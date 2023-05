Frustrert Holme etter nytt surt hjemmetap: – Vi er ikke i rute

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): I sommersola på Nordre Åsen leverte Skeid riktignok en bedre prestasjon enn borte mot Kongsvinger sist, men det hjelper ikke spesielt mye når laget fortsetter å misbruke store muligheter, mens gjestene scorer på det de får. Den samme gamle leksa førte til nok et Skeid-tap søndag.

– Vi er klart best i denne hjemmekampen også synes jeg, men igjen er vi ikke gode nok i begge boksene og spesielt ikke foran motstanderens mål. Det går litt på utur og at vi ikke er i flyten, men også på at vi ikke er skarpe nok. Når vi dominerer som vi gjør, må vi få satt sjansene i mål. Hvis ikke er det typisk at vi får mål i sekken, forteller Kristoffer Hoven til Dagsavisen etter Skeids tredje strake tap.

Kristoffer Hoven (midten) hadde flere sjanser, men klarte ikke å score i tapet for Mjøndalen. (Vidar Ruud)

Hoven: – Sitter mye mentalt

Skeid-spissen hadde sine muligheter til å score også i dag. Spesielt før pause hadde han to headinger som kunne gått inn, men ble reddet på streken. Også etter hvilen kom han alene med keeper.

– Det er fryktelig surt å se at vi igjen misbruker store sjanser, for så å tape, men vi må bare øve mer på avslutninger. Jeg må i hvert fall det, da den første headingen skal sitte. Det er ikke mer å si enn det. Da jeg kommer én mot én tar jeg nok et feil valg, og burde nok fortsatt innover i banen, men vi må bare fortsette å jobbe. Så skal vi klare å snu dette, sier en nedbrutt Hoven.

Han mener det er mager trøst at laget viser seg fram fra en helt annen side mot Mjøndalen søndag enn det de gjorde i braktapet for Kongsvinger sist.

– I den forrige kampen er vi jevnt over dårlige. I dag er vi gode, og vi har vist tidligere i sesongen at vi også kan utnytte sjansene våre og vinne. Vi har det inne, men akkurat nå tror jeg det er mye mentalt, sier Hoven.

Fornøyd med svaret fra KIL-kampen

Også trener Gard Holme velger å fokusere på fremgangen i prestasjoner kontra Kongsvinger-kampen.

– Det er selvfølgelig ting å pirke på her også, siden vi jo taper, men det er 100 prosent fremgang eller noe i den duren fra forrige kamp. I dag er vi ikke effektive nok i angrepsspillet vårt, slik at vi ikke klarer å utnytte det store overtaket vi har i kampen. Det er selvsagt skuffende, men i denne kampen hadde vi i hvert fall ballen. Det hadde vi ikke i forrige kamp, sier Holme med et tørt smil.

I det som lenge var brennhett utenfor banen, men relativt tamt inne på kunstgresset, skapte lagene lite. Kristoffer Hoven hadde sine to headinger, mens Ulrich Østigård Ness fikk et forsøk blokkert som fint kunne gått inn. Også Johnny Buduson fikk en stor mulighet på overtid, men det var altså Mjøndalen som utnyttet at kampen åpnet seg opp i solskinnet mot slutten av kampen.

Først fikk Quint Jansen trillet inn 1-0 etter at Skeid-keeper Simen Nilsen gjorde to gode redninger fra kloss hold etter et innlegg. Så satte Kristian Lien inn en retur etter at lagkamerat Martin Rønning Ovenstad banket ballen i stolpen på overtid. Dermed ble det sesongens fjerde hjemmekamp uten seier.

– Det blir større avstander i begge lag mot slutten, men jeg tror ikke varmen spilte inn i stor grad. Vi står godt i det gjennom hele kampen, og selv om vi taper etter at kampen åpner seg opp mot slutten kan vi ikke skylde det på været. De setter sine sjanser, mens vi ikke gjør det, oppsummerer Holme.

Skeid keeper Simen Vidtun Nilsen fortviler mens Mathias Bringaker jubler etter 0-1 scoring kampen mellom Skeid og Mjøndalen. (Vidar Ruud)

Holme: – Vi er ikke i rute

Dermed gikk Skeid på sitt tredje strake tap, og har nå bare én seier på årets ni første ligakamper. Forrige sesong startet laget med én seier på de første elleve, så enn så lenge er Holme og co. foran skjema. Uten at det betyr så mye.

– Det skjemaet har vi tullet litt med i starten, men det må vi bare legge bort. Det skjemaet lå jo an til klink nedrykk, så det er det bare å se bort fra. Vi er ikke i rute poengmessig, og heller ikke prestasjonsmessig. Så langt har vi prestert altfor ujevnt, da vi har vært bra på vårt beste, men ikke levert godt nok i for mange kamper, sier Holme og kommer med det «kjedelige» trenersvaret om hvordan det skal snus

– Vi må rett og slett holde fokus på prestasjonene, og jobbe med å utvikle spillet vårt. Vi har nok kvalitet i laget, men må bygge stein for stein for å få det ut. I dag fikk vi lagt på noen hjørnesteiner, så må vi bare ta det fra der, sier Skeid-treneren.

Selv om det så langt ikke har vært antallet scoringer som har vært problemet, så er det et problem at Skeid trenger flere sjanser enn motstander for å avgjøre kamper.

– Det handler om at vi må skape flere helhjertede bevegelser gjennom motstanderen, slik at vi får flere fremoverrettede bevegelser foran ballfører. Da vil vi skape enda flere sjanser, og score flere mål. Det jobber vi selvsagt med, men det er ikke så lett som det høres ut som, avslutter Holme.

