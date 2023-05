Her ser du Oslo-lagene i første cuprunde

Cupen 2022 ble avsluttet lørdag da Brann ble cupmester, mandag starter 2023-versjonen som ender i cupfinale på Ullevaal stadion 10. desember.

Follo er først ut når de tar imot Kjelsås på Ski stadion mandag kveld. Follo er ubeseiret i 3. divisjon og er med i opprykkskampen for å havne på samme nivå som Kjelsås neste sesong. Både 2. og 3. divisjon hadde spillefri i helgen.

Tirsdag får vi en interessant duell når Nordstrand tar imot Lyn. Disse to lagene knivet om opprykk fra 3. divisjon i fjor, en duell Lyn vant etter å ha vunnet den såkalte seriefinalen mot Nordstrand med hele 4–0.

– Veldig gøy for oss som klubb, sa NIF-trener Thomas Holm til Dagsavisen da oppsettet ble klart.

Nordstrand kjemper igjen i teten i 3. divisjon der de så langt er ubeseiret, men har to uavgjorte kamper. Lyn har fått en tøff start i 2. divisjon, men er på øvre halvdel.

To 4. divisjonslag har kvalifisert seg: Holmlia og Heming. Holmlia er uten seire på sine fire siste kamper og er helt nede på 7. plass på tabellen. Tidligere landslagsspiller og Skeid-back Haitam Aleesami trener laget som tar imot nettopp Skeid onsdag kveld. Også Skeid sliter i motgang etter tre serietap på rad med 1–11 i målforskjell.

Heming er helt nede på 9. plass i sin avdeling og er mildt sagt askeladd i møtet med Strømsgodset onsdag kveld.

Samme kveld skal KFUM Oslo til Hønefoss. Trener Johannes Moesgaard meldte om mange slitne bein etter søndagens 4-2 seier over Moss.

Frigg får en interessant oppgave når Ullern fra divisjonen over kommer til Tørteberg onsdag. Ullern ligger nest sist i 2. divisjon uten seier i år. I siste seriekamp slo Frigg Ullerns 2. lag hele 9–2 etter fem mål av Ulrik Ferrer. Ferrer har ti mål på sine to siste kamper!

Sist ut er Vålerenga som skal til Østfold og møte 4. divisjonslaget Råde torsdag.

Det er bare å rope varsku. Råde har 22 mål på sine fire siste kamper og topper sin avdeling og er ubeseiret i år. De har bare en uavgjort kamp bak seg.

I helgen slo de Lisleby 7–0. Her er Deni Hasanagic toppscorer med 11 mål. Tre av dem kom i cupkvalifiseringen, også mot Lisleby.

Han var innom Skeid i 2017 og 2018, etter det var han i Kvik Halden i fem sesonger.

