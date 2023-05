Drama da Sell mistet kontrollen på kroppen: – Vet ikke hva som skjedde

NORDSTRAND (Dagsavisen): Det var flotte rammer for en cupfest på Niffen, da Lyn vendte tilbake til Nordstrand kunstgress etter å ha sikret opprykket med en 4-0-seier på høsten i fjor. Denne gang møttes de i første runde av cupen, men cupfesten kunne fått et langt mer alvorlig utfall enn 1-0-seieren til Lyn.

Kaptein og stopperbauta William Sell gikk nemlig ned etter en hodeduell etter knappe fem minutters spill, og 24-åringen kom seg rett og slett ikke på beina etter den duellen. Tre ganger forsøkte han, men alle gangene deiset han i bakken. Kroppen svarte ikke, og til slutt ble han liggende rett ut på gressmatta før et par Nordstrand-spillere, dommeren og til slutt Glenn Hartmann fra Lyn-benken kom løpende bort.

Det var absolutt dramatiske scener da Lyn-kapteinen mistet balansen og kontrollen på sin egen kropp, men etter et par minutter fikk Sell likevel fortsette kampen og spilte også samtlige 90 minutter. Det var det flere Dagsavisen snakket med rundt banen som reagerte på, men Sell selv avdramatiserer det hele.

– Jeg husker alt som skjedde, men klarte bare ikke å komme meg på beina. Jeg prøvde å kjenne etter da jeg satt der, og hadde selvfølgelig ikke spilt om jeg kjente meg groggy eller noe sånt, men jeg kjente meg helt fin og hadde ingen problemer resten av kampen, forteller Sell til Dagsavisen etter kampslutt.

Tre ganger prøvde Lyn-kaptein William Sell å komme seg på beina, men hver gang falt han om og deiset i bakken. Da løp Nordstrand-spillerne og dommeren til for å hjelpe. (Pål Karstensen)

Var ved bevissthet

Lyn-stopperen sier at han gjennom hele situasjonen var ved bevissthet, og at han både husker alt som skjedde og fikk med seg alt rundt seg, men at han ikke klarte å finne balansen.

– Det er mulig ballen traff balansenerven eller noe, for jeg vet rett og slett ikke hva som skjedde. Jeg kjente meg som sagt helt fin, og etter at jeg fikk snakket med trenerne og svart på noen spørsmål tok vi den avgjørelsen om at det gikk greit at jeg fortsatte. Jeg merket ikke noe til det resten av kampen, så det så nok mer dramatisk ut enn det var, sier Sell om situasjonen.

Assistenttrener og sportssjef Glenn Hartmann var den av Lyns støtteapparat som kom først bort til Sell, og var også den som stilte stopperen et par kontrollspørsmål før Sell fikk lov til å fortsette.

– Jeg må si jeg er litt sjokkert over at dommeren ikke ser det som skjer tidligere. Tre ganger prøver William å reise seg, før han deiser i bakken på alle tre forsøkene. Ting blir litt viktigere enn en vanlig fotballkamp der og da, og jeg synes situasjonen var veldig dramatisk, sier Hartmann og fortsetter:

– Da jeg kom bort til William hadde han fått i seg litt luft og kommet litt mer til hektene og til seg selv igjen. Utrolig nok klarte han å komme seg på beina for egen maskin, og jeg er veldig glad for at det gikk bra, sier Lyn-assistenten

Lyn-kaptein William Sell kom seg gjennom hele kampen uten ekstra problemer, og gratulerer her Brage Hylen med det som ble den avgjørende scoringen. (Pål Karstensen)

Synes situasjonen var skummel

Hartmann er veldig klar på at han verken er lege eller fysio, men at han fulgte de protokollene som gjaldt og at de tok den beste avgjørelsen de kunne ut fra den informasjonen de hadde.

– Vi tok oss ekstra god tid der, for å tillate William til å sjekke ekstra godt etter. Vi gjennomførte de klassiske spørsmålene om hvem han var, hvor han var, hva slags kamp vi spilte og han svarte rett på alle spørsmålene. Han sa til meg at han ikke hadde noen hodesmerter, og at han følte seg fin, og derfor lot vi han være på banen, sier Hartmann som medgir at han synes hele situasjonen var skummel.

– Akkurat i dag ser det heldigvis ut til at det har gått bra, men vi burde absolutt hatt mer og ikke minst bedre kvalifisert medisinsk personell på sånne fotballkamper, forteller Hartmann.

Ønsker seg storlag i neste runde

Etter den skumle situasjonen spilte Sell de resterende 90 minuttene pluss overtid, og gjorde en sedvanlig solid figur i Lyns bakre rekker. Gjestene ble presset ganske hardt til tider før hvilen, men etter Lyns ledermål fikk laget litt mer ro og kontroll over sitt eget spill.

– Jeg synes Nordstrand var med det meste av kampen. De har ikke tapt én eneste kamp før i dag, og de var veldig gode i fjor og er gode også i år. Det var en tett kamp, med mange dueller og lite finspill, men jeg synes vi håndterte det bra. Jeg skulle gjerne sett at Ibba (Laajab) satte sin sjanse etter han kom inn, da det hadde gitt oss enda mer ro. På slutten ble det veldig hektisk, og vi må bare takke Alexander Pedersen som gjør en helt vanvittig redning helt på slutten der, oppsummerer Hartmann.

Ibba Laajab fikk en stor mulighet like etter at han kom inn etter pause, men valgte å skyte tidlig. Det skuddet gikk utenfor. (Pål Karstensen)

Dermed ble det avansement til andre runde for Lyn, og kaptein Sell håper på en skikkelig toppkamp.

– Det er alltid tøft å spille 1. runde i cupen, og jeg tror nok mange av Nordstrand-spillerne var ekstra tente på å slå oss etter at vi slo dem og rykket opp i fjor. De er et sterkt kollektiv og et godt lag, så det var deilig å vise at vi fortsatt er det lille hakket bedre enn dem og drar den seieren her i land, sier han og fortsetter:

– Det er rett og slett jævla gøy og gå videre, og at vi får lov til å spille flere kamper i cupen. Nå hadde det vært skikkelig kult om vi fikk et ordentlig godt lag, for det er jo de type kamper du ønsker å spille i, avslutter Lyn-kaptein William Sell.

Her jubler Lyn-spillerne for avansement:

Lyn jubler etter cupseieren over Nordstrand Lyn slo Nordstrand ut av første runden av cupen da lagene møttes tirsdag.

