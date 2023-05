Kjelsås første lag til andre cuprunde

To dager etter at cupfinalen 2022 ble avblåst på Ullevaal stadion, tjuvstartet Follo og Kjelsås 23-versjonen mandag kveld.

Det endte i et ekte cupdrama med 2–2 etter full tid, mange slitne bein i ekstraomgangene før Kjelsås avgjorde moroa på straffekonk. Kjelsås-keeper William Da Rocha ble helten med to redninger der.

Ubeseiret i 3. divisjon

Follo var ingen enkel motstander på en humpete gressmatte på Ski stadion, Follo er tross alt ubeseiret i 3. divisjon og har ambisjoner om å spille på samme nivå som Kjelsås neste år.

Men rett etter pause så det ut til at Kjelsås avgjorde denne kampen med to scoringer i løpet av tre minutter. Først fikk Rasmus Eggen Vinge endelig uttelling med et godt skudd før tidligere Follo-spiller, nå Kjelsås-stopper Simen Olafsen satte den andre fra kort hold.

Kjelsås-keeper William Da Rocha reddet to straffespark. Bildet er fra en tidligere kamp. (Reidar Sollie)

Så feil kunne man ta. For Follo slo kraftig tilbake.

Kjelsås satset heldigvis ikke på det toget som ble stående i 2,5 time inne i den beryktede Follo-tunnelen mandag, det eneste Kjelsås manglet var alternativt draktsett. Men det bety bare at Follo måtte spille i sine klassiske lilla trøyer.

Follo kom sent, men godt

Hjemmelaget hadde mye ball i første del av kampen, men Kjelsås var farligere på sine motstøt. Rasmus Vinge viste sitt tempo på venstrekanten, men innlegget satte Jens Aslaksrud utenfor.

Kjelsås hadde også en ball i nettet, men den scoringen ble korrekt annullert for offside.

For Kjelsås-keeper William Da Rocha ble det lenge en overraskende rolig kveld mot et Follo-lag som tross alt har scoret 18 mål på sine seks første seriekamper. Men de siste 20 minuttene fikk han oppleve litt cupfeber fra laget som slo ut Rosenborg i semifinalen på samme bane for elleve år siden.

Emil Alexander Hennig fikk pirket inn reduseringen fra kort hold før Natnael Tomas fikk heltreff bare tre minutter senere.

Follos to scoringer kom like kjapt som Kjelsås´

Kjelsås nærmest

Derfra og inn tett det seg til i duellene, men Kjelsås fikk to store sjanser rett før ordinær tid var over. Ved den siste kom Rasmus Vinge alene mot keeper, men ble løpt opp og taklet i det han skulle skyte.

Dermed ble det en ekstra halvtime på det blytunge såkalte gressteppet.

Det ble også en stillingskrig, men der Kjelsås hadde et skudd i tverrliggeren, men det ble aldri fanget opp her ettersom sendingen på Direktesport hadde brutt sammen.

Og straffesparkene gikk altså Kjelsås vei etter at Follo bommet på sin første.

[ Og slik er resten av 1. runde for Oslo-lagene ]





FAKTA

1. runde NM menn mandag:

Follo – Kjelsås 2–2 (0–0), 3-5 på straffespark

Ski stadion: 207 tilskuere.

Mål: 0–1 Rasmus Eggen Vinge (47), 0–2 Simen Olafsen (50), 1–2 Emil Alexander Hennig (72), 2–2 Natnael Tomas (75).

Dommer: Satha Sehjoon Sritharan, Oppsal.

Gult kort: Henrik Hatlen Olsen, Sondre Spieler Halvorsen, Hassan Taheri, Follo, Rasmus Eggen Vinge, Kjelsås.

Follo: Sander Østbye – Mirza Duran, Kasper Ruud Giltvedt, Henrik Hatlen Olsen, Hans Lauritz Ruud (Sanel Ibisevic fra 89) – Robin Gonella (Hassan Taheri fra 76), Natnael Tomas, Emil Alexander Hennig (Øyvind Rishaug fra 76), Elias Hagadokken Lenoci (James Maturire fra 65) – Håvard Dalseth (Sondre Spiller Halvorsen fra 113), Dliet Daniel Ghebar (Markus Ottesen fra 89).

Kjelsås: William Da Rocha – Sebastian Ottesen, Simen Olafsen, Helmer Rusten, Ola Bjørnland – Leo Bech Hermansen (Marius Castberg-Stølan fra 113), Jacob Blixt Flaten, Victor Emanuel Halvorsen (Ahmed Abbas fra 89), Eivind Willumsen – Jens Aslaksrud (Patrick Siu Askengren fra 101), Rasmus Eggen Vinge.

---