Irritert Holm etter cup-exit mot Lyn: – Med det spillet her går de ikke videre til tredje runde

Nordstrand (Dagsavisen): Tirsdag kveld møttes Nordstrand og Lyn i cupens første runde. Det ble en tett, og spennende affære som Lyn til slutt gikk seirende ut av, med 0-1.

Men Nordstrand-trener Thomas Holm har liten tro på at Lyn tar seg videre fra neste runde, etter det de viste mot hans gutter i kveld.

– Jeg ønsker Lyn lykke til videre i andre runde, for med det spillet her så går dem ikke videre til tredje, det kan jeg si med en gang.

Slik avsluttet Thomas Holm intervjuet med Dagsavisen etter kampen. Han var både frustrert og irritert etter å ha fått se Nordstrand kaste bort den ene store sjansen etter den andre.

– Ut fra spill, og sjanser hadde vi fortjent mer. Men når du ikke score på noen av de sjansene er du ikke god nok heller da. Men de har flaks i dag, sånn er det, sier han, og legger til:

– Hadde jeg hatt det budsjettet så hadde jeg trylla, for vi har null kroner i lønnsbudsjett.

– Da skulle du ha vunnet med mer enn 0-1?

– Det skal jeg love deg jeg hadde gjort - med ti millioner i budsjett eller hva de har, svarer han kontant.

– Hadde jeg spilt, hadde jeg scora tre

Nordstrand starta kampen på eget kunstgress veldig godt. Den første halvtimen kjørte de over Lyn, men skuddene gikk hele tiden noen centimetere på utsida av stengene. Fra sidelinja kunne Holm gjøre lite annet enn å fortvile.

– Vi føler at vi burde vunnet den kampen her da, og bør gå videre - ut fra spill og sjanser. Lange innkast og dødballer er det de har. Vi er klart best i banespillet, sier han.

– Hvorfor scorer dere ikke da?

– Det må du ikke spørre meg om, det må du spørre spillerne mine om. Hadde jeg spilt hadde jeg scora tre. Nei da, men jeg må kjøre dem litt da, sier han med et lite smil.

Tror ikke på opprykk for Lyn

Lyn fikk litt bedre kontroll på kampen etter at de tok ledelsen i det 35. spilleminutt, og det var en jevn batalje fram til de siste ti. Da tok Nordstrand over igjen, og var svært nær en utligning på overtid ved Nidal Loulanti, men headingen ble reddet på mesterlig vis av Alexander Pedersen, som hadde kommet inn fem minutter etter pause.

– Jeg tror ikke han som starta kampen hadde redda den. Det var synd det, at han keeperen hadde kommet inn. Mange av de situasjonene vi er i, i dag scorer vi som regel i. Det er litt den flyten man må ha. Mot et PostNord-ligalag kan du heller ikke brenne så mange, store sjanser. Det går ikke, sier Holm.

Lyn og Nordstrand kjempet begge i toppen av 3. divisjon forrige sesong, der Lyn til slutt knep opprykket. Holm tror imidlertid ikke at denne Lyn-utgaven er god nok til et nytt opprykk.

– Altså Lyn er solide, men jeg tror ikke de går opp i år. PostNord er tøff. I fjor var de sammen med oss de som var best i tredje, og så ser vi at vi har tatt innpå dem nå. Så er dette én enkelt kamp da, men jeg tror dem ble overraska over nivået vårt. Det var ikke sånn at alle våre spillere hadde en maksdag i dag heller. Jeg har sett mange bedre enn de var i dag, så vi har mer å gå på. Så det er frustrerende å stå her nå, jeg er irritert egentlig, svarer en ærlig Holm.

– Men jeg er imponert over gutta da, over at vi spiller såpass bra, vi spiller dem lave, og nesten ut av banen det siste kvarteret, legger han til.

Fornøyd med cupfesten

Selv om det ikke ble scoringer å juble for, for hjemmepublikummet, tror Holm at Nordstrands supportere koste seg med kampen.

– Klubben har jobba knallhardt for å få til det her, og jeg vil takke de. Jeg tror de var fornøyd med kampen egentlig jeg da. Du kan være fornøyd selv om du taper kamper. Man blir ofte litt blind på resultatet. Jeg tror folk hadde det kjempegøy.