halvtimen hadde Nordstrand en ordentlig kanonade mot Lyns mål, men skuddene ble enten blokkert, eller gikk rett på Victor Engh, i gjestene mål.

Men Nordstrand vant ballen tilbake gang på gang, og trykket Lyn hardt tilbake mot eget mål.

Nordstrand kom godt i gang, og kom til flere avslutninger den første halvtimen. Her er det Edvard Vestby som prøver seg. (Haakon Thon)

Ledelse mot spillets gang

Men da Nordstrand ikke maktet å ta vare på noen av sine store sjanser gikk det som det måtte gå. En kontring fra Lyn endte med at Brage Hylen ble spilt aleine igjennom.

I duell med Nordstrand-keeper Christopher Tobiassen var han iskald. Hylen dro ballen med seg rundt sisteskansen, og trilla ballen i åpent mål.

Lyn-fansen jubler for 0-1-scoringen i første omgang. (Haakon Thon)

Fikk kontroll, og kunne økt

Etter ledelsen roet kampen seg litt, og Lyn kunne gå til pause med 0-1 på måltavla.

Til pause valget Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen å sette inn Ole Breistøl, og gjorde også et målvaktsbytte fem minutter etter hvilen.

Trenden fra slutten av første omgang fortsatte inn i den andre, og selv ikke et trippelbytte fra Thomas Holm ga noen umiddelbar effekt. Lyn hadde god kontroll over begivenhetene, og etter 68 minutter sendte Lyn innpå Ibba Laajab, som umiddelbart burde økt til 0-2, men avslutningen aleine med keeper gikk langt på utsiden.

Et snaut kvarter før slutt trodde igjen bortefansen at Lyn hadde doblet ledelsen, men Anders Bjørntvedt Olsens avslutning mot nærmeste kryss gikk på utsiden av nettveggen.

Sluttspurt fra Nordstrand

Men da kampen gikk inn i de siste ti våknet Nordstrand til liv igjen. På ny skapte de gode muligheter, men utfallet var det somme som i starten av kampen. Oliver Midtgård var en av de som fikk muligheten til å kvitere ut Lyns ledelse, men selv ikke Nordstrands scoringsmaskin skulle lykkes i kveld.

På overtid fant et innlegg veien til Nidal Loulantis panne, men headingen gikk via fingertuppene til Lyns målvakt Alexander Pedersen, sneiet stolpen, og spratt ut til hjørnespark. Men Nordstrand skulle aldri komme nærmere enn dette, og til slutt kunne Lyn slippe jubelen løs for 0-1-seier og avansement i cupen.

---

Kampfakta:

NM Menn, 1. runde

Nordstrand – Lyn 0-1 (0-1)

Nordstrand kunstgress:

Mål: 0-1 Brage Hylen (35).

Gule kort: Oliver Midtgård, Fredrik Graham Hansen, Edvard Vestby, Miran Kuci, Mohammed Abbas Nordstrand.

Julius Skaug, Lyn.

Dommer: Arion Shaqiri (Rælingen)

Nordstrand (4-4-2): Christopher Tobiasen – Jonas Nysæter (Thomas Reinfjord, 79), Miran Kuci, Edvard Vestby (Yazdani Kamara, 71), Mohammed Abbas – Trygve Aarstad (Anujan Rajendram, 58), Runar Frøhaug Johnsen, Ola Hognerud (Fredrik Graham Hansen, 58), Nidal Loulanti – Luka Fajfric (Reda Chikh, 58), Oliver Midtgård.

Lyn (4-3-3): Viktor Engh (Alexander Hurlen Pedersen, 50) – August Randers, William Sell, Herman Solberg Nilsen, Håvard Meinseth – Henrik Elvevold (Daniel Schneider, 85), Even Bydal, Julius Skaug – Markus Ottesen (Ole Breistøl, 46), Anders Bjørntvedt Olsen, Brage Hylen (Ibba Laajab, 68).

---