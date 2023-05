VIF med startvansker, men så ble det fire mål på rad mot Lyn

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga mot Lyn er et oppgjør mange Oslo-borgere får vann i munnen av tanken på. Blått mot rødt og hvitt, øst mot vest. I Toppseriesammenheng har Vålerenga hatt et stort overtak de siste sesongene, men i ettermiddag var det mye jevnere enn det resultatet skulle tilsi.

Vålerenga var svake i førsteomgang og Lyn burde gått til pause med ledelse, men sjansene ble forspilt. I stedet var det et Vålerenga som var mer gjenkjennelig etter hvilen, og etter at et straffespark av toppscorer Karina Sævik førte til det første målet gikk det kort tid før kampen var avgjort. Et selvmål av Trine Skjelstad Jensen og et drømmetreff av Felicia Rogic førte til 2–0 og 3–0 før Sævik igjen skjøt seg til 10 scoringer på 10 kamper i kampens sluttfase.

Dermed sørget et effektivt Vålerenga for et noe flatterende sluttresultat. De fortsetter den gode sesongstarten, til tross for at byrivalen var bedre enn dem før pause. Lyn viser at de kan hamle opp mot hvem som helst selv om det røynet på etter laget havnet under.

Lite VIF-overtak i starten

I Vålerenga var Guro Pettersen tilbake mellom stengene, hennes første kamp på Intility i år. Ellers fortsatte Felicia Rogic sammen med Karina Sævik som spisspar, i Elise Thorsnes skadefravær. Mawa Sesay var heller ikke med på grunn av skaden hun pådro seg mot Røa. Stine Brekken fikk fornyet tillit på midtbanen.

Hos Lyn ble ikke Maria Fink klar, et stort savn for gjestene, men Trine Skjelstad Jensen og Iselin Sandnes Olsen gjorde sakene sine meget bra. Med god hjelp av dype midtbanespillere og vingbackene Birkelund og Closs skapte Lyn overtall i bakre rekker og tok dermed ut presspillet til hjemmelaget.

Det var jevnt, med et lite spillemessig overtak hos de kongeblå i starten. Store sjanser skapte de ikke, Janni Thomsens avslutning etter ti minutter var det nærmeste Vålerenga kom før dansken headet over fra god posisjon i omgangens siste minutt. Thomsen startet først på høyrevingen, men byttet etter hvert plass med Ylinn Tennebø.

Guro Pettersen reddet VIF

Langt nærmere kom de røde og hvite som fikk nyte å ha ballen mye. Lyn gjorde smarte valg med ballen i laget og utnyttet i tillegg slurv fra Vålerenga. Anna Aahjem kom til sin første avslutning like før halvtimen, et par meter utenfor. Men da toppscoreren tok på seg servitørrollen like etter burde Lyn gått opp i ledelsen. Stikkeren igjennom til Kamilla Melgård var millimeterpresis, Melgård prøvde å runde Guro Pettersen, men sisteskansen hindret nettsus med en god involvering.

I minuttene fram mot pause roet det seg litt, men Lyn kom uhyre nærme både en og to ganger til. Julie Jorde slo et innlegg nesten rett i mål, bare hindret av nok en god redning av Guro Pettersen. På den følgende corneren landet ballen i beina på Josefine Birkelund som satt ballen over. Og fem minutter før pause kom Aahjems store sjanse. Hun var først på ballen etter et smart innlegg av Kristin Holmen. Guro Pettersen kom tidlig ut og fikk avslutningen i kroppen, og i bølge nummer to reddet hun også skuddet fra Julie Jorde.

Emilie Closs (bak) forstyrrer Karina Sævik slik at VIF får straffe som Sævik scorer på. (Oskar Wikestad)

To dødballmål

Vålerenga tok initiativet fra start etter sidebyttet. Etter litt justering av touch, pasninger og mottak åpnet muligheten seg på straffespark. Emilie Closs var for tøff i ryggen på Karina Sævik og toppscoreren gikk over ende. Dommer Abdulhadi Al-Fahad pekte resolutt på straffemerket og Sævik satt det selv, limt i hjørnet til venstre for Sandra Rød Ask.

Vålerenga har jobbet mye med dødballene før denne sesongen og har også fått mer uttelling fra faste situasjoner denne sesongen kontra i fjor. Andrine Tomters innsvingere fra hjørnet har ført til mye trøbbel for motstandere, og slik ble det igjen i dag. Sandra Rød Ask var uheldig med boksingen og traff bare luft. Bak henne sto Trine Skjelstad Jensen som ikke rakk å reagere. Brått var kampen på langt nær avgjort.

Prikkskyting

Det skjedde noe med moralen i laget etter de fikk hull på byllen, Lyn møtte nå et Vålerenga som var langt mer påskrudd, både fysisk og verbalt. . Felicia Rogic serverte kveldens vakreste scoring halvveis i andreomgang. Svensken prikket ballen i nærmeste kryss fra 18 meter. Noe likt som Dejana Stefanovices fulltreffer i det samme oppgjøret forrige sesong.

Lyn kjempet seg litt tilbake i det med noen gode minutter i ettermælet av scoringene. Anna Aahjem og Kamilla Melgård viser at det er gift i dem når de kommer rettvendt på siste tredel. Julie Jorde ble også mer involvert og sendte en suser i tverrliggeren fra langt hold. Den hadde ikke Guro Pettersen tatt, men metallet er som kjent keeperens beste venn. For Lyns del var det gledelig at Monica Nedgård Isaken gjorde comeback på overtid.

Sævik opp i 10

Før kampen var Karina Sævik og Anna Aahjem likt på toppen av toppscorerlisten, med åtte mål hver. Nå har Sævik skaffet seg en tomålsluke. Hun ble den første til å nå et tosifret antall scoringer da hun dro seg vakkert inn og satt ballen i korthjørnet med fem minutter igjen på klokka.

I motsetning til herrefotballen er det ingen Toppserierunde den 16. mai. Det er kanskje lagene glad for i et uansett tett kampprogram. Neste oppgave er Stabæk borte for Vålerenga, mens Lyn får besøk av Arna-Bjørnar. Dette skjer søndag 21. mai.

---

FAKTA

Toppserien kvinner søndag, 9. serierunde:

Vålerenga – Lyn 4–0 (0–0)

Intility Arena: 917 tilskuere.

Mål: 1–0 Karina Sævik (str. 54), 2–0 Trine Skjelstad Jensen (selvmål 60), 3–0 Felicia Rogic (67), 4–0 Sævik (84).

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad, Ekholt.

Gult kort: Trine Skjelstad Jensen, Lyn.

Vålerenga (3-2-3-2): Guro Pettersen – Ingibjörg Sigurdardóttir (Laura Guldbjerg fra 87.), Stine Ballisager, Andrine Tomter (Ane Jørgensen fra 87.) – Janni Thomsen, Ylinn Tennebø – Thea Bjelde (Elizabeth Pechersky fra 73.), Stine Brekken, Olaug Tvedten (Emma Iversen fra 83.) – Karina Sævik, Felicia Rogic (Johanne Østby Haug fra 88.).

Lyn (3-4-2-1): Sandra Rød Ask – Cornelia Fladberg, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen – Josefine Birkelund (Jenny Røsholm Olsen fra 67.), Julie Jorde, Selma Hernes, Emilie Closs – Kamilla Melgård, Kristin Holmen (Monica Nedgård Isaksen fra 89.) – Anna Aahjem.

---